Wie kann ich Sons of the Forest abschließen? So könnt ihr das Ende erreichen (Lösung)

In Sons of the Forest seid ihr die meiste Zeit damit beschäftigt, am Leben zu bleiben, doch das ist nicht der ganze Sinn dieses Spiels. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, dem Irrsinn zu entkommen und die von Kannibalen verseuchte Insel hinter sich zu lassen. Dafür müsst ihr nur das Ende erreichen. Wie das geht, verraten wir euch in diesem Guide.

Sons of the Forest: Das Ende erreichen, so schließt ihr das Spiel ab

Da ihr wahrscheinlich nicht planen dürftet, den Rest eures Lebens auf der Insel irgendwo im Nirgendwo zu verbringen und dort mit der Mutantin Virginia und der treuen Seele Kelvin eine neue Zivilisation zu gründen, dürfte es in eurem Interesse sein, „Sons of the Forest“ irgendwann auch mal abzuschließen. Dafür sind vier wichtige Schritte notwendig:

Die notwendigen Items finden

finden Den finalen Bunker ausfindig machen

ausfindig machen Den Eingang zur finalen Höhle im Bunker finden

finden Den Goldenen Würfel erreichen

Das Ende erreichen: Diese Items benötigt ihr

Um überhaupt die Chance zu bekommen, mit dem Rettungshelikopter von der Insel zu verschwinden, müsst ihr die folgend aufgelisteten Items in der richtigen Reihenfolge beschaffen. Die Reihenfolge ist deswegen so wichtig, weil ihr einige der Gegenstände benötigt, um die jeweils anderen erreichen zu können.

Ihr seht also, die aufgelisteten Gegenstände zu besorgen ist ein wenig wie eine Schnitzeljagd und mit jedem aufgesammelten Item kommt ihr eurer Rettung einen Schritt näher. Mit der Schaufel findet ihr beispielsweise die Tauchausrüstung, mit der Tauchausrüstung könnt ihr die Seilpistole bergen und so weiter und so fort.

Das Ende erreichen: Den finalen Bunker aufsuchen (Fundort)

Habt ihr schließlich die Goldrüstung gefunden, ist es an der Zeit, den letzten Bunker im Spiel aufzusuchen. Obwohl eigentlich die ganze Insel unterirdisch ein einziger massiver, durch viele Gänge verbundenes Bunkerkomplex ist, gibt es tatsächlich einen Bereich, der von dieser Konstruktion abgeschnitten wurde und ihr findet den Eingang weit im Osten.

Begebt euch an die Ostküste der Insel und sucht ungefähr auf halber Höhe den Wald nördlich des Flusses auf der in das Meer mündet. Beziehungsweise südlich von dem verlassenen Dorf. Holt nun euer GPS raus und folgt der Anzeige zu der Felswand, nur wenige Meter entfernt vom Strand. Hier findet ihr den Eingang zum letzten Bunker im Spiel.

Das Ende erreichen: Den finalen Bunker durchqueren

Sobald ihr den Bunker betreten habt, geht es die Treppe runter und schließlich durch die Tür zu eurer Linken. Folgt dem Verlauf der Korridore und dann erneut die Treppenstufen hinabsteigend eine Etage tiefer. Lauft durch die erste gelbe Tür die ihr seht und lauft dann immer geradeaus, an dem etwas gruseligen Stoffhasen vorbei.

Bei der folgenden Abzweigung haltet ihr euch links, vorbei an dem Schild, das vor dem frisch gewischten Boden warnt. Betretet schließlich den Raum mit den vielen Bildern und begebt euch durch die offen stehende Tür auf der rechten Seite, wodurch ihr einen luxuriösen Wohnraum erreicht. Hier gibt es übrigens eine weitere Schrotflinte, falls ihr noch eine benötigt.

Im Apartment geht es schließlich durch die linke Tür, kurz geradeaus und dann rechts, wodurch ihr ein in Mitleidenschaft gezogenes Badezimmer erreicht. Genau dort wo das Waschbecken abgerissen wurde könnt ihr durch einen Bruch in der Wand gehen und mit einer goldenen Tür interagieren. Dahinter geht es in die Höhle, weswegen ihr automatisch die Goldene Rüstung anziehen werdet.

Das Ende erreichen: Der Goldene Würfel

Die Höhle, die ihr nun durchqueren müsst, ist absolut geradlinig, weswegen ihr nichts weiter zu tun braucht, als dem Weg zu folgen und darauf zu achten, nicht in die Lava zu fallen. Die besonderen Mutanten in diesem Bereich lassen sich am einfachsten mit dem Kreuz besiegen, rüstet es also aus, um nicht Munition wie verrückt verschwenden zu müssen.

Am Ende des Wegs findet ihr den Goldenen Würfel und davor einen Mann mit Laptop, bei dem es sich höchst wahrscheinlich um Timmy handelt. Sobald ihr mit dem Mann zusammen den Würfel betretet, wird Kelvin noch schnell zu euch stoßen, doch die mysteriöse Frau in der silbernen Jacke wird es nicht mehr rechtzeitig schaffen.

Nach einem 15-sekündigen Countdown seht ihr schließlich eine Vision von einer futuristischen Stadt und kurz nachdem sich Vielleicht-Timmy ordentlich gekrümmt und verdreht hat, ist die Show auch schon wieder vorbei und ihr seht anhand der Frau von zuvor, warum man in solchen Momenten lieber im Würfel stehen möchte.

Sobald ihr wieder die Kontrolle über euren Charakter habt, findet ihr euch am Strand wieder und bekommt die Möglichkeit, die Insel zu verlassen. Ihr könnt euch hier für das gute, das schlechte und das geheime Ende entscheiden, sofern ihr den wisst, was ihr tun müsst: Geheimes Ende in Sons of the Forest: Das Ende erklärt – Gutes, schlechtes & geheimes Ende, so erreicht ihr sie.