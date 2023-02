3D-Drucker in Sons of the Forest: Fundorte und Anleitung

In Sons of the Forest gibt es so einige Fragen, um die wir nicht herumkommen, wenn wir das Spiel zum ersten Mal starten oder ein wenig Fortschritt gemacht haben.

Aber keine Sorge: PlayCentral.de ist immer für euch da. In unserer Komplettlösung findet ihr die wichtigsten Lösungen zum Spiel, die euch bei euren Fragezeichen im Kopf weiterhelfen werden.

In dieser Lösung geht es um die 3D-Drucker im Spiel, die euch den Survival-Alltag um einiges erleichtern können. Wir verraten euch, wo ihr sie findet und was ihr mit ihnen anstellen könnt.

Was sind 3D-Drucker?

Die 3D-Drucker im Spiel funktionieren genauso wie im echten Leben. Es handelt sich hierbei um eine technische Apparatur, die dreidimensionale Plastikteile mit dem 3D-Druckverfahren herstellt.

Dabei können wir die unterschiedlichsten Teile erschaffen. Der Fantasie sind hier im Grunde keine Grenzen gesetzt – lediglich eurem Strom- und Materialverbrauch.

© Endnight Games/PlayCentral.de

In „Sons of the Forest“ benötigt ihr hierfür einen Zugang zu einem solchen 3D-Drucker und selbstverständlich entsprechendes Material für den Druck und dann kann es auch schon losgehen.

Wo finde ich 3D-Drucker in Sons of the Forest?

In „Sons of the Forest“ könnt ihr lediglich in ganz bestimmten Gebieten auf einen 3D-Drucker zugreifen. Dazu zählen die unterirdischen Anlagen, die ihr überall auf der Insel verstreut vorfindet. Ihr könnt euch einen 3D-Drucker nicht selber craften. Er ist lediglich ein festinstalliertes Hilfsmittel, um andere Gegenstände herzustellen.

Wo genau finde ich einen 3D-Drucker im Spiel? In der nachfolgenden Karte haben wir euch verzeichnet, wo ihr einen 3D-Drucker vorfinden könnt.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Am einfachsten ist dabei der Zugangspunkt 1. Ihr erreicht den 3D-Drucker über einen Höhleneingang. Klettert einfach in den Bunker und kurz nachdem ihr die Anlage betreten habt, kommt auch schon das Nebenzimmer mit dem besagten Drucker.

Was kann ich im 3D-Drucker herstellen?

Wenn ihr vor dem 3D-Drucker steht, bedarf es weniger Einstellungen, bevor wir mit dem Druck starten können. Vorweg benötigen wir das Item Druckerharz, das wir zumeist in den Räumen mit den 3D-Druckern vorfinden. Weiteres Druckerharz findet ihr in den unterirdischen Anlagen und auch in einigen Camps auf der Insel.

Nun gilt es, das Druckerharz in den 3D-Drucker zu füllen. Ihr könnt maximal 1000 Einheiten Druckerharz in den 3D-Drucker füllen.

Am Drucker selbst können wir (mit der Taste R) nun aussuchen, welches Item wir drucken möchten (mit der Taste E). Zur Auswahl stehen folgende Items:

Pfeile für 50 x Druckerharz

Enterhaken für 100 x Druckerharz

Trinkflasche für 100 x Druckerharz

Rote Maske für 150 x Druckerharz

Tech Mesh für Techrüstung für 250 x Druckerharz

Schlitten für 1000 x Druckerharz

Wie ihr seht, können wir hier die verschiedensten Teile herstellen. Für den Kampf gegen die Mutanten empfiehlt es sich die Techrüstung und Pfeile zu craften. Und für ein einfacheres Überleben auf der Insel sollte eine Trinkflasche mit Wasser nicht fehlen.

Unser Tipp: Wenn ihr keine langen Wege für das Resin laufen möchtet, dann startet den Server einfach einmal neu (im Multiplayer). Einige Items spawnen dann nochmal nach und so auch das Druckerharz.