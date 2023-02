Sons of the Forest – Moderne Axt finden – Feuerwehraxt

Frisch auf der Insel angekommen müssen wir uns auch schon mit der ganzen Kraft der Natur auseinandersetzen und die Ureinwohner haben es natürlich auch faustdick hinter den Ohren.

In Sons of the Forest gibt es jedoch einige Items, die euren Survival-Alltag um einiges erleichtern. Denn obgleich wir mit einer spärlich funktionierenden Axt ausgerüstet sind, gibt es diesbezüglich noch ein Upgrade, die moderne Axt und sogar eine Feuerwehraxt.

In dieser Lösung erfahrt ihr alles zum Thema Axt. Wo finde ich die moderne Axt? Und wo versteckt sich die Feuerwehraxt?

Wir versuchen euch hier auf PlayCentral.de bestmöglich zu unterstützen. In unserer Komplettlösung findet ihr hilfreiche Lösungen, die euch beim Survival-Training unter die Arme greifen.

Fundorte beider Äxte in „Sons of the Forest“. © Endnight Games/PlayCentral.de

Moderne Axt finden – Sons of the Forest

Um die schlagkräftigere Axt in „Sons of the Forest“ zu finden, reist zu dem aufgezeigten Ort auf der Karte. Beide Äxte befinden sich im Nordwesten der Karte.

Womöglich erinnert ihr euch noch an den GPS-Punkt, wo ihr das Seil am Berghang durchgeschnitten habt? Lauft etwas weiter in Richtung Norden, der Abhang runter und in der Nähe des Weges findet ihr ein kleines Zeltlager. Hier lässt sich die moderne Axt finden.

Hier findet ihr die moderne Axt. © Endnight Games/PlayCentral.de

Feuerwehraxt finden – Sonst of the Forest

Wenn ihr lieber die noch größere Feuwerwehraxt sucht, dann könnt ihr ebenfalls zum besagten Punkt auf der Karte laufen. Ihr könnt natürlich auch beide Äxte aufsammeln, für den Fall der Fälle.

Am besagten Ort findet ihr eine Luke, die in einen unterirdischen Komplex führt. Doch um diese Luke zu öffnen, benötigt ihr erst einmal eine Schaufel. Wir verraten euch in diesem Guide, wie genau ihr an die Schaufel kommt.

Wenn ihr jetzt die Schaufel habt, geht zum besagten Punkt. Es geht um den Wartungstunnel A.

Unten im Bunker lässt sich die Axt sehr schnell finden. Lauft einfach nur geradeaus in den letzten Raum. Hier hängt die Feuerwehraxt an der Wand. Aber wenn man nicht genau hinsieht (zum Beispiel ohne Taschenlampe), lässt sich die Feuerwehraxt auch schnell mal übersehen.

Die Feuerwehraxt lässt sich hier finden. © Endnight Games/PlayCentral.de