Goldene Rüstung & Maske in Sons of the Forest finden – Fundort & Map

Wer in Sons of the Forest in der Handlung voranschreiten möchte, der benötigt bestimmte Gegenstände, die sich allerdings nicht ohne weiteres finden lassen. Dazu gehört zum Beispiel die Schaufel, aber auch die drei verschiedenen Schlüsselkarten müsst ihr ab einem gewissen Punkt finden, um geheime Bereiche betreten zu können.

Später im Spiel benötigt ihr zudem die goldene Rüstung und die goldene Maske. An diese beiden Gegenstände kommt man jedoch nicht ganz so einfach heran. Wir erklären euch in den folgenden Zeilen möglichst spoilerfrei, wo beide Items versteckt sind und wofür sie benötigen werdet.

Goldrüstung in Sons of the Forest finden

Nur mit der Goldrüstung könnt ihr das Ende von Sons of the Forest erleben. Aber welche Voraussetzungen gibt es, um die Goldrüstung finden zu können?

Die goldene Rüstung befindet sich in einem Bunker im Osten der Karte, also einem Gebiet, das ihr erst später im Spiel aufsuchen solltet. Entsprechend gut vorbereitet solltet ihr sein, wenn ihr diesen Bunker betreten möchtet.

Haltet an dem auf der Karte markierten Ort nach einem Höhleneingang Ausschau und betretet die Höhle. Nun lauft ihr wenige Meter durch den Gang, ehe ihr durch ein Loch in den Bunker gelangen könnt.

In diesem Bunker findet ihr die Goldene Rüstung. © Endnight Games/PlayCentral.de

Lauft die Treppe hinab und nutzt die Wartungsschlüsselkarte, um die Sicherheitstür zu öffnen. Nun geht es zwei Treppen hinunter. Ihr müsst in das zweite Untergeschoss des Bunkers vordringen. Dort angekommen öffnet ihr mit der Taste „E“ die Tür und ihr gelangt in einen großen Korridor. Diesen sowie die zwei angrenzenden durchschreitet ihr vollständig und geht dann zwei weitere Treppen hinab. Jetzt befindet ihr euch im zweiten Untergeschoss.

Durchschreitet den vor euch liegenden Korridor wieder komplett und geht dann durch die geöffnete Tür ganz am Ende des nächsten Korridors. Die goldene Rüstung befindet sich in dem Wohnraum auf einem Sofa.

Bequem auf diesem Sofa liegend findet ihr die goldene Rüstung. © Endnight Games/PlayCentral.de

Goldmaske in Sons of the Forest finden

Nun heißt es die goldene Maske zu finden. Dafür müsst ihr in dem Bunker noch weiter nach unten vordringen. Nutzt das Treppenhaus, um in das fünfte Untergeschoss zu gelangen. In der Leichenhalle findet ihr die goldene Maske schließlich auf einer Leiche.

© Endnight Games/PlayCentral.de © Endnight Games/PlayCentral.de

Was kann ich mit der goldenen Maske machen? Haltet ihr die Goldmaske vor euer Gesicht, tarnt ihr euch und werdet dadurch von Kannibalen und Mutanten nicht mehr angegriffen. Alternativ könnt ihr dafür auch die rote Maske nutzen, die sich sogar von euch herstellen lässt. Bei der goldenen Maske funktioniert die Tarnung allerdings noch einmal etwas besser.