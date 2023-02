Taschenlampe finden in Sons of The Forest – Fundort mit Karte in der Lösung

In Sons of the Forest gibt es so einige Mysterien, die sich nach dem Helikopterabsturz auftun. Wir sind ganz am Anfang erst einmal auf uns allein gestellt. Wir haben zwar den KI-Begleiter Kelvin bei uns, allerdings hilft der uns nur recht wenig in Sachen Orientierung. Was also tun?

Deshalb haben wir auf PlayCentral.de einige Lösungen für euch vorbereitet. Schaut einfach in unsere Komplettlösung und sagt uns Bescheid, ob wir euch helfen können.

In dieser Lösung geht es um die erste und wichtigste Frage im Spiel: Wo finde ich die Taschenlampe? Nur mit dem Feuerzeug herumzulaufen, das hält man doch nicht aus! Deshalb verraten wir euch, was ihr tun müsst, um an die vollwertige Taschenlampe zu gelangen.

Wo ist die Taschenlampe in Sons of the Forest?

Das Feuerzeug ist echt ein Witz. In der Dunkelheit können wir gerade einmal drei Zentimeter weit blicken, wenn wir das farbenfrohe Feuerzeug entfachen. Das bringt also nichts. Nur wo versteckt sich denn jetzt die Taschenlampe?

Fundort der Taschenlampe: Tatsächlich ist sie nicht so schwer zu finden, wenn man denn weiß, wo man suchen muss. Werft diesbezüglich einmal einen Blick auf unsere Karte.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Lauft einfach vom Berg aus gen Westen. Am besten orientiert ihr euch am Berg und lauft dann zum großen Fluss, der westlich vom Berg wegführt. Auf der halben Höhe des Flusses findet ihr nördlich einen Abhang. Hier liegt die Taschenlampe seelenruhig in der Gegend herum. Der Vorbesitzer benötigt sie nicht mehr.

Wichtig: Wenn ihr die Taschenlampe ausrüstet, verhält sie sich ein wenig anders als das Feuerzeug. Die Taschenlampe benötigt Batterien, wenn sie leer ist.

Lasst also Vorsicht walten, wenn ihr gerade auf der Suche nach neuen Batterien seid oder hier keine Items verpulvern möchtet. Sie lädt automatisch die Batterien nach und dann sind sie weg.

Hier seht ihr die Batterieanzeige der Taschenlampe. © Endnight Games/PlayCentral.de

In der Not tut es doch nochmal das Feuerzeug (nur in äußerster Not) oder ihr schaltet die Taschenlampe in helleren Gebieten direkt aus. Letzteres spart so einiges an Batteriekraft.