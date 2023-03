Sons of the Forest: Wie beeinflussen Jahreszeiten das Spiel? So könnt ihr sie anpassen

Gerade mit dem Helikopter abgestürzt und dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen, beginnt in Sons of the Forest der knallharte Kampf ums Überleben. Neben der Nahrungsbeschaffung und der Suche nach einer sicheren Behausung wollen euch die Einheimischen ans Leder und nur allzu gern eine Scheibe von euch abschneiden.

Als wäre das noch nicht schlimm genug, kommen auch noch die Jahreszeiten hinzu, die euch das Leben im Wäldchen um einiges schwerer machen, als es zu Beginn den Anschein hat. Wir erklären euch die unterschiedlichen Jahreszeiten und was es zu beachten gibt.

Wie auch im Real Life erlebt die Natur in „Sons of the Forest“ einen steten Wandel. Allerdings vergehen ingame nur wenige Tage bis sich die Jahreszeiten ändern, sodass ihr bei eurer Erkundung einiges bedenken solltet.

So tut ihr gut daran bei Zeiten für einen sicheren Unterschlupf zu sorgen und euch genügend Nahrung zu beschaffen, bevor der Winter hereinbricht. Denn der kommt nicht etwa schleichend daher. So wacht ihr eines morgens auf und die komplette Landschaft ist in eine weiße Decke gehüllt, die sämtliche Vegetation unter sich begraben hat.

Perfekte Ausgangslage: Der Sommer

Doch immer hübsch der Reihe nach: Wenn ihr das Spiel ganz normal startet, landet ihr mitten im Sommer auf der vermeintlich einsamen Insel. Das ist auch der perfekte Ausgangspunkt, um für eine stabile (Über-)Lebensgrundlage zu sorgen.

Die Büsche sind voller Beeren und auch die hiesige Fauna bietet euch allerhand Möglichkeiten, nicht gleich zu verhungern. Außerdem sind die Tage im Sommer länger als im Winter. Idealerweise nutzt ihr die Sonnenstunden und die damit verbundene Helligkeit zum Hausbau.

Der Winter verlangt euch in Sons of the Forest einiges ab

So schön eine Schneelandschaft auch ist, birgt sie doch einige Tücken. Die Wildtiere ziehen sich zurück und erschweren somit erheblich die Nahrungsbeschaffung. Hinzu kommt, dass die stehenden Gewässer zugefroren sind. Fische und Trinkwasser sind daher auch Mangelware.

Ob ein Patch vielleicht dafür sorgt, dass man bald die Eisdecke aufbrechen kann? Das wäre auf jeden Fall ein nettes Feature und würde uns zumindest eine Last von den Schultern nehmen. Haltet nichtsdestotrotz Ausschau nach Flüssen. Hier könnt ihr auch im Winter trinken.

© Endnight Games

Macht es am besten wie die Eichhörnchen und legt euch vor dem Wintereinbruch einen ausreichenden Vorrat an Lebensmitteln an. Aber bedenkt, dass frisches Fleisch in eurem Rucksack schnell gammelig wird. Abhilfe schafft hier ein Trockengestell, wo ihr Fisch und Fleisch haltbar machen könnt.

Ihr habt euch auf einen friedlichen Winter gefreut?

Apropos Essen: Der Winter macht sich auch beim Verhalten der Kannibalen bemerkbar. Die finden nämlich – genauso wie ihr – weniger frisch umher hoppelnde Nahrung und sind daher noch gieriger auf eure Eisbeine.

Anders als Virginia und den Ureinwohnern, setzen euch natürlich auch die kälteren Temperaturen ordentlich zu. Ein warmes Feuer und die Winterjacke sind daher wichtig, um nicht zu erfrieren. Von der Ausdauer einmal ganz zu schweigen. Die sinkt in der kältesten Jahreszeit nämlich rapide.

Wie bereits erwähnt frieren die Seen im Winter zu und stellen zudem eine weitere Gefahr für euch dar. So checken eure Feinde relativ schnell, dass man auf der dicken Eisschicht gehen kann. Bedenkt das unbedingt, wenn ihr mit der Idee spielt, euer Haus auf dem (vermeintlich sicheren) See zu bauen.

Habt zudem auch immer ein Auge auf die Kälteanzeige, die ihr rechts von der Mini-Map findet. Diese geht mit der Ausdaueranzeige einher und zeigt euch, wann es höchste Zeit für ein wärmendes Feuer ist.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Frühling und Herbst gibts auch

Frühling und Herbst spielen in „Sons of the Forest“ nur eine untergeordnete Rolle. Sie bilden praktisch den Übergang zwischen den Hauptjahreszeiten und sind mit jeweils vier Tagen auch wesentlich kürzer. Von größerer Bedeutung ist für euch hauptsächlich der Herbst. Denn der zeigt euch mit bunt verfärbten Blättern an, dass es höchste Zeit wird, sich für den herannahenden Winter zu wappnen.

Kann ich den Verlauf der Jahreszeiten beeinflussen?

Wie in jeder guten Simulation steht es euch auch in „Sons of the Forest“ frei, Einfluss auf den Verlauf der Jahreszeiten zu nehmen. In der Grundeinstellung dauert ein ganzes Jahr exakt 20 Tage. Wie schon erwähnt fallen dabei jeweils vier Tage auf Frühling und Herbst.

Sowohl Sommer als auch Winter sind mit jeweils sechs Tagen etwas länger. Das ist euch nicht lang genug? Kein Problem: In den benutzerdefinierten Einstellungen habt ihr die Möglichkeit Gott zu spielen und selbst über die Länge zu entscheiden.

So könnt ihr Änderungen an den Jahreszeiten vornehmen

Startet dafür ein neues Spiel und wählt beim Schwierigkeitsgrad Individuell. Hier könnt ihr nun unter „Umgebung“ die Länge der Jahreszeit einstellen. Euch stehen folgende Modi zur Verfügung:

Lang : jeweils 10 Tage Frühling, Sommer, Herbst und Winter

: jeweils 10 Tage Frühling, Sommer, Herbst und Winter Realistisch: jeweils 90 Tage pro Jahreszeit

© Endnight Games/PlayCentral.de © Endnight Games/PlayCentral.de

Um diese Veränderungen an einem bereits bestehenden Spielstand vorzunehmen, müsst ihr leider den Umweg über die JavaScript-Datei nehmen. Sucht in eurem AppData-Ordner nach dem passenden Spielstand. Diesen erkennt ihr anhand des Änderungsdatums.

Wenn ihr mit den Standard-Einstellungen spielt (also nicht „Individuell“), müsst ihr folgenden Befehl einfügen:

{\“Name\":\"GameSetting.Environment.SeasonLength\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\ "BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"Realistic\",\"Protected\ ":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},

Das macht ihr am besten direkt am Anfang und nach diesen Zeichen:

{„Version“:“0.0.0“,“Data“:]{„GameSetup“:{\“settings\“:

Für eine realistische Dauer der Jahreszeit setzt ihr „Realistic“ ein. Nutzt „High“ und „Short“ um diese entsprechend zu verlängern oder zu verkürzen. Achtet auf jeden Fall darauf, dass die Datei mit folgendem Befehl endet:

\“name\":\"\",\"hideFlags\":0}"}}

Einen bequemen Weg, um die Jahreszeiten für einen bestehenden Spielstand zu ändern, gibt es bisher leider noch nicht. Überlegt daher am besten vorher, ob ihr einen realistischen Jahresverlauf und damit individuelle Einstellungen haben möchtet oder nicht.