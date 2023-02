Armbrust übersehen? Hier entlang! – Armbrust finden in Sons of the Forest

In Sons of the Forest gibt es viele Waffen, die euch im Kampf gegen die monströsen Ungetüme zur Seite stehen. Darunter gibt es zum Beispiel die Pistole oder die Schrotflinte, die ihr unbedingt so schnell wie möglich in euren Besitz bringen solltet.

Wir versuchen euch auf PlayCentral.de bestmöglich zu unterstützen, wo wir nur können. In unserer Komplettlösung findet ihr wichtige Lösungen, die euch bei eurem Survival-Training weiterhelfen können.

In dieser Lösung geht es nun um eine andere, äußerst tödliche Waffe. Wir erklären euch, wo ihr die Armbrust finden könnt.

Armbrust finden in Sons of the Forest

Der Titel mutet für den einen oder anderen recht merkwürdig an. Wieso sprechen wir hier davon, die Armbrust zu übersehen? Doch das ist ganz einfach.

Die Armbrust ist im Grunde recht einfach zu finden, aber sie wurde dennoch so gut platziert, dass man sie wirklich sehr leicht übersehen kann. Und das ist uns auch tatsächlich in unserer Redaktion passiert.

Im Idealfall könnt ihr mit diesem Guide also unseren Fehler ausbügeln und habt schon eher was von der Armbrust. Deal? Deal!

Fundort: Wo muss ich suchen die Armbrust?

Um die Armbrust erhalten zu können, bedarf es einer Grundvoraussetzung. Diese müsst ihr unbedingt erfüllen. Sonst könnt ihr nicht zu der nachfolgenden Stelle gelangen. Sucht alos zuerst die erste Keycard, die Wartungsschlüsselkarte.

Hier lernt ihr, wo ihr alle 3 Schlüsselkarten findet.

Nun geht es aber auch schon direkt und ohne Umwege zur Armbrust. Sie befindet sich in einem unterirdischen Areal. Den Zugang zu dem Konstrukt verzeichnen wir euch hier auf der Karte.

Hier geht es zum Eingang des Komplexes. © Endnight Games/PlayCentral.de

Wenn ihr nun in der Höhle angekommen seid, müsst ihr weiter in den Bunker klettern. Im Raum, der aussieht wie ein halber Supermarkt, gibt es direkt nebenan eine verschlossene Tür. Die öffnet ihr jetzt mit der ersten Keycard, also der Wartungsschlüsselkarte.

Hier folgen dann mehrere Botanikräume. Und wenn ihr die Räume mit den Pflanzen durchquert, solltet ihr Obacht walten lassen. Schreitet erst einmal durch den ersten Raum voller Pflanzen. Dahinter (also im 2. Raum mit den Pflanzen) wartet die Armbrust auf euch. Aber ihr müsst genau hinsehen.

© Endnight Games/PlayCentral.de © Endnight Games/PlayCentral.de

Wie ihr es auf den Bildern erkennt, sind die Seitengänge bei den Pflanzen recht dunkel. Schnelle Suchende dürften Gefahr laufen, direkt an der Armbrust vorbei zu marschieren. Aber nicht mit uns! Biegt direkt nach dem zweiten Pflanzenregal nach rechts ab. Hier liegt die Armbrust neben dem sanft Verschiedenen.

Gegenüber von der Blutspur findet ihr übrigens noch ein paar Armbrustbolzen, die ihr nicht so häufig auf der Map verteilt vorfindet.

Wissenswert: Aber es gibt hier einen kleinen Trick. Wenn ihr euren Server neu startet, spawnen die Armbrustbolzen erneut in diesem Bunker.

Gibt es noch mehr Fundorte für Armbrustbolzen? Ja. Außerdem findet ihr noch weitere Armbrustbolzen im Nachtclub, für die ihr die VIP-Keycard benötigt.