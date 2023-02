Pistole & Aufsatz in Sons of the Forest finden – Fundort erklärt

Neben einem ordentlichen Lager, das euch ein wenig Sicherheit verspricht, sind die verschiedenen Waffen in Sons of the Forest eure Garantie für ein längeres Leben. Zwar gibt es zahlreiche Arten an Werkzeugen und Waffen, die euer Überleben sichern, doch diese müssen auf der großen Insel erst einmal gefunden werden.

Die wahrscheinlich erste Schusswaffe, die ihr in euren Besitz bringen werdet, ist eine handelsübliche Pistole. Hierfür müsst ihr nicht einmal in eine Höhle voller Gefahren steigen, sondern habt deutlich einfacheres Spiel. Wir erklären euch in den folgenden Zeilen, an welcher Stelle ihr im Spiel die Pistole findet.

Fundort der Pistole in Sons of the Forest

Begebt euch am besten direkt von der Absturzstelle zur westlichen Küste. Hier befindet sich eine große Bucht, von der aus zwei Flüsse ins Landesinnere fließen. Sobald ihr euch in der Nähe des Strandes befindet, wird euch ein lilafarbenes Ausrufezeichen ins Auge springen. Dieses markiert ein Stück vor der Küste eine orange Rettungsinsel, die kaum übersehen werden kann.

Springt also ins Wasser und schwimmt zu der markierten Stelle im Wasser. Lasst euch dabei aber nicht zu viel Zeit, denn hungrige Haie wollen die Pistole offensichtlich mit allen Mitteln verteidigen. Bei der Insel angekommen könnt ihr an der zum offenen Meer zeigenden Stelle eine kleine Leiter hinaufklettern.

Auf der Rettungsinsel findet ihr schließlich die Pistole sowie folgende Gegenstände: Flares, womit sich wunderbar große Höhlen erleuchten lassen, etwas zu essen, Medizin, ein GPS Locator und ein Story-Gegenstand.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Wie gehe ich mit den Haien um? Zwar könnt ihr die Haie von der Insel aus mit einem Bogen, einem Speer oder der zuvor gefundenen Pistole ganz einfach erledigen. Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr aber ebenfalls Glück haben. Wir sind zu zweit zur Insel geschwommen und wieder entkommen und haben dabei keine Gesundheit verloren.

Wo finde ich den Aufsatz für die Pistole?

Habt ihr wieder die rettende Küste erreicht, haltet am Stand Ausschau nach einem kleinen Lager mit einer Leiche. Wobei ihr in diesem Fall besser auf eure Ohren vertrau en solltet. Denn direkt neben der Leiche liegt ein Radiorekorder, der Musik spielt. Habt ihr den Ort gefunden, findet ihr hier unter anderem auch den Pistolenaufsatz. Diesen könnt ihr im Inventar mit eurer Pistole kombinieren.

Auf dieser Rettungsinsel findet ihr die Pistole. © Endnight Games/PlayCentral.de

Wo finde ich Munition für die Pistole?

Munition für die Pistole findet ihr vor allem in den weitläufigen Bunkern und Höhlen unterhalb der Spielwelt, die allerdings gut von Mutanten und Kannibalen bewacht werden. Wir haben euch im Folgenden eine Karte eingefügt, an welchen Stellen ihr in der Spielwelt unter anderem Pistolenmunition finden könnt.

© Endnight Games/PlayCentral.de