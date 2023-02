Sons of the Forest: Komplettlösung & Guides mit Tipps zu The Forest 2

Mit Sons of the Forest erwartet uns ein Sequel des beliebten Survival-Games The Forest von Entwickler Endnight Games. Die Macher setzen erneut auf den Bauaspekt, den Nahkampf gegen Mutanten und Kannibalen sowie das nackte Überleben. Außerdem verfügt der Survival-Titel direkt zum Early-Access-Start über einen Multiplayer-Modus, damit ihr nicht alleine losziehen müsst.

Komplettlösung zu Sons of the Forest – Alle Hilfen und Lösungen

Hinweis: Wir werden diese Komplettlösung regelmäßig durch neue Tipps, Tricks und Guides erweitern.

Bereitet euch gut auf den Start vor:

Wie fällt die Spielzeit von Sons of the Forest aus?

Da es sich bei „Sons of the Forest“ um einen Survival-Titel handelt, in dem ihr eine recht große Spielwelt erkunden könnt und zudem nicht gezwungen seid, einer festen Handlung zu folgen, ist die Spielzeit nur schwer zu bestimmen. Hinzu kommt, dass der Titel, ähnlich wie der Vorgänger, im Early Access erscheint und die Handlung somit womöglich noch nicht komplett abgeschlossen werden kann.

Die Haupthandlung von „The Forest“ aus dem Jahr 2014 erstreckt sich über rund 15 Stunden (28 Stunden mit Nebenaufgaben), wollt ihr aber alle Aspekte des Spiels kennenlernen, könnt ihr mit einer durchschnittlichen Spielzeit von rund 55 Stunden rechnen. Es ist damit zu rechnen, dass die Spielzeit von „Sons of the Forest“ aufgrund der größeren Karte höher ausfallen wird.

Wo kann ich Sons of the Forest kaufen?

„Sons of the Forest“ kann zum Early-Access-Start am 23. Februar ausschließlich auf Steam erworben werden. Ob auch Versionen für andere Plattformen erscheinen werden, ist bislang unklar.

Wie viel kostet Sons of the Forest?

Bislang ist unklar, wie viel der Survival-Titel auf Steam kosten wird. Wir rechnen zum Early-Access-Start aber mit rund 30 Euro.

Wann erscheint Sons of the Forest?

Der Survival-Titel wird am Donnerstag, den 23. Februar 2023 veröffentlicht. Wir rechnen damit, dass The Forest 2 auf Steam um 19 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet wird.

Das erwartet euch in Sons of the Forest

In der Einzelspieler-Kampagne landet ihr auf einer verlassenen Insel, die nur noch von Monstern und Mutanten aller Art bewohnt wird. Durch das Sammeln von Ressourcen und Craften von Gegenständen müsst ihr euch gegen diese behaupten und sie bekämpfen. Die Entwickler setzen auf viel Freiheit, sodass ihr euren eigenen Weg wählen könnt.