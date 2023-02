Kettensäge schnell finden in Sons of the Forest – Lösung

In Sons of the Forest zählt Bäume fällen zu einer der eher mühseligeren Aufgaben. Klar, die moderne Axt oder die Feuerwehraxt macht da schon einen kleinen Unterschied aus. Aber so richtig schnell geht das alles nicht. Gibt es hierfür nicht eine bessere Lösung?

Ja, die gibt es in der Tat. Und sie lautet: Kettensäge. Ihr habt richtig gehört, in „Sons of the Forest“ gibt es sogar eine Kettensäge, die euch in eurem Survival-Alltag einiges an Zeit einspart.

Wir verraten euch in dieser Lösung, wo ihr die Kettensäge findet und was ihr tun müsst, um sie schließlich in euren Besitz zu bringen.

Hier auf PlayCentral.de gibt es unzähligen Tipps und Tricks. In unserer Komplettlösung findet ihr hilfreiche Anleitungen, die euch das digitale Leben retten können!

Diesen NASA-PC hat sich Gronkh zusammengebaut:

Wo ist die Kettensäge in Sons of the Forest?

Auf der nachfolgenden Karte seht ihr schon einmal den Fundort der Kettensäge. Hier müsst ihr hin, wenn ihr sie sammeln möchtet. Aber Obacht! Dieser Spot kann nicht ohne Weiteres erreicht werden.

Fundort der Kettensäge in „Sons of the Forest“ © Endnight Games/PlayCentral.de

Zunächst einmal benötigt ihr ein wertvolles Item und das ist die erste Keycard, die Wartungsschlüsselkarte und außerdem benötigt ihr noch eine Keycard, die Gästeschlüsselkarte. In dem nachfolgenden Guide erfahrt ihr punktgenau, wo ihr diese Schlüsselkarte findet.

Bedenkt zudem, dass ihr die Schlüsselkarten erst dann bekommt, wenn ihr die Schaufel gefunden habt. Also eins nach dem anderen!

Wenn ihr nun so weit seid, dann kann es endlich losgehen mit dem Suchen der Kettensäge.

Wo finde ich die Kettensäge? Nun könnt ihr den Bunker an besagter Stelle ausgraben und ihn betreten. Im Bunker selbst geht es erst einmal mit der Wartungsschlüsselkarte in den abgesperrten Bereich.

Sucht dann den Eingang zum Gästebereich, der sich im Bereich des Swimmingpools befindet. Wenn ihr euch in einem dunklen Raum befindet, seht ihr auf der rechten Seite eine Tür, aus der Licht scheint. Hier setzt ihr die Gästeschlüsselkarte ein.

Marschiert hier durch die große Halle mit vielen toten Körpern. Danach gelangt ihr zum Kinosaal mit gelben Stühlen.

Da hängt doch was? Die Kettensäge. © Endnight Games/PlayCentral.de

Die Kettensäge findet ihr schließlich im letzten Raum in der Nähe einer Leiche, die an einem gelben Sitzkissen lehnt.