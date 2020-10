Ein Jahr Disney Plus: Alles zum Abo, den Kosten und was man dafür bekommt

Disneys Streaming-Dienst feiert Jubiläum: Vor fast genau einem Jahr ging Disney+ in den USA an den Start und steht seit März 2020 auch in Deutschland zur Verfügung.

Der große Konkurrent zu Netflix und Amazon bietet von Anfang an mit seinem umfangreichen Angebot an Filmen und Serien auch von Pixar, Marvel und Star Wars für jeden Geschmack etwas. Wir geben euch einen kurzen Überblick über die aktuellen Kosten und Angebote des Dienstes.

Was kostet Disney Plus?

Der Streaminganbieter Disney+ macht schon jetzt dem großen Marktführer Netflix Konkurrenz und verzeichnete bereits mehr als 60 Million Kunden. Damit hat der neue Disney-Dienst bereits sämtliche Erwartungen übertroffen.

Auch bei den Kosten möchte Disney+ die Konkurrenz unterbieten: In Deutschland kostet ein Abo 6,99 Euro im Monat. Wer für’s ganze Jahr bezahlt, spart mit 69,99 Euro sogar noch etwas Geld.

Zum Vergleich: Das Netflix Basis-Abo kostet derzeit 7,99 Euro im Monat, wer jedoch HD-Qualität haben möchte, muss monatlich schon 11,99 Euro (Standard) bis 15,99 Euro (4K-Premium) im Abo bezahlen.

Was ist ein VIP-Zugang?

Neu und seit Kurzem im Angebot von Disney+ ist der VIP-Zugang für alle Kunden: Mit dem Film Mulan probiert der VoD-Dienst den neuen Service aus, exklusive Filme für einen Zusatzbeitrag von derzeit 21,99 Euro anzubieten. Nur Mitglieder mit einem Abo können den Film vor allen anderen jederzeit und überall unbegrenzt sehen.

Eingeführt wurde der neue VIP-Zugang im Zuge der Corona-Krise, als monatelang weltweit die Kinos geschlossen bleiben mussten und das Studio seine neuesten Blockbusterfilme wie Mulan ungern ein Jahr oder länger den Zuschauern vorenthalten wollte. Den Kunden von Disney+ steht der Film demnach für einige Zeit vorab im Angebot bereit, bis er Ende des Jahres für alle Abonnenten gleichzeitig kostenlos abrufbar ist – etwa zeitgleich zum Start des DVD-Verkaufs.

Wie empfange ich Disney Plus?

Der Streamingdienst steht allen Kunden über die App zur Verfügung: Ob über das Tablet, Smartphone oder dem PC über alle gängigen Browser. Disney+ läuft auch auf den Spielekonsolen Xbox und PS4, und ist auch über Amazons FireTV abrufbar. Zusätzlich stehen alle Filme und Serien im hochauflösenden 4K UHD und HDR Qualität zur Verfügung und können auf vier Screens gleichzeitig gestreamt werden.

Darüber hinaus stehen Filme und Serien auch offline zur Verfügung. Einfach das gewünschte Video downloaden und jederzeit auch ohne WLAN-Verbindung anschauen – solange ein aktives Disney+ Abo besteht.

Damit die gesamte Familie und Freunde ihr eigenes individuelles Programm zusammenstellen können, ist das Erstellen von bis zu 7 Profilen gleichzeitig möglich.

Welche Filme und Serien gibt es?

Das Angebot von Disney+ umfasst von Anfang an über 1.000 Filme und Serien aus dem eigenen Archiv einschließlich Star Wars, Marvel und Pixar. Hinzu kommen jeden Monat viele neue Titel dazu.

Besonderes Highlight sind dabei neben den beliebten Klassikern vor allem die neuen, eigenproduzierten Originals, wie die gefeierte Star Wars-Serie The Mandalorian, die am 30. Oktober 2020 mit der 2. Staffel fortgesetzt wird. Schon jetzt sind weitere Serien wie eine Rogue One-Prequel-Serie über Cassian Andor mit Diego Luna oder eine Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor in seiner Rolle als legendärer Jedi-Meister geplant.

Darüber hinaus dürfen sich Kunden und Fans auf zahlreiche neue Marvel-Serien wie WandaVision als Ergänzung zum Marvel Cinematic Universe freuen neben weiteren Angeboten in der Bibliothek.

