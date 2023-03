In Sons of the Forest sitzt ihr auf einer Insel voller gefährlicher Gegner fest, da ist es nur normal, wenn man sich eine ordentliche Waffe zum Wehren sucht. Wie wäre es beispielsweise mit dem Elektroschocker, mit dem ihr Feinde nicht nur schlagen, sondern kurzzeitig auch betäuben könnt? In diesem Guide verraten wir euch den Fundort vom Elektroschocker.

Sons of the Forest: Den Elektroschocker finden (Fundort)

Es gibt viele praktische Waffen in dem Survival-Horrorspiel „Sons of the Forest“, doch kaum eine ist so wunderbar nützlich wie der Elektroschocker, schließlich ist das gute Stück variationsreich einsetzbar. Und obendrauf könnt ihr dieses Schlaginstrument einfach in die Hände bekommen, ihr müsst für sein Auffinden nämlich keine besonderen Voraussetzungen erfüllen.

Womit das schockierende Gerät eine gute Wahl für alle darstellt, die bereits früh etwas benötigen, womit sich Kannibalen und Mutanten in Schach halten lassen. Ganz im Gegensatz zu der Schrotflinte, die ihr erst erreichen könnt, wenn ihr bereits Schaufel, Seilgewehr und Taucherausrüstung euer Eigen nennt: Schrotflinte in Sons of the Forest finden.

Sobald ihr also dafür gesorgt habt, dass ihr unterwegs nicht den Hungertod sterbt oder elendig verdurstet, begebt euch in den Westen der Insel. Hier folgt ihr dem Verlauf der vielen Flussarme, bis ihr das Ende eines Bachs entdeckt habt. Neben einem kleinen Wasserfall befinden sich einige Felsen im Wasser und einige gestapelte sowie aufgespießte Totenköpfe.

An dieser Stelle findet ihr den Elektroschocker. © Endnight Games/PlayCentral.de

Aus einem dieser Schädel ragt der Elektroschocker empor, den ihr euch nun nur noch schnappen müsst. Die Nahkampfwaffe wird wie gewohnt mit der linken Maustaste auf dem PC beziehungsweise mit den Tasten R2/RT auf dem Controller zum Zuschlagen benutzt, mit der rechten Maustaste oder den Tasten L2/LT könnt ihr euch hingegen schützen.

Natürlich könnt ihr aufdringlichen Gegnern aber auch einen ordentlichen Schock verpassen, der sie für einige Zeit betäubt. Haltet dafür die linke Maustaste oder die Taste R2/RT länger gedrückt. Nun könnt ihr den hilflosen Feind gefahrlos bearbeiten oder im Zweifelsfall auch einfach das Weite suchen. Oder ihr beendet die Sache schnell und gezielt mit der Pistole.

Der Fundort des Elektroschockers ist ziemlich makaber. © Endnight Games/PlayCentral.de

Sons of the Forest: So könnt ihr den Elektroschocker aufladen

Eine so mächtige Waffe hat in einem Spiel wie „Sons of the Forest“ aber natürlich auch ihre Schattenseite, sonst würdet ihr ja den ganzen Tag einfach über die Insel huschen und alles betäuben, das es nicht rechtzeitig auf die Bäume geschafft hat. Entsprechend verbraucht das Gerät bei jeder Betäubung einen guten Batzen Energie.

Wenn ihr Pech habt, steht ihr also bald mit hochmodernem Schlagstock da, der seine ganze Power eingebüßt hat. Achtet auf die Energieanzeige über dem Griff, um dieses Schicksal nicht wahr werden zu lassen. Geht euch schließlich der Saft aus, was früher oder später passieren muss, könnt ihr den Elektroschocker mit Batterien wieder aufladen.

Behaltet die Energieanzeige stets im Blick! © Endnight Games/PlayCentral.de

Batterien können überall auf der Insel gefunden werden, weswegen euch der Vorrat eigentlich nur dann ausgehen kann, wenn ihr euch nirgendwo ordentlich umseht. Haltet daher lieber die Augen offen und schaut euch überall ganz genau um. Die Batterien müsst ihr übrigens nicht manuell einsetzen, wenn der Schocker leer ist, wird er automatisch wieder aufgeladen. Dieses Prinzip liegt übrigens auch der Taschenlampe zugrunde.

Nun habt ihr eine wirklich praktische Waffe, die euch sicherlich in manch einem Gefecht gute Dienste leisten wird. Doch sie ist bei weitem nicht die beste Waffe in „Sons of the Forest“ und ganz sicher nicht die Einzige. In unserem Guide Alle Waffen finden: Sons of the Forest – Das sind die Fundorte verraten wir euch, welche Waffen ihr noch finden könnt.

Und solltet ihr schon lange nicht mehr am Beginn eurer Reise stehen und ihr sehnt euch so langsam danach, die Horror-Insel wieder zu verlassen, begebt euch doch auf die Suche nach dem letzten Bunker im Spiel, wo das Abenteuer seinen finalen Moment erlebt. Wie ihr den erreicht, verraten wir euch in Wie kann ich Sons of the Forest abschließen? So könnt ihr das Ende erreichen.