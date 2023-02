Taucherausrüstung in Sons of the Forest finden – Fundort & Karte

In Sons of the Forest benötigt ihr einige Gegenstände zwingend, um in der Handlung des Survival-Titels voranzukommen. Dazu gehört zum Beispiel die Schaufel, die euch neue Luken zu unterirdischen Bunkern freischaufeln lässt und somit überhaupt erst passierbar macht. Wie ihr die Schaufel in Forest 2 findet, haben wir euch in diesem Guide ausführlich erklärt.

Um an die Schaufel zu gelangen benötigt ihr im Vorfeld allerdings erst einmal die Seilpistole sowie die Taucherausrüstung. Wie ihr an die nützliche Seilpistole gelangt und welchen Nutzen diese genau bereithält, klären wir in diesem Beitrag.

So findet ihr die Taucherausrüstung

Die Taucherausrüstung findet ihr ganz oben im Nordwesten der Karte in einer Höhle direkt am Strand. Nähert ihr euch dem Höhleneingang, der leicht übersehen werden kann, wird euch dieser bereits durch ein entsprechendes Symbol auf eurem GPS-Gerät (Taste M) angezeigt.

In dieser Höhle findet ihr die Taucherausrüstung. © Endnight Games/PlayCentral.de

Nähert euch nun dem Eingang und nutzt die Axt, um die Bretter davor zu entfernen. Beachtet aber, dass es in der Höhle vor Mutanten und Kannibalen nur so wimmelt und ihr entsprechend gut ausgerüstet sein solltet. Haltet außerdem Ausschau nach Sauerstoffflaschen, da ihr diese später für die Taucherausrüstung benötigt.

Erkundet nun die Höhle, schlagt euch durch die Gegner und nehmt ganz am Ende die Taucherausrüstung in Empfang. Um diese anzuziehen öffnet ihr euer Inventar und wählt das Equipment auf der unteren rechten Seite aus.

Endlich besitzen wir die wertvolle Taucherausrüstung. © Endnight Games/PlayCentral.de

Nun könnt ihr den Tunnel unter Wasser nutzen, um die Höhle wieder zu verlassen. Nach einer kurzen und ziemlich düsteren Tauchtour kommt ihr direkt im Meer wieder heraus. Jetzt müsst ihr nur noch wenige Meter bis zum Strand schwimmen. Hier befindet sich auch der Eingang der Höhe, in der ihr die Taucherausrüstung gefunden habt.

Fortan könnt ihr die Taucherausrüstung immer in eurem Inventar anlegen, um in Bereiche zu gelangen, bei denen ihr unweigerlich tauchen und eine längere Zeit unter Wasser bleiben müsst. Das ist zum Beispiel in der Höhle der Fall, in der ihr die Schaufel findet. Behaltet aber eure Sauerstoffanzeige im Blick, wenn ihr taucht. Um euren Sauerstoff wieder aufzufüllen benötigt ihr die zu Beginn erwähnten Sauerstoffflaschen.