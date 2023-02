Stärkste Waffe im Spiel: Schrotflinte in Sons of the Forest finden – Fundort

Um euch in Sons of the Forest gegen die fiesen Mutanten und Kannibalen zur Wahr zu setzen, stehen euch verschiedene Waffen zur Verfügung. Die stärkste von ihnen ist die durchschlagkräftige Schrotflinte, die allerdings erst einmal von euch gefunden werden möchte. Doch wie komme ich an die Flinte?

Wie bekomme ich die Schrotflinte?

Die Schrotflinte könnt ihr nicht direkt zu Beginn des Spiels in euren Besitz bringen. Erst einmal gilt es, verschiedene andere Gegenstände zu finden. Zusammengefasst benötigt ihr die Schaufel, um an die Waffe zu gelangen. Allerdings kommt ihr auch an dieses Werkzeug nicht direkt heran, sondern müsst zuvor das Seilgewehr und die Taucherausrüstung gefunden haben.

Wie ihr an diese Items gelangt, erklären wir euch in diesem Guide.

Habt ihr die Schaufel gefunden, begebt ihr euch in den Nordwesten der Map und folgt hier dem GPS-Signal (lilafarbener Punkt).

© Endnight Games/PlayCentral.de

Seid ihr in der Nähe der Stelle, an der ihr die Schrotflinte findet, piept euer GPS-Gerät sehr schnell hintereinander. Haltet nach einem Holzkreuz Ausschau und grabt an dieser Stelle schließlich mit der gefundenen Schaufel. Hier erhaltet ihr schließlich die Schrotflinte.

Hinweis: Ihr könnt sowohl die Schrotflinte als auch die Pistole eurer KI-Begleiterin Virginia überreichen, damit diese damit fortan euer Lager gegen Mutanten verteidigt. Eine sehr nützliche Methode, um in Zukunft Ruhe vor nervigen Besuchen zu haben.