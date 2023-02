In dem Survival-Horror-Spiel Sons of the Forest müsst ihr euch den Gefahren der Insel nicht alleine stellen, denn gleich zwei mutige Begleiter können gefunden und angeheuert werden, um das Überleben an diesem unwirtlichen Ort zu sichern. So auch die Mutantin Virginia, die ihr zwar leicht finden könnt, die aber nicht einfach so mit euch mitzieht.

Die Dame mit den drei Armen und den drei Beinen ist seit frühsten Gameplay-Videos bekannt und daher gibt es nicht wenige Spieler*innen die sich fragen, wie man Virginia dazu bekommt, sich einem anzuschließen. Solltet ihr dazugehören, dann seid ihr hier genau richtig, denn in diesem Guide erklären wir euch ganz genau, was ihr tun müsst, um diese Begleiterin zu erhalten.

Sons of the Forest: So findet & rekrutiert ihr Virginia

Im Gegensatz zu manch anderem Verbündeten braucht ihr die mutierte Virginia nicht erst aufwendig zu suchen, denn sie kommt in der Regel von alleine in eure Nähe. Die Frau im Badeanzug streunt über die Insel und wird euch in zufälligen Abständen immer wieder begegnen, meist bei der Suche nach Team-Mitgliedern.

Wer Hummeln im Hintern hat und diese Begleiterin so schnell wie möglich auffinden möchte, sollte in wärmeren Regionen der Insel suchen, was sich bei ihrer spärlichen Bekleidung vielleicht von selbst versteht. Zudem kann sie oft an Lagerfeuern angetroffen werden, weswegen es zu empfehlen ist, eine solche Wärmequelle in nicht unmittelbarer Nähe zum Lager zu bauen.

Solltet ihr Virginia begegnen, lautet die erste Devise nett zu sein. Nähert euch ihr nur unbewaffnet, was bedeutet, dass ihr keine Waffen oder andere Gegenstände in den Händen halten dürft. Steckt diese mit der Taste G weg und geht langsam auf sie zu. Es ist gut möglich, dass ihr euch der Begleiterin in spe des Öfteren nähern müsst, bevor sie freundlicher wird.

Denn im Gegensatz zu Kelvin, der euch von Anfang an als Komparse zur Verfügung steht, müsst ihr euch mit der Mutantin erst anfreunden, bevor diese bereit dazu ist, sich euch anzuschließen und an eurer Seite zu kämpfen, die Basis zu verteidigen und bei der Nahrungs- und Ressourcensuche zu helfen. Euch bleibt also über längere Zeit nichts anderes übrig, als abzuwarten und Tee zu trinken.

Dass das Eis gebrochen ist, kann daran erkannt werden, dass Virginia für euch zu tanzen beginnt und allumfassend deutlich freundlicher gesinnt wirkt. Ab diesem Zeitpunkt wird sie auch freiwillig euer Lager aufsuchen und beim Kräutersammeln helfen. Diese Begleiterin bleibt jedoch ein kleiner Sturkopf, Befehle könnt ihr ihr daher leider nicht geben.

Dafür ist sie recht eigenständig bei allen anderen Tätigkeiten, außerdem kann sie mit bis zu zwei Waffen ausgerüstet werden, beispielsweise einer Schrotflinte, mit der enormer Schaden verursacht werden kann, oder einer Pistole. Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase wird sie euch auch im Kampf zur Seite stehen und stellt sich dabei sogar ziemlich gut an.

Wie der Begleiter Kelvin in „Sons of the Forest“ hat aber auch Virginia spezielle Bedürfnisse. Zum einen wird es eine Weile dauern, bis sie bereit dazu ist, gegen die anderen Mutanten auf der Insel zu kämpfen, habt also etwas Geduld. Außerdem wird der dreibeinigen Dame schnell kalt, weswegen sie sich gerade im Winter ganz besonders unwohl fühlt.

Daher solltet ihr in der kälteren Jahreszeit ein Lagerfeuer für sie entzünden und, genau wie bei dem anderen Begleiter, darauf achten, dass ihr sie gut behandelt. Ihr Verhalten wird sich ändern, je nachdem wie ihr mit ihr umgeht und wie gut ihr auf ihre Bedürfnisse reagiert. Unterm Strich solltet ihr aber einfach nur nicht gemein sein und es sollte alles gut werden.

Wollt ihr Virginia ordentlich Feuerkraft verschaffen, müsst ihr aber natürlich erst ein paar ordentliche Waffen finden. In unserem Guide Pistole & Aufsatz in Sons of the Forest finden – Fundort erklärt verraten wir euch ganz genau, wo ihr welche Mordinstrumente finden könnt. Außerdem findet ihr in diesem Guide alle Aufsätze für die Waffen.