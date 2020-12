Nachdem im letzten Jahr im Rahmen der The Game Awards ein erster Trailer zu Sons of the Forest gezeigt wurde, war es längere Zeit still um den Nachfolger von The Forest.

Nun hat uns Entwickler Endnight Games noch pünktlich vor Weihnachten einen weiteren Trailer geschenkt, der endlich Gameplay zeigt und die Fortsetzung bereits für das nächste Jahr ankündigt.

Sons of the Forest im Gameplay-Trailer

Wie die Entwickler nun noch einmal in der Videobeschreibung bestätigen, handelt es sich bei „Sons of the Forest“ eindeutig um ein Sequel, also den chronologischen Nachfolger des ersten Teils. Darin scheint sich jedoch einiges anders zu verhalten, als noch im altgebekannten „The Forest“:

Was ist im Trailer zu sehen? In dem neuen Video können wir sehen, dass wir erneut durch einen Helikoperabsturz als Überlebender auf einer mysteriös-gefährlichen Insel landen – wie schon in Teil 1. Auch das allgemeine Gameplay und die Optik „Sons of the Forest“ ähneln dem Vorgänger im ersten Moment stark.

Allerdings sind darüber hinaus zahlreiche neue Elemente, Features und scheinbar auch eine linearere Story hinzugekommen. Gleichzeitig hat die Grafik noch einmal ein ordentliches Upgrade erfahren. „The Forest 2“ sieht deshalb wirklich Next-Gen-würdig aus!

Anscheinend ist die Dame mit den drei Beinen aus dem ersten Trailer kein Gegner, sondern eine Verbündete. Wir sind auf die Story gespannt! © Endnight Games

The Forest 2: Wie sieht das Gameplay aus?

Um gegen die neuen Monster und Kannibalen zu bestehen, stellt uns „Sons of the Forest“ neben der altbekannten Axt ganz offenbar ein großzügig erweitertes Waffensortiment zur Verfügung. Der Protagonist hantiert im Trailer unter anderem mit:

Armbrust

Pistole

Schrotflinte

Taser

Welche Feinde erwarten uns? Wir scheinen wieder auf die halbwegs gewöhnlichen Eingeborenen der Insel zu treffen, die hier allerdings ominöse Masken tragen und insgesamt ein neues Design erhalten haben. Auch gibt es zusammengewachsene Mutanten und einen, der in der Mitte des Körpers geöffnet scheint und aus dem zahlreiche Finger ragen.

Gegen diese neuen Mutanten müsst ihr im zweiten Teil von The Forest kämpfen. Hübscher sind sie eindeutig nicht geworden.© Endnight Games

Neues Crafting-System und lineare Story?

Wir bekommen in dem neuen Gameplay-Material außerdem einen Eindruck von der Geschichte, die in der Fortsetzung erzählt wird. Während wir in einem anderen Beitrag bereits gemutmaßt haben, was sich in „Sons of the Forest“ abspielen könnte, erhalten wir nun teilweise Gewissheit.

So ist interessant zu sehen, dass sich die mehrbeinige Lady aus dem ersten Trailer offenbar als freundlich oder zumindest neutral uns gegenüber erweist und tatsächlich keine neue Feindfigur darstellt. Möglicherweise ist daran sogar eine linearere Story geknüpft, durch die wir fortan mit GPS und einer Karte geleitet werden. Einen Multiplayer scheint es ebenfalls wieder zu geben.

© Endnight Games

© Endnight Games

© Endnight Games

Werden wir auch in The Forest 2 bauen? Natürlich wird auch der zweite Teil neben dem Survival- und Story-Aspekt das Bauen in den Fokus rücken. Jedoch scheinen hier einige Anpassungen vorgenommen worden zu sein. So können uns Gegner sogar beim Bauen behindern, indem sie die benötigten Baumstämme wegschleifen.

Wie funktioniert das Crafting? Wie der neue Baumodus funktioniert, geht aus dem Trailer nicht genau hervor. Jedoch scheinen die Blaupausen ersetzt worden zu sein und das Erstellen etwas interaktive zu erfolgen. Das ist uns dabei aufgefallen:

Fenster und Türen werden offenbar in bestehende Wände gehackt

Gegner demontieren Gebäude stückweise und stehlen Baumaterial

Böden werden nach dem Hacken einfach auf dem Boden platziert

Wir müssen erneut die Axt schwingen, um uns gegen unsere Gegner zu wehren. Die machen uns das Bauen jedoch schwer, indem sie unser Material entwenden. © Endnight Games

Wie der Trailer ebenfalls offenbart soll „Sons of the Forest“ bereits im Jahr 2021 erscheinen. Weder zu den Plattformen noch zum exakten Inhalt des Spiels haben sich die Entwickler bislang geäußert. So wie der Titel jedoch aussieht, wäre neben dem PC auch ein Release für die Next-Gen-Konsole PS5 und Xbox Series X denkbar.