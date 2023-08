Gronkh zerstört Twitch mit Hypetrain – Ist der Stream kaputt?

Erik Range alias Gronkh ist ein echtes Urgestein im Social-Media-Kosmos. Seit 2010 ist er auf YouTube aktiv und mittlerweile ist er ein fester Bestandteil der Streaming-Community auf der Plattform Twitch.

In all den Jahren hat er schon viel erlebt und so einiges an Content produziert. Vor einiger Zeit verriet er, dass er all seine 14.000 Videos auf Servern gespeichert habe, was Unmengen an Speicherplatz fresse.

Er war zu Besuch beim Neo Magazin Royale, sorgt regelmäßig beim Mega-Event Friendly Fire für rekordverdächtige Spendensummen in Millionenhöhe und führt uns zum Beispiel durch die leeren gamescom-Messehallen, damit die Zuschauer*innen zu Hause einen Eindruck von der Gaming-Messe bekommen.

Diesen NASA-PC hat sich Gronkh zusammengebaut:

Gronkh streamt auf Twitch

In der Community als echter Tausendsassa bekannt und gefeiert, gibt es im Grunde nur wenig, was Gronkh während seiner Zeit als Person der Öffentlichkeit noch nicht erleben durfte.

Und das trifft auch auf Twitch zu, wo er uns zuletzt auf eine emotionale The Forest-Zeitreise mitgenommen hat.

Hier und da kamen auf Twitch schon überragende Donations ins Haus geschossen. Aber diese echte Sub-Atombombe hätte wohl selbst Gronkh nicht erwartet. Was ist da los?

Die Zuschauer haben jüngst einen echten Hypetrain ausgelöst, der seinesgleichen sucht. Bei diesem Hypetrain kamen sage und schreibe über 7000 Abos zusammen.

Aber was ist das eigentlich, ein Hypetrain?

Was ist ein Hypetrain?

Was ist ein Hypetrain? Hierbei handelt es sich sozusagen um einen digitalen oder auch gedanklichen Zug, auf den man quasi aufspringen kann, um den Hype aufrechtzuerhalten. Der Hype geht dann immer weiter, bis niemand mehr teilnimmt.

Wie kann ich Hype erzeugen? Die Zuschauer*innen auf Twitch spenden Bits und können Abos verschenken, wodurch der Level des Hypetrains steigt.

Nun ist es so gekommen, dass der Hypetrain bei Gronkh so große Ausmaße angenommen hat, dass er den goldenen Kappa zu Gesicht bekommen hat. Und das ist eine äußerst seltene Form des Hypetrains. Dieser kann nur bei einem einzigen Streamenden pro Tag auftreten.

Abobombe zerstört Twitch

Das hört sich im ersten Moment schön und gut an, hatte aber reelle Auswirkungen auf Twitch und die Funktionen, die im Stream möglich waren. Gronkhs Zuschauer*innen haben Twitch förmlich mit ihren Abos zerstört.

Gronkh kann es selber kaum glauben, was passiert ist. © Gronkh/PlayCentral-Bildmontage

Man kann sagen, der Hypetrain hat den Stream in gewisser Weise lahmgelegt. So konnten weite Teile der Twitch-Features nicht mehr ordnungsgemäß verwendet werden.

Grund dafür war tatsächlich das Verschenken der 7.000 Abos, was innerhalb weniger Minuten vonstattenging.

Die Folgen waren, dass die Alerts nicht mehr richtig funktioniert haben und sich der Stream immer wieder aktualisiert hat, als würde man beim PC die F5-Taste drücken. Alles wurde sehr merkwürdig durchgewürfelt und sogar der Chat litt unter dem Aboansturm.

Erik zeigte sich wie immer demütigt und vollkommen überwältigt von dem überhäufenden Zuspruch.

Nur konnte er dann selber irgendwann nicht mehr viel machen. Schließlich las er minutenlang die Namen der neuen Abonnenten vor, bevor sich der Ansturm des Hypetrains wieder legte.

Schlussendlich ist es schön zu sehen, dass es auch in 2023 immer noch Dinge gibt, mit denen man seine liebsten Streamer*innen überraschen und eine Freude bereiten kann. Oder was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!