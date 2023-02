Schaufel in Sons of the Forest finden – Fundort des wichtigen Items

In Sons of the Forest bekommt ihr es mit fiesen Mutanten und Kannibalen zu tun, die euch ans Leder wollen. Möchtet ihr euer Überleben sichern, solltet ihr aufmerksam durch die Spielwelt laufen und dabei stets eure Umgebung im Blick behalten. Um in der Handlung voranzukommen, müssen außerdem bestimmte Gegenstände gefunden werden. Dabei handelt es sich unter anderem um die Schaufel. Doch wie gelange ich in den Besitzt dieses Werkzeugs?

Herausforderung Schaufel erhalten

Wichtig zu wissen ist, dass ihr die Schaufel in „Sons of the Forest“ nicht direkt zu Beginn bekommen könnt, sondern erst einmal bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden wollen. Dazu gehören in diesem Fall zwei Gegenstände, die im Vorfeld gefunden werden müssen. Denn die Schaufel versteckt sich in einer Höhle, die voll von Mutanten ist und nur mit der richtigen Ausrüstung erreicht werden kann.

Konkret müsst ihr zuvor die Seilpistole und den Rebreather bzw. die Taucherausrüstung in euren Besitz bringen.

Wo befindet sich die Seilpistole? (1) Die Seilpistole findet ihr ebenfalls in einer Höhle im Westen der Karte. In der Nähe befindet sich auch der 3D-Drucker.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Wo befindet sich die Taucherausrüstung? (2) Die Taucherausrüstung befindet sich weiter im Norden der Karte, ebenfalls in einer Höhle, südlich der Absturzstelle eures Helikopters.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Wo finde ich die Schaufel? (3) Erst wenn ihr Seilpistole und Taucherausrüstung gefunden habt, solltet ihr euch in die dritte Höhle begeben. Die richtige Höhle, in der ihr die Schaufel findet, kann kaum verwechselt werden, da sich vor dem Aufgang drei aufgespießte Leichen befinden. Das nützliche Werkzeuge befindet sich neben einem toten Bergarbeiter.

In dieser Reihenfolge müsst ihr die wichtigen Gegenstände finden. © PlayCentral-Bildmontage/Endnight Games

Hinweis: Solltet ihr euch auf die Suche nach den drei Gegenständen begeben, müsst ihr gut ausgerüstet sein. Dazu zählt eine ordentliche Rüstung und natürlich starke Waffen. Außerdem empfiehlt es sich eine gute Hausapotheke in Form von Medizin und Co. im Inventar zu haben.

Wozu brauche ich die Schaufel?

Zum einen könnt ihr mit der Schaufel eure Basis sowie Fallen verbessern, zum anderen benötigt ihr das Werkzeug aber auch, um in der Story voranzukommen. Schließlich gelangt ihr damit zu bestimmten Orten und erhaltet Gegenständen, an die ihr sonst nicht herankommen würdet.