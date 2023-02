Wo finde ich die Keycards in Sons of the Forest? Fundorte aller Schlüsselkarten

Früher oder später werdet ihr in Sons of the Forest auf geheime Bereiche und ehemalige Forschungsanlagen treffen, die für den Fortgang der Handlung wichtig sind. Hier erwarten euch zwar wertvolle Gegenstände, allerdings auch verschlossene Türen, die ausschließlich mit der entsprechenden Keycard geöffnet werden können.

Wir verraten euch in den folgenden Zeilen, wie ihr alle Schlüsselkarten in „Sons of the Forest“ findet und wofür ihr diese genau nutzen könnt.

Wie finde ich alle Schlüsselkarten?

Wir haben in „Sons of the Forest“ bislang drei unterschiedliche Keycards gefunden. Dabei handelt es sich um die Maintenance Keycard, die VIP Keycard und die Guest Keycard. Wichtig ist, dass ihr diese Schlüsselkarten in genau dieser Reihenfolge finden müsst.

Bevor ihr euch aber auf die Suche nach den Keycards begeben könnt, müsst ihr erst einmal die die Seilpistole und die Taucherausrüstung besorgen, um damit an die Schaufel zu gelangen. Erst wenn ihr diese drei Gegenstände in eurem Inventar habt, könnt ihr nach den Schlüsselkarten umsehen.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Fundort der Maintenance Keycard

Um an die Maintenance Keycard zu gelangen müsst ihr euch zu dem grünen GPS-Signal nordwestlich von dem großen Berg begeben. Wir zeigen euch die Location auf der folgenden Karte.

Fundort der VIP Keycard

Für die VIP-Schlüsselkarte müsst ihr euch ebenfalls zu einem grünen, pulsierenden Punkt auf der Karte bewegen. An dieser Stelle erwartet euch ein Höhleneingang mit zwei Golfwagen davor. Geht durch die Höhle bis zu einer Luke und klettern im Anschluss die Leiter hinunter, um in eine mysteriöses Labor zu gelangen.

Geht nun durch den Raum und ihr findet im hinteren Bereich eine Tür, die zum Öffnen eine Schlüsselkarte erfordert. Genau diese Keycard habt ihr bereits in eurem Besitz Folgt jetzt dem Gang durch das Labor, an allen Pflanzen vorbei und in den dunklen Korridor vor euch. Biegt nach links ab und geht die Stufen hinunter, bevor ihr wieder nach links abbiegt, um zu weiteren Räumen zu gelangen. Nun müsst ihr durch ein wenig Wasser waten, die Taucherausrüstung benötigt ihr an dieser Stelle aber nicht.

Ihr erreicht einen weiteren dunklen Korridor. Auf der linken Seite seht ihr eine offene Tür, durch die ihr in einen neuen Gang gelangt. Eine Stufen führen euch jetzt in einen Sicherheitsraum. In diesem Raum sehr ihr Monitore und einen Schalter, in dessen Nähe die VIP-Schlüsselkarte liegt.

Fundort der Guest Keycard

Auch bei der Gäste Schlüsselkarte müsst ihr einem grünen, pulsierenden Punkt folgen, der auf eurer Karte angezeigt wird.

An der markierten Stelle angekommen, werdet ihr eine weitere Höhle vorfinden. Im Inneren angekommen, findet ihr eine weitere Forschungsanlage mit langen Gängen vor. Im ersten Raum erwartet euch der 3D-Drucker. Folgt dem Gang aber bis zum Ende und biegt am Ende nach rechts ab. Vor euch werdet ihr wieder eine Sicherheitstür erkennen, die nur durch eine Schlüsselkarte geöffnet werden kann.

Verwendet an dieser Stelle also die VIP-Schlüsselkarte, um Zugang zu erhalten und geht dann durch das Labor. Nehmt jetzt die Wendeltreppe vor euch, um nach oben zu gelangen. In der oberen Etage angekommen, geht ihr an den Pool-Liegen vorbei in die Bar. Auf der rechten Seite der Bar, in der Nähe der Nachtclub-Leuchtreklame, findet ihr auf dem Tisch in der Mitte des Standes die Gäste-Schlüsselkarte.