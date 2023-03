Geheimwaffe Kreuz in Sons of the Forest – Was kann das Kreuz?

In Sons of the Forest gibt es viele nützliche Gegenstände, die uns beim Craften oder beim Kampf gegen die fiesen Kreaturen dienlich sein können. Eine Schrotflinte in Ehren und die Feuerwehraxt ist auch nicht von schlechten Eltern. Aber kennt ihr eigentliche die Geheimwaffe im Spiel?

Tatsächlich gibt es eine Waffe, von der man im ersten Moment nicht unbedingt annimmt, dass man sie als Geheimwaffe einstufen könnte. Aber das ist sie durchaus.

In dieser Lösung erfahrt ihr alles über das Kreuz, wo ihr es findet und wie ihr es richtig einsetzt.

Hier auf PlayCentral.de gibt es viele Tipps und Tricks. In der Komplettlösung findet ihr hilfreiche Anleitungen, die im Kampf und bei weiteren Fragen zur Seite stehen!

Diesen NASA-PC hat sich Gronkh zusammengebaut:

Wo finde ich das Kreuz?

Um das Kreuz in euren Besitz zu bringen, müsst ihr euch erst einmal zu einem Höhleneingang begeben, den wir euch auf der nachfolgenden Karte markiert haben. Orientiert euch am See, von dem mehrere Flussarme abgehen.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Die erste Höhle ist gut versteckt, also seht genau hin. Den Eingang der Höhle müsst ihr erst einmal mit der Axt öffnen und dann könnt ihr hereinklettern.

Das Kreuz liegt in der Höhle. Genauer gesagt liegt es in der großen Höhle rechts hinten in einer Ecke (also die große Aussparung kurz nach dem Eingang). Sucht bei einer Lampe rechts vom Wasser. Es ist sehr klein und kann übersehen werden.

Das zweite Kreuz befindet sich ganz im Osten der Karte. Es ist ein Bunker, den wir suchen müssen und den wir nur mit einer Schlüsselkarte aufbekommen. Wenn ihr noch keine Keycard habt, folgt am besten diesem Guide.

In dem Bunker lauft ihr die Treppen ganz nach unten. Dann huscht ihr durch die drei Durchgänge, wo sich im letzten Raum eine Lampe mit einem Stofftier auf dem Boden befindet. Danach nehmt ihr noch einmal die Treppen und haltet euch unten erst einmal links.

Von hier aus gelangt ihr schließlich in einen großen Raum mit einem Fernseher (vor dem eine Leiche hängt). Lauft direkt beim Fernseher links durch die Tür. In diesem Nebenraum findet ihr schließlich das besagte Kreuz.

Ich empfehle euch jedoch, das Kreuz lieber in der ersten Höhle zu suchen. Das geht um einiges schneller.

Hier in der Ecke liegt das Kreuz. © Endnight Games/PlayCentral.de

Wozu brauche ich das Kreuz?

Nun haben wir das Kreuz in unseren Besitz gebracht und es stellt sich uns unweigerlich die Frage: Was bringt das Kreuz in „Sons of the Forest“?

Logisch. Wir können es in die Hand nehmen und damit herumlaufen. Aber der wahre Einsatzzweck ist auf die ersten Meter noch nicht so ganz ersichtlich.

Was kann das Kreuz? Aber ihr solltet euch vom unscheinbaren Antlitz des Kreuzes nicht täuschen lassen. Das Kreuz hat die Macht, die Kannibalen in Flucht zu schlagen. Es brennt die Dämonen weg.

Kommt euch das auch irgendwie bekannt vor? Fight Demons! Nun ja. In diesem Fall eben Burn Demons. Aber es ist definitiv ein nützliches Tool. Wenn ihr es zieht, wenn sich euch ein Feind nähert, kann es sein, dass ihr ihn damit in die Flucht schlagt. Das funktioniert zwar nicht immer und ausnahmslos, aber es ist dennoch ein guter Weg, dass uns die Kannibalen kurzfristig nicht so auf die Pelle rücken.