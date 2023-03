Sons of the Forest: Wie kann ich Tore bauen?

In Sons of the Forest kann man sich den Traum einer einsamen Hütte in völliger Abgeschiedenheit erfüllen. Doch als gestrandeter Aussteiger hat man es im Wäldchen nicht unbedingt leichter als im Großstadtdschungel. So wünscht man sich mitunter nichts sehnlicher, als nach einem langen Tag einfach die Tür hinter sich abzuschließen und die Füße entspannt hochzulegen.

Wer sich auf ein ruhiges Leben in beschaulicher Abgeschiedenheit gefreut hat, wird jedoch schnell eines Besseren belehrt. Spätestens wenn die ersten Kannibalen durch die Büsche streifen und die Ureinwohner behände von Baum zu Baum springen, ist klar, dass „Sons of the Forest“ keine Lebenssimulation für Möchtegern-Aussteiger ist.

Einheimische aussperren für Anfänger

Daher ist es unerlässlich, recht schnell eine sichere Behausung zu errichten, um vor den lauernden Gefahren – egal, ob durch Mensch (respektive Mutant) oder Natur – geschützt zu sein. Also muss ein Schutzwall her, der die bucklige – beziehungsweise mutierte – Verwandtschaft aussperrt.

Doch der beste Verteidigungswall bringt euch recht wenig, wenn ihr weder hinein noch hinaus kommt. Hier kommen nun die Tore ins Spiel. Seit dem ersten Patch ist es möglich, Türen abzuschließen und auch der Schutzwall aus Palisadenstämmen hat mit einem verschließbaren Tor ein heiß ersehntes Feature bekommen.

Wie baue ich ein Tor in den Palisadenwall?

Baut erstmal ganz normal den Schutzwall aus Palisaden. Holt also ein paar Baumstämme und stellt sie einfach senkrecht auf den Boden. Dafür müsst ihr gegebenenfalls die Ausrichtung des Stamms mit der rechten Maustaste ändern.

Sofern ihr mit dem Bauwerk zufrieden seid, könnt ihr das Tor einbauen. Nehmt euch einen weiteren Baumstamm zur Hand und setzt ihn dort an die Palisadenmauer, wo ihr gern das Tor hättet. Der Blueprint zeigt euch, wie es final aussehen wird.

© Endnight Games/PlayCentral.de © Endnight Games/PlayCentral.de

Fügt den Stamm mit einem Mausklick hinzu und das Tor ist fertig. Zum Öffnen und Schließen müsst ihr nun einfach kurz die Taste „E“ drücken. Übrigens: Anders als im ersten Spiel, könnt ihr in „Sons of the Forest“ entscheiden, ob ihr ein ein- oder zweiflügliges Tor haben wollt.

Für das Doppeltor setzt ihr einfach einen weiteren Baumstamm neben den ersten Flügel. Jeder Torflügel lässt sich separat öffnen und schließen, sodass ihr auch nur einen davon offen stehen lassen könnt.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Wie versperre ich meine Tür in Sons of the Forest?

Ihr wollt lieber keinen Schutzwall errichten und die schöne Aussicht genießen? Kein Problem… Schließt einfach die normale Tür eurer Behausung ab. Das geht ganz simpel mit einen schnöden Stock.

Wenn noch nicht vorhanden, baut euch zunächst euer Haus samt Tür. Das sollte kein großes Problem darstellen. Nehmt nun einen Stock aus dem Inventar und fügt ihn der Tür hinzu, sodass er als Riegel erscheint. Schon ist die abschließbare Tür fertig.

© Endnight Games/PlayCentral.de © Endnight Games/PlayCentral.de

Eure Base ist endlich sicher und ihr wollt auf Erkundungstour gehen? Schaut gern in unserer Komplettlösung vorbei. Hier findet ihr sämtliche