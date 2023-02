Sons of the Forest: Gronkh schickt uns mit Twitch-Stream auf emotionale Zeitreise

Nachdem Gronkh mit einem riesigen Shitstorm aufgrund seiner Aussagen zu Hogwarts Legacy zu kämpfen hatte, geht es wohl nun wieder bergauf für den bekannten Twitch-Streamer. Er profitiert aktuell nämlich vom Survival-Horror-Spiel Sons of the Forest, das Endnight Games letzte Woche veröffentlicht hat.

Gronkh versetzt uns zurück in die Vergangenheit

Eines der meistgesehen Reihen von Gronkh ist der Vorgänger The Forest. Hier hat Gronkh in über 300 Folgen Baumhäuser gebaut und sich mit den Ureinwohnern angelegt. Dadurch sind viele lustige Momente und Insider entstanden, die Fans feiern.

Ein bekannter Spruch ist beispielsweise „The Lurch of Us“, eine Mischung aus dem Videospiel-Hit The Last of Us und der Tatsache, dass in „The Forest“ Lurche gefangen werden konnten. Nun hat er mit dem Nachfolger „Sons of the Forest“ eine neue Reihe gestartet, die vielen Fans wohl einen Nostalgie-Flachback versetzen dürfte.

Das macht sich auch in den Zuschauer*innen-Zahlen bemerkbar. Sein erstes Video zu „Sons of the Forest“ wurde über 82.000 Mal aufgerufen. Zum Vergleich: Vor einer Woche wurde sein Video nur über 22.000 Mal gestartet.

Auch die Live-Zahlen sprechen für sich: Während des Streams verfolgten rund 50.000 Zuschauende das Spektakel rund um Gronkhs Beginn in „Sons of the Forest“. Im letzten Monat waren es hingegen im Schnitt 20.000 Zuschauende, die die Streams von Gronkh live verfolgten.

Diesen NASA-PC hat sich Gronkh zusammengebaut:

In den sozialen Medien teilen die Fans ihre Freude über die Streams von Gronkh. Viele fühlen sich in die Zeit von „The Forest“ zurückversetzt und beschreiben, wie gut ihnen dieser Nostalgietrip tut. „Sons of the Forest” und Gronkh würden einfach so gut zusammenpassen wie die Faust aufs Auge.

„Sons of the Forest“ ist seit dem 24. Februar für PC erhältlich. Inhaltlich verschlägt es Spieler*innen erneut in einen Wald, der von Kannibalen verseucht ist.