Friendly Fire 7: Ubisoft ist 2021 wieder Hauptsponsor mit Far Cry 6

Der französische Publisher und Spieleentwickler Ubisoft ist auch in diesem Jahr wieder Hauptsponsor des Spenden-Livestream-Formats Friendly Fire 7 mit Gronkh, den Jungs von PietSmiet und Co. Stand die Charity-Veranstaltung im vergangenen Jahr aufgrund der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Valhalla noch unter dem Motto der Nordmänner, ist in diesem Jahr Far Cry 6 mit einer waschechten Revolution an der Reihe.

„Friendly Fire hat sich zu einer festen Größe etabliert und geht 2021 in die siebte Runde. 14 Jahre zuvor im Jahr 2004 konnte sich mit Far Cry ein hochkarätiger Ego-Shooter aus deutschen Landen etablieren. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte und mit Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober das bislang ambitionierteste Opus der Reihe – in der Entwicklung übrigens unterstützt von unserem Studio Ubisoft Berlin”, sagt Ralf Wirsing, Managing Director Ubisoft GSA. „Es freut mich sehr, dass mit Far Cry 6 und Friendly Fire zwei traditionsreiche Partner zusammenfinden und wir in diesem Jahr erneut offizieller Hauptsponsor der Spendenaktion sind.”

Weitere Sponsoren neben Ubisoft sind Microsoft Xbox, THX Nordic mit Elex 2, Bandai Namco, Backforce, NZXT. Stattfinden wird Friendly Fire ein weiteres Mal in den Räumlichkeiten der Esport Factory.

So erfolgreich war Friendly Fire 6

Die Spendenbeteiligung der Zuschauer bei dem Event ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Der bisherige Rekord ist von 2020 und beeindruckt mit einer Gesamtsumme von 1.654.548 Euro, die in gleichen Teilen an insgesamt acht verschiedene gemeinnützige Organisationen und Projekte ausgeschüttet wurde. Somit erhielt jeder Verein eine Spendensumme von über 200.000 Euro.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine lange Liste mit Vereinen, die von der Charity-Veranstaltung unterstützt werden.

Diese Vereine werden 2021 von Friendly Fire 7 unterstützt:

Doch in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit. Erstmalig wird das Team von Friendly Fire ein Achtel der Summe in einem Notfallfond sammeln, um das Jahr über kurzfristig auf humanitäre Katastrophen reagieren zu können. Das Geld wird von Betterplace verwaltet und in Aprache mit dem Team von Friendly Fire eingesetzt.

Mikkel Robrahn, Projektleiter, dazu:

“Katastrophen wie die Flut in Deutschland haben deutlich gezeigt, dass es wichtig ist, auch das Jahr über schnell und unbürokratisch helfen zu können. Mit dem Friendly Fire Notfallfond möchten wir genau in solchen Fällen einspringen, wenn es nötig wird.”

Zusätzlich wird es auch in diesem Jahr wieder verschiedene Fan-Artikel zu Friendly Fire 7 geben, die über den bereits eröffneten Shop bestellt werden können. Dazu gehört der beliebte Kalender, aber auch T-Shirts, Tassen, Hoodies, Caps, ein Adventskalender und mehr. Sämtliche Einnahmen durch das Merchandise werden der finalen Spendensumme hinzugerechnet.

© Andreas Krupa

Termin und Uhrzeit von Friendly Fire 7

Wann findet Friendly Fire 7 statt? Der gut zwölfstündige Charity-Stream startet am 4. Dezember um 15 Uhr, auf twitch.tv/gronkh. Bereits um 14 Uhr beginnt der Countdown, in dem sich unter anderem die Vereine, die dieses Jahr unterstützt werden, vorstellen.

Das Moderations-Team hinter Friendly Fire 7

Wer wird Friendly Fire 7 moderieren? Auch im Jahr 2021 hat sich an der gewohnten Belegschaft der Friendly Fire-Crew nichts geändert: