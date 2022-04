Vor wenigen Tagen hat ein Nutzer auf Gutefrage.net die Frage gestellt, wie und wo große YouTuber ihre Videos als Backup gespeichert haben, falls diese mal gelöscht werden sollten, da er das mit seinen eigenen Videos auch machen will. Unter den Antworten war auch die von „DerUniKuchen“. Er bezieht sich auf folgenden Ausschnitt der Frage:

„Denk mir jeder große YouTuber macht das und ich mache das, weil da Erinnerungen drin sind und YouTube die beste Dropbox ist“, so „jojirmamd“ in seiner Frage.

„DerUniKuchen“ ist der Meinung, „nicht jeder macht das. So viel Speicher und so viel Zeit würde sich ein Gronkh nicht nehmen“. Und da meldet sich der YouTube, Let’s Player und Twitch-Streamer Erik „Gronkh“ Range doch glatt selbst auf Twitter zu Wort und klärt auf.

Daraufhin wird er in den Kommentaren mit Fragen durchlöchert, darunter auch die Wichtigste: Von welcher Datenmenge reden wir hier eigentlich?

Gronkh: So viel Speicherplatz brauchen 14.000 Videos

Auf seinem YouTube-Kanal hat Gronkh mittlerweile weit über 14.000 Videos hochgeladen – und es werden täglich mehr. Vor 12 Jahren hat das YouTube-Urgestein seine ersten Aufnahmen hochgeladen. Die über 1000 Folgen Minecraft-Let’s-Play dürften dabei jedem ein Begriff sein (ja, die sind mittlerweile auch schon 12 Jahre alt).

Kaum vorstellbar, dass „der bärtige Mann aus dem Internet“ die ganzen Videos aufbewahrt. Er hat Zugriff auf zwei große Fileserver, die von einem externen Anbieter gehostet werden. Außerdem betont er, dass die Aufnahmen „auf jeden Fall extern“ verwaltet werden. Das ist sicherer, gerade wenn man bedenkt, dass im Sommer 2021 durch die Flut sein Keller vollgelaufen ist und da schon ein kleinerer Server baden gegangen ist.

„AlphaDuplo“ hat auf Nachfrage in dem Kommentaren ein paar Zahlen zu den Servern parat:

Der Erste ist mit 72 Terabyte und der Zweite mit 30TB zu circa einem Drittel belegt. Zusammen macht das also knapp 100 TB nur an gespeicherten Videos. Ein kleiner Teil davon sind Kopien von Streams, aber die fallen bei der Menge nicht wirklich ins Gewicht.

Wir reden bei diesen Zahlen außerdem nur von den fertig geschnittenen Folgen und ein paar wenigen Stream-Aufzeichnungen. Die ursprünglichen Aufnahmen werden im Normalfall wieder gelöscht.

Hallo lieber UniKuchen,



doch, klar. Schon seit Jahren. Vor allem, weil Online-Speicher mit guter Anbindung Zeit spart bei

– Teamwork

– ReUploads bei Fehlern oder auf anderen Seiten

– schlechtem Connect unterwegs



Haben inzwischen 2 riesige Fileserver nur für Original-Videos 👍 pic.twitter.com/IRlEtJLi5d — 𝙂𝙍𝙊𝙉𝙆𝙃 (@Gronkh) April 19, 2022

Allein die über 1000 Folgen „Minecraft“-Let’s-Play, „Life in The Woods“ und einige andere „Minecraft“-Videos bringen es auf satte 4,2TB. Das ist zwar nur ein kleiner Teil der Gesamtmenge, man muss aber auch bedenken, dass Aufnahmen von neueren Spielen viel größer sind als die von Älteren.

Dazu erklärt Gronkh, dass eine Folge „Minecraft“ mit einer durchschnittlichen Länge von 30-40 Minuten circa 1 Gigabyte groß ist. Eine Folge derselben Länge von Horizon: Forbidden West ist da mit 40-100 GB sehr viel größer.

60 Jahre in der Zeit zurück: Wie würde das mit Disketten aussehen?

Wer von euch kennt noch Floppy Disks? Ein damals revolutionäres Speichermedium mit anfangs 180 Kilobyte, später etwas über 1MB Kapazität. Würde man die oben genannten Datenmengen auf Floppy Disks speichern wollen, bräuchte man über 90 Millionen Stück (wenn man von einer Diskette mit circa 1,2 MB Speicherkapazität ausgeht).

„Nur 90 Millionen. Hätt eigentlich auf mehr getippt, aber die muss man auch erstmal in die Diskettenbox kriegen“, scherzt Gronkh.

Was sagt ihr dazu? Hättet ihr gedacht, dass Gronkh all seine Videos gespeichert hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.