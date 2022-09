Release erst 2023: Sons of the Forest erneut verschoben

Entwickler Endnight Games hat den wartenden Spieler*innen von Sons of the Forest erneut einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Der Release des lang ersehnten Nachfolgers des einstigen Indie-Titels The Forest erweist sich als wahre Geduldsprobe für Fans des Survival-Spiels.

Wie Endnight Games via Social Media mitteilte, wurde der ursprüngliche Releasetermin (20. Mai 2022) für „Sons of the Forest“ nun erneut auf den 23. Februar 2023 verschoben. Darüber dass der damals angepeilte Release zu euphorisch war, haben wir bereits im März dieses Jahres berichtet. Nun setzten die Entwickler erneut ein kurzes Statement via Twitter ab, in dem es heißt, man würde mehr Zeit für den letzten Feinschliff benötigen.

Sons of the Forest: Was lange währt wird hoffentlich gut

Auch wenn diese Nachricht zunächst einen weiteren Rückschlag vermuten lässt, besteht dennoch Grund zur vorsichtigen Hoffnung. Denn immerhin spricht Endnight Games nun davon, das Game „ein letztes Mal verzögern“ zu müssen.

Weiterhin geben die Entwickler bekannt, dass „The Sons of the Forest“ zum Release 29,99 US-Dollar kosten wird. Deutlich mehr als „The Forest“, das im Early Access zu einem Preis von 14,99 Dollar angeboten wurde und zum finalen Release mit 19,99 Dollar debütierte.

Endnight Games teasert neue Gameplay-Aufnahmen

Endnight Games liefert den hungrigen Fans aber nicht nur ein (hoffentlich) endgültiges Release-Datum sondern auch neue Gameplay-Aufnahmen. Der kurze Teaser zeigt unter anderem diverse Aufeinandertreffen mit den hungrigen Kannibalen und kampflustigen Mutanten.

Während „The Forest“ 2018 als frühe Alpha veröffentlicht wurde, will Endnight Games bei seinem Nachfolger anscheinend sichergehen, dass auch wirklich alles funktioniert und ein möglichst Bug-freies Game liefern. Wer „The Forest“ bereits in der Alpha gespielt hat, wird um die teils recht nervigen (aber mitunter auch unterhaltsamen) Fehler und Glitches wissen.

Es bleibt also weiterhin spannend, wann es die Spieler*innen zurück ins, von Kannibalen verseuchte, Wäldchen verschlagen wird. Bis dahin wird man sich vorerst weiterhin mit „The Forest“ zufriedengeben müssen. Auf Steam findet ihr alle Informationen zu Sons of the Forest sowie ausreichend Augenfutter in Form von Bildmaterial und Trailern.