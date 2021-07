Einen Großteil eurer Zeit in Animal Crossing: New Horizons werdet ihr mit der Suche nach einem Haufen Insekten beschäftigt sein. Diese könnt ihr nach einem erfolgreichen Fang dem örtlichen Museum spenden oder in Nooks Laden verkaufen, um eure Geldbörse mit Sternis zu füllen. Wie ihr beim Fangen der Insekten vorgehen solltet und welches Werkzeug dafür zwingend notwendig ist, erklären wir euch in diesem Beitrag.

Doch um Insekten in „Animal Crossing: New Horizons“ überhaupt fangen zu können, müsst ihr diese erst einmal entdecken. Und genau das ist bei einigen Exemplaren gar nicht so einfach. Schließlich lassen sich diese jeweils nur zu unterschiedlichen Uhrzeiten und lediglich während bestimmter Monate im Jahr überhaupt finden. Dabei seht ihr auf einen Blick wie viel diese Wert sind, wo sie sich befinden und vor allem in welchem Monat und zu welcher Uhrzeit.

Animal Crossing: New Horizons – Neue Insekten im Juni

Nordhalbkugel

Abendzikade : 550 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen Wann: 4–8 Uhr, 16–19 Uhr

: 550 Sternis

Allotopus rosenbergi : 10.000 Sternis Wo: auf Palmen Wann: 17-8 Uhr

: 10.000 Sternis

Atlaskäfer : 8.000 Sternis Wo: auf Palmen Wann: 17-8 Uhr

: 8.000 Sternis

Blattschrecke : 600 Sternis Wo: auf dem Boden, sieht aus wie Möbelobjekt (Blatt) Wann: Ganztägig

: 600 Sternis

Blaurüsselkäfer : 800 Sternis Wo: auf Palmen Wann: Ganztägig

: 800 Sternis

Braunzikade : 250 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen Wann: 8-17 Uhr

: 250 Sternis

Cyclommantus : 8.000 Sternis Wo: auf Palmen Wann: 19-8 Uhr

: 8.000 Sternis

Elefantenkäfer : 8.000 Sternis Wo: auf Palmen Wann: 17-8 Uhr

: 8.000 Sternis

Giraffenhirschkäfer : 12.000 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 17-8 Uhr

: 12.000 Sternis

Gold-Mistkäfer : 300 Sternis Wo: auf dem Boden Wann: Ganztägig

: 300 Sternis

Goldskarabäus : 10.000 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 23-8 Uhr

: 10.000 Sternis

Grashüpfer : 160 Sternis Wo: sitzt auf dem Boden Wann: 8-17 Uhr

: 160 Sternis

Herkuleskäfer : 12.000 Sternis Wo: auf Palmen Wann: 17-8 Uhr

: 12.000 Sternis

Hirschkäfer : 1.000 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: Ganztägig

: 1.000 Sternis

Hyalessa-Zikade : 300 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen Wann: 8-17 Uhr

: 300 Sternis

Nashornkäfer : 1.350 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 17-8 Uhr

: 1.350 Sternis

Riesenzikade : 500 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen Wann: 8-17 Uhr

: 500 Sternis

Riesen-Hirschkäfer : 10.000 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 23-8 Uhr

: 10.000 Sternis

Sägezahn-Hirschkäfer : 2.000 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: Ganztägig

: 2.000 Sternis

Stabschrecke : 600 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 4–8 Uhr, 17–19 Uhr

: 600 Sternis

Zikadenlarvenhaut : 10 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen Wann: Ganztägig

: 10 Sternis

Südhalbkugel

In diesem Monat gibt es keine neuen Insekten!

Fundort, Uhrzeit & Preis aller Insekten in Animal Crossing

Wichtig: Bei den Insekten gibt es nicht wie bei den Fischen eine Unterscheidung zwischen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre in „Animal Crossing: New Horizons“.

