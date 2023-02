Kelvin in Sons of the Forest: Ist der treue KI-Begleiter tot? So könnt ihr Kelvin wiederbeleben

In dem Survival-Horrorspiel Sons of the Forest bekommt ihr es mit einigen Schrecken zu tun und müsst ständig um euer Überleben kämpfen. Nur gut, dass ihr auf euren treuen Begleiter Kelvin zählen könnt, der euch in jeder nur erdenklichen Situation zur Seite steht, sofern ihr ihn nicht gegen Kannibalen kämpfen lassen wollt.

Zudem hilft euch euer KI-Begleiter auch beim Sammeln von Ressourcen und errichtet in Windeseile eine Unterkunft, kurz nachdem er Fische mit bloßen Händen aus dem Fluss gefangen hat. Ein treuer Freund, der aber auch schnell nervig werden kann, vor allen Dingen dann, wenn er Konstruktionen zerstört oder versehentlich Feinde anlockt.

Manchen Spieler*innen ist da schon mal die Hand oder auch gleich eine Schlagwaffe ausgerutscht und wo eben noch eine gute Seele stand, liegt nun nur noch ein Häufchen Elend. Kelvin ist tot. Und nun? Kann man Kelvin wiederbeleben? Ist der Golden Retriever unter den NPCs vielleicht unsterblich? Und hätte ich ihn füttern müssen?

Sons of the Forest: Alles über den KI-Begleiter Kelvin

Wer selbst herausfinden möchte, wieso Kelvin bereits als der geheime Star in Sons of the Forest gilt, muss nicht lange suchen, denn der Mann ist wortwörtlich die erste Person, der ihr auf der Insel begegnet.

Sucht wenige Meter vom Startpunkt aus einfach nach dem Körper auf dem Boden und heilt ihn, um ihm auf die Beine zu helfen. Ihr durftet im Grunde also hier schon das erste Mal Kelvin wiederbeleben.

Ab jetzt es ist es euch möglich, dem Begleiter Befehle zu geben, die dieser dann mehr oder weniger akkurat umsetzen wird. Und macht euch keine Sorgen darüber, wenn ihr ihn mal eine Weile alleine lasst, denn euer neuer Freund muss nicht gefüttert werden. Er wird sich ab und an Beeren in den Mund stecken, etwas essen und auch schlafen, Befehle braucht er dafür aber nicht.

Im Gegenzug müsst ihr aber auch darauf verzichten, Kelvin mit in den Kampf zu nehmen, denn es gibt einfach keine Möglichkeit, dem gutmütigen Idioten eine Waffe in die Hand zu drücken. Entsprechend versucht er feindlichen Attacken so gut es geht auszuweichen, während ihr euch die Hände schmutzig machen müsst.

Als Kundschafter ist er aber halbwegs zu gebrauchen. Sieht Kelvin einen Feind, wird er euch darauf aufmerksam machen, indem zu euch gerannt kommt und in die entsprechende Richtung zeigt. Solltet ihr also jemanden brauchen, der euren Rücken im Blick behält, seid ihr mit diesem Mann gut beraten. Erwartet nur nicht, dass er jeden Feind zuverlässig erspäht.

Sollte doch einmal einiges schief gehen und der Begleiter wird schwer verletzt, so könnt ihr ihn heilen, aber nur dann, wenn er bereits auf dem Boden liegt. Dies passiert immer dann, wenn er maximalen Schaden einstecken musste. Lauft in solchen Fällen zu ihm und interagiert mit ihm, indem ihr seinen Körper direkt anschaut.

Sons oft the Forest: Kelvin wiederbeleben – Was ihr machen müsst, wenn der Begleiter tot ist

Leider kann Kelvin in „Sons of the Forest“ auch sterben. Zum Beispiel, wenn er von Feinden zu viel Schaden einstecken musste, ohne dass ihr ihm helft, oder wenn ihr ihn selbst tötet. In diesen Fällen ist Kelvin, zumindest laut Spielvorgabe, dauerhaft hinüber und kann eigentlich nicht wiederbelebt werden, was bedeutet, ihr habt nur noch die Mutantin Virginia zur Hilfe.

Da Kelvin vor allem in der frühen Spielphase eine enorme Hilfe ist und da er zudem nicht einmal Loot in den Taschen hat, ist es empfehlenswert, den treudoofen Kumpanen am Leben zu erhalten. Sollte er aber dennoch über den Jordan gegangen sein, gibt es eine nicht offizielle Möglichkeit, ihn ins Land der Lebenden zurückzuholen. Kelvin wiederbeleben ist also möglich.

Dafür braucht ihr einen Texteditor, wie beispielsweise das Notepad, das euch auf Windows kostenlos zur Verfügung steht. Damit wollt ihr eure Save Files öffnen und einige Einträge ändern, wodurch Kelvin im Spiel wieder als lebendig gezählt wird. Zuvor solltet ihr eure Save-Datei aber unbedingt als Backup kopieren, falls ein Fehler auftritt.

Kelvin wiederbeleben: Schritt #1

Sucht eure Save File im entsprechenden Ordner (Beispiel: C:\Users\Name\AppData\Local\Endnight\SonsOfTheForest\Saves) Öffnet die Datei GameStateSaveData.json Sucht nach dem Wert "IsRobbyDead\":true Ändert diese Zeile in „IsRobbyDead\“:false und speichert dann die Datei

Kelvin wiederbeleben: Schritt #2

Öffnet nun die Datei SaveData.json Sucht nach dem Wert „TypeId\“:9 Direkt dahinter findet ihr den Wert \“State\“:6 Tauscht die 6 in diesem Eintrag durch eine 2 aus: \“State\“:2 Dahinter findet ihr Kelvins Lebenspunkte, die ihr nun wiederherstellen müsst, macht aus dem Wert „Health\“:0.0 also „Health\“:100.0