Sons of the Forest: Das steckt im zweiten großen Update

Sons of the Forest erfreut sich trotz des Early Access weiterhin großer Beliebtheit. Die Entwickler bei Endnight Games arbeiten im Hintergrund immer weiter an Verbesserungen und neuen Elementen. Vor Kurzem erschien das zweite große Update für den Survival-Horror. Wir haben uns angeschaut, auf was ihr euch freuen könnt.

Sons of the Forest: Bugfixes und kleine Anpassungen

„Sons of the Forest“ ist vor einigen Wochen im Early Access erschienen. Die Geschichte wird noch erweitert und der eine oder andere Bug muss noch behoben werden. So sind im zweiten Update kleinere Korrekturen vorgenommen worden, um das Spielerlebnis zu verbessern und Fehler zu beseitigen.

Besonderen Wert haben die Entwickler bei den Fixes auf die Interaktion und das Halten von Items gelegt. Fehlerhafte Interaktionen wurden entfernt oder mit logischen und realeren ersetzt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel direkt mit dem Lagerfeuer arbeiten, nachdem ihr es entzündet habt. Vorher musstet ihr kurz weg- und wieder hinschauen.

Eigentlich sollte die wichtige Anpassung kommen, dass ihr gelootete Kisten und Höhlen durch Neuladen nicht erneut ausräumen könnt. Die wurde allerdings durch einen Hotfix wieder entfernt. Das Feature soll kommen, allerdings wenn eine passende Alternative gefunden wurde.

In den großen Patches gibt es unendlich viele kleinere Anpassungen. Wenn euch die gesamte Liste interessiert, könnt ihr die auf der Steamseite von Sons of the Forest nachschauen.

Update: Neue Höhle und Story-Elemente verfügbar

Neben kleineren Änderungen können wir uns über gänzlich neue Inhalte freuen. So wurde eine neue Höhle hinzugefügt. Die wurde direkt mit neuem Loot wie einer Goldrüstung ausgestattet. Alte Höhlensysteme bekommen neue Bosskämpfe, in denen ihr euch beweisen könnt. Außerdem findet ihr tote Kultisten auf der Karte. Wo genau ihr die finden werdet und welchen Loot sie unter Umständen bereithalten, werdet ihr im Spiel erfahren.

Das Ganze hat Auswirkungen auf die Story. Die neuen Elemente können dort genutzt werden, außerdem gibt es separate Erweiterungen in der Geschichte an sich. Genaueres wird in den Patchnotes natürlich nicht verraten.