Abendzikade : 550 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen Wann: 4–8 Uhr, 16–19 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 550 Sternis

Agrias-Falter : 3.000 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: April – September Südhalbkugel: Oktober – März

: 3.000 Sternis

Allotopus rosenbergi : 10.000 Sternis Wo: auf Palmen Wann: 17-8 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 10.000 Sternis

Alpenbock : 3.000 Sternis Wo: auf einem Baumstumpf Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Mai – September Südhalbkugel: November – März

: 3.000 Sternis

Ameise : 80 Sternis Wo: auf verrottenden Rüben Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

: 80 Sternis

Atlaskäfer : 8.000 Sternis Wo: auf Palmen Wann: 17-8 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 8.000 Sternis

Atlasspinner: 3.000 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen und Palmen Wann: 19-4 Uhr Nordhalbkugel: April – September Südhalbkugel: Oktober – März

3.000 Sternis

Bergzikade : 400 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: August – September Südhalbkugel: Februar – März

: 400 Sternis

Blattschrecke : 600 Sternis Wo: auf dem Boden, sieht aus wie Möbelobjekt (Blatt) Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Juli – September Südhalbkugel: Januar – März

: 600 Sternis

Blaurüsselkäfer : 800 Sternis Wo: auf Palmen Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 800 Sternis

Braunzikade : 250 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 250 Sternis

Cyclommantus : 8.000 Sternis Wo: auf Palmen Wann: 19-8 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 8.000 Sternis

Einsiedlerkrebs : 1.000 Sternis Wo: am Strand, sieht aus wie Muschel Wann: 19-8 Uhr Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

: 1.000 Sternis

Elefantenkäfer : 8.000 Sternis Wo: auf Palmen Wann: 17-8 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 8.000 Sternis

Feuerlibelle : 180 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-19 Uhr Nordhalbkugel: September – Oktober Südhalbkugel: März – April

: 180 Sternis

Fichtenbock : 350 Sternis Wo: auf einem Baumstumpf Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

: 350 Sternis

Fliege : 60 Sternis: Wo: auf verrottenden Rüben, auf Müll Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

: 60 Sternis:

Floh : 70 Sternis Wo: auf Inselbewohnern Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: April – November Südhalbkugel: Oktober – Mai

: 70 Sternis

Flöhe springen auf euren Nachbarn umher, um sie zu ärgern. © Nintendo/Twitter: @Muetzae

Geigenkäfer : 450 Sternis Wo: auf einem Baumstumpf Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Mai – Juni, September – November Südhalbkugel: März – Mai, November – Dezember

: 450 Sternis

Gesichtswanze : 1.000 Sternis Wo: sitzt in Blumen Wann: 19-8 Uhr Nordhalbkugel: März – Oktober Südhalbkugel: September – April

: 1.000 Sternis

Giraffenhirschkäfer : 12.000 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 17-8 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 12.000 Sternis

Gold-Mistkäfer : 300 Sternis Wo: auf dem Boden Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Juli – September Südhalbkugel: Januar – März

: 300 Sternis

Goldskarabäus : 10.000 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 23-8 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 10.000 Sternis

Goliathkäfer : 8.000 Sternis Wo: auf Palmen Wann: 17–8 Uhr Nordhalbkugel: Juni – September Südhalbkugel: Dezember – März

: 8.000 Sternis

Gottesanbeterin : 430 Sternis Wo: sitzt in Blumen Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: März – November Südhalbkugel: September – Mai

: 430 Sternis

Grashüpfer : 160 Sternis Wo: sitzt auf dem Boden Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – März

: 160 Sternis

Grille : 130 Sternis Wo: sitzt auf dem Boden Wann: 17-8 Uhr Nordhalbkugel: September – November Südhalbkugel: März – Mai

: 130 Sternis

Herkuleskäfer : 12.000 Sternis Wo: auf Palmen Wann: 17-8 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 12.000 Sternis

Heuschrecke : 400 Sternis Wo: sitzt auf dem Boden Wann: 8-19 Uhr Nordhalbkugel: August – November Südhalbkugel: Februar – Mai

: 400 Sternis

Himmelsfalter : 4.000 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 17-8 Uhr Nordhalbkugel: Dezember – März, Juni – September Südhalbkugel: Juni – September, Dezember – März

: 4.000 Sternis

Hier könnt ihr eure Insekten nach einer Spende in „Animal Crossing: New Horizons“ finden. © Nintendo

Hirschkäfer : 1.000 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 1.000 Sternis

Honigbiene : 200 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: März – Juli Südhalbkugel: September – Januar

: 200 Sternis

Hundertfüßer : 300 Sternis Wo: kommt aus geklopften Steinen Wann: 16-23 Uhr Nordhalbkugel: September – Juni Südhalbkugel: März – Dezember

: 300 Sternis

Hyalessa-Zikade : 300 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 300 Sternis

Japan-Rosenkäfer : 200 Sternis Wo: auf Bäumen und Palmen Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Juni – August Südhalbkugel: Dezember – Februar

: 200 Sternis

Japan-Schillerfalter : 3.000 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr Nordhalbkugel: Mai – August Südhalbkugel: November – Februar

: 3.000 Sternis

Königslibelle : 230 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: April – Oktober Südhalbkugel: Oktober – April

: 230 Sternis

Kohlweißling : 160 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr Nordhalbkugel: September – Juni Südhalbkugel: März – Dezember

: 160 Sternis

Kolibrifalter : 300 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr Nordhalbkugel: April – August Südhalbkugel: Oktober – Februar

: 300 Sternis

Kugelassel : 250 Sternis Wo: kommt aus geklopften Steinen Wann: 23-16 Uhr Nordhalbkugel: September – Juni Südhalbkugel: März – Dezember

: 250 Sternis

Leuchtkäfer: 460 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 9-14 Uhr Nordhalbkugel: Juni Südhalbkugel: Dezember

460 Sternis

Ligia exotica : 200 Sternis Wo: auf Strandfelsen Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

: 200 Sternis

Marienkäfer : 200 Sternis Wo: sitzt in Blumen Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: März – Juni, Oktober Südhalbkugel: April, September – Dezember

: 200 Sternis

Maulwurfsgrille : 500 Sternis Wo: in der Erde Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: November – Mai Südhalbkugel: Mai – November

: 500 Sternis

Mistkäfer : 300 Sternis Wo: auf dem Boden Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Dezember – Februar Südhalbkugel: Juni – August

: 300 Sternis

Monarchfalter : 140 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-17 Uhr Nordhalbkugel: September – November Südhalbkugel: März – Mai

: 140 Sternis

Motte : 130 Sternis Wo: fliegt um Lichter Wann: 19-4 Uhr Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

: 130 Sternis

Mücke : 130 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 17-4 Uhr Nordhalbkugel: Juni – September Südhalbkugel: Dezember – März

: 130 Sternis

Nasenschrecke : 200 Sternis Wo: sitzt auf dem Boden Wann: 8-19 Uhr Nordhalbkugel: April – November Südhalbkugel: Oktober – Mai

: 200 Sternis

Nashornkäfer : 1.350 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 17-8 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 1.350 Sternis

Orchideenmantis : 2.400 Sternis Wo: sitzt in weißen Blumen Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: März – November Südhalbkugel: September – Mai

: 2.400 Sternis

© Nintendo/Twitter: @QuackMcFly

Pracht-Hirschkäfer : 6.000 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 19-8 Uhr Nordhalbkugel: Juni – September Südhalbkugel: Dezember bis März

: 6.000 Sternis

Prachtkäfer : 2.400 Sternis Wo: auf einem Baumstumpf Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: April – August Südhalbkugel: Oktober – Februar

: 2.400 Sternis

Quelljungfer : 4.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: Mai – Oktober Südhalbkugel: November – April

: 4.500 Sternis

Regenbogenfalter : 2.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-16 Uhr Nordhalbkugel: April – September Südhalbkugel: Oktober – März

: 2.500 Sternis

Riesenzikade : 500 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 500 Sternis

Riesenwanze : 2.000 Sternis Wo: im Wasser von Flüssen Wann: 19-8 Uhr Nordhalbkugel: April – September Südhalbkugel: Oktober – März

: 2.000 Sternis

Riesen-Hirschkäfer : 10.000 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 23-8 Uhr Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 10.000 Sternis

Ritterfalter : 2.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr Nordhalbkugel: März – Juni Südhalbkugel: September – Dezember

: 2.500 Sternis

Sägezahn-Hirschkäfer : 2.000 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 2.000 Sternis

Sackträger : 600 Sternis Wo: kommt aus geschüttelten Bäumen Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

: 600 Sternis

Sandlaufkäfer : 1.500 Sternis Wo: auf dem Boden Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Februar – Oktober Südhalbkugel: August – April

: 1.500 Sternis

Schnecke : 250 Sternis Wo: auf Büschen und Steinen Wann: Ganztägig bei Regen Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

: 250 Sternis

Schwalbenschwanz : 240 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr Nordhalbkugel: März – September Südhalbkugel: September – März

: 240 Sternis

Schwimmkäfer : 800 Sternis Wo: auf dem Wasser in Flüssen Wann: 8-19 Uhr Nordhalbkugel: Mai – September Südhalbkugel: November – März

: 800 Sternis

Singgrille : 430 Sternis Wo: sitzt auf dem Boden Wann: 17-8 Uhr Nordhalbkugel: September – Oktober Südhalbkugel: März – April

: 430 Sternis

Skorpion : 8.000 Sternis Wo: auf dem Boden Wann: 19-4 Uhr Nordhalbkugel: Mai – Oktober Südhalbkugel: November – April

: 8.000 Sternis

Spinne : 600 Sternis Wo: kommt aus geschüttelten Bäumen Wann: 19-8 Uhr Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

: 600 Sternis

Stabschrecke : 600 Sternis Wo: auf Bäumen Wann: 4–8 Uhr, 17–19 Uhr Nordhalbkugel: Juli – November Südhalbkugel: Januar – Mai

: 600 Sternis

Stinkwanze : 120 Sternis, Wo: sitzt in Blumen Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: März – Oktober Südhalbkugel: September – April

: 120 Sternis,

Troides brookiana : 2.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr Nordhalbkugel: April – September, Dezember – Februar Südhalbkugel: Juni – August, Oktober – März

: 2.500 Sternis

Vogelfalter : 4.000 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-16 Uhr Nordhalbkugel: Mai bis September Südhalbkugel: November bis März

: 4.000 Sternis

Vogelspinne : 8.000 Sternis Wo: kommt aus geschüttelten Bäumen Wann: 19-4 Uhr Nordhalbkugel: November – April Südhalbkugel: Mai – Oktober

: 8.000 Sternis

Wanderschrecke : 600 Sternis Wo: sitzt auf dem Boden Wann: 8-19 Uhr Nordhalbkugel: August – November Südhalbkugel: Februar – Mai

: 600 Sternis

Wasserläufer : 130 Sternis Wo: auf dem Wasser in Flüssen Wann: 8-19 Uhr Nordhalbkugel: Mai – September Südhalbkugel: November – März

: 130 Sternis

Wasserjungfer : 400 Sternis Wo: fliegt in der Nähe von Gewässern Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: November – Februar Südhalbkugel: Mai – August

: 400 Sternis

Weiße Baumnymphe : 1.000 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-19 Uhr Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

: 1.000 Sternis

Wespe : 2.500 Sternis Wo: kommt aus geschüttelten Bäumen Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Ganzjährig Südhalbkugel: Ganzjährig

: 2.500 Sternis

Zikadenlarvenhaut : 10 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen Wann: Ganztägig Nordhalbkugel: Juli – August Südhalbkugel: Januar – Februar

: 10 Sternis

Zitronenfalter : 160 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr Nordhalbkugel: März – Juni, September – Oktober Südhalbkugel: März – April, September – Dezember

: 160 Sternis

Neben dem Fangen von Insekten gibt es weitere Tipps und Tricks, um in „Animal Crossing: New Horizons“ Sternis zu verdienen. Außerdem verraten wir euch hier die wichtigsten Einsteiger-Tipps.

Unseren Test zu „Animal Crossing: New Horizons“ könnt ihr euch hier durchlesen.