Seilpistole in Sons of the Forest finden – Fundort & Karte

Möchtet ihr in Sons of the Forest in der Handlung voranschreiten und an die wirklichen coolen Gegenstände gelangen, dann solltet ihr euch unbedingt auf die Suche nach der Schaufel begeben. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass ihr dieses wertvolle Werkzeug nicht direkt in euren Besitzt bringen könnt.

Denn zuvor benötigt ihr die Seilpistole sowie die Taucherausrüstung. Wir erklären euch im Folgenden, wie ihr an die Seilpistole gelangt, mit der sich außerdem spaßige wie nützliche Ziplines spannen lassen.

Wo finde ich die Seilpistole in Sons of the Forest?

Ihr findet dieses Werkzeug in einer Höhle im Westen der Insel. Wir haben euch den genauen Fundort auf der folgenden Karte markiert:

© Endnight Games/PlayCentral.de

Spielt ihr nicht im friedlichen Modus, in dem ihr auf keine Mutanten und Kannibalen stoßen werdet, solltet ihr euch erst einmal gut ausrüsten. Denn die Höhlen und geheimen Bunkeranlagen in „Sons of the Forest“ sind ziemlich gefährlich, da es im Inneren nur so vor starken Gegnern wimmelt.

Habt ihr es schließlich lebend durch das Höhlen-Labyrinth geschafft, findet ihr am Ende die gesuchte Seilpistole, die in einem Waffenkoffer liegt. Aber was genau kann ich damit nun anstellen?

Erst wenn ihr die Seilpistole in eurem Besitz habt, könnt ihr Ziplines nutzen, um zum Beispiel an die Schaufel zu gelangen. Andernfalls könnt ihr mit Ziplines nämlich nicht interagieren.

Der zweite Nutzen der Seilpistole besteht darin, dass ihr damit eigene Ziplines herstellen könnt. Dafür benötigt ihr Grappling Hooks, die ihr in einem 3D-Drucker herstellen könnt und die sich mit einfachen Seilen kombinieren lassen. Die Ziplines lassen sich für die schnelle und spaßige Fortbewegung an den unterschiedlichsten Stellen anbringen. Wo genau ihr euren eigenen Kletterpark errichten wollt, ist natürlich ganz allein euch und eurer Kreativität überlassen.