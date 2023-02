Alle Waffen in Sons of the Forest – So wehrt ihr euch gegen die Mutanten

Sons of the Forest setzt nach den Ereignissen des Vorgangerspielt „The Forest“ ein und führt euch auf der Suche nach einem vermissten Milliardär auf eine abgelegene Insel, die sich als von Kannibalen und Mutanten verseuchte Hölle entpuppt. Um zu überleben müsst ihr eure handwerklichen Fähigkeiten nutzen und zudem verschiedene Waffen einsetzen.

Dank der drei veröffentlichten Trailer von Endnight Games wissen wir bereits, dass uns verschiedene Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung gestellt werden, um uns zur Wehr zu setzen.

Mit dabei ist zum Beispiel die brandneue Schrotflinte als wahrscheinlich offensivste Waffe im gesamten Spiel. Doch es gibt natürlich zahlreiche weitere Items, die sich vorzüglich im Kampf einsetzen lassen. Dazu gehören eine Armbrust, der klassische Bogen, verschiedene Äxte, Messer und die aus dem Vorgänger bekannte akkubetriebene Kettensäge!

Waffen in Sons of the Forest

Im Folgenden listen wir euch alle Sons of the Forest-Waffen auf, die entweder bereits bestätigt worden sind oder die mit großer Wahrscheinlichkeit in den Survival-Titel finden werden:

Körperteile : Köpfe Beine Arme

: Schlagwaffen : Speer Knochen Schaufel Stöcke Taser-Schlagstock

: Klingenwaffen/Werkzeuge : Kletteraxt Feuerwehraxt Selbstgebaute Axt (nicht bestätigt, aber sehr wahrscheinlich) Kampfmesser (KA-BAR-Messer) Feldmesser Katana Kukri (Machete) Akkubetriebene Kettensäge

: Explosiv : Gebastelte Bombe Sprengstoffe Splittergrante Molotow

: Schusswaffen/Fernkampf : Pistole Revolver Schrotflinte Tranquilizer-Gewehr Bogen/Pfeile Bogen/Feuerpfeile Armbrust/Bolzen Taser Steine

:

Die besten Waffen in Sons of the Forest

Da ihr in „Sons of the Forest“ in die Rolle des Mitglieds einer Militäreinheit auf der Suche nach einem vermissten Milliardär schlüpft, hat ihr wenig überraschend Zugriff auf wesentlich fortschrittlichere Waffen, als es im Vorgänger der Fall war.

Axt

Die klassische Axt aus dem Vorgänger wird natürlich wieder zurückkehren und wahrscheinlich eine der ersten Waffen sein, an die ihr im Spiel gelangt. Natürlich lassen sich damit in Not nicht nur Gegner bekämpfen, sondern auch wunderbar Bäume fällen, um Holz als Herstellungsmaterial zu erhalten.

Unser stets treuer Begleiter: die Axt. © Endnight Games

Taser-Schlagstock

Im dritten Trailer zu „Sons of the Forest“ ist ein Taser-ähnlicher Schlagstock zu sehen, der Kannibalen offensichtlich ziemlich schnell (und brutal) ausschalten kann. Damit erhalten wir wohl eine sehr effektive Waffe zur Verteidigung. Im Trailer ist eine Energieanzeige am Griff zu erkennen, offenbar müssen wir für diese Waffe also Batterien oder Akkus finden, um sie betreiben zu können.

Eine gute Waffe zur Verteidigung. © Endnight Games

Armbrust

Im zweiten Trailer sehen wir den Spieler mit einer Armbrust, die wir bereits in „The Forest“ nutzen konnten. Bolzen als Munition waren allerdings ziemlich rar und wollten erst einmal in den Höhlen gefunden werden.

Pistole

Zum ersten Mal im Rahmen der Reihe bekommt ihr Zugriff auf eine größere Auswahl an Waffen. Den Beginn dabei macht wohl eine einfache handelsübliche Pistole. Im Vorgänger gab es als Schusswaffe lediglich eine Pistole, deren Einzelteile erst einmal in der Spielwelt eingesammelt werden mussten. In „Sons of the Forest“ werdet ihr eure Schusswaffen wahrscheinlich ebenfalls erst einmal zusammenbauen müssen, die Auswahl ist aber deutlich erweitert worden.

Schrotflinte

In den Trailern haben wir bereits einen Blick auf die Schrottflinte erhalten, die es im Vorgänger nicht gab. Hiermit könnt ihr großen Schaden austeilen und euch somit lästige Mutanten und Kannibalen vom Leib halten. Wir rechnen aber fest damit, dass die Munition für die Schrotflinte stark begrenzt ausfallen wird. Haltet also immer eine brauchbare Nahkampfwaffe in der Hinterhand!

Die Schrotflinte in Sons of the Forest im Überblick. © Endnight Games

Gitarre

Die im zweiten Trailer zu sehende Gitarre kann nicht nur gespielt, sondern auch als Nahkampfwaffe benutzt werden. Wie viel das Instrument aushalten kann, ehe es zerbricht, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Akkubetriebene Kettensäge

In „Sons of the Forest“ werden wir wieder auf eine akkubetriebene Kettensäge zurückgreifen können, die sich wunderbar zum Fällen von Bäumen und Bekämpfen von Gegnern einsetzen lässt.

Über Sons of the Forest

In „Sons of the Forest“ übernimmt ihr die Rolle einer Figur, die in einem Wald nach einem Hubschrauberabsturz ums Überleben kämpft. Um gegen Hunger, Durst, Kälte und das Wetter anzukämpfen, muss er Essen, sauberes Wasser und Kleidung finden.

Ihr müsst zudem eine Basis aus dem Holz der Bäume bauen, um gegen die Kannibalen und Ureinwohner zu kämpfen, die in der Nacht angreifen. Wenn ihr sterbt, werdet ihr möglicherweise in eine Höhle verschleppt, wo ihr nützliche Gegenstände finden könnt. Die offene Spielwelt ist frei erkundbar, aber einige Bereiche sind erst zugänglich, wenn ihr ausreichend ausgerüstet seid. Um zu überleben, müsst ihr Essen und Wasser finden oder Tiere jagen und ihre Haut als Schutz vor Kälte oder als Rüstung verwenden.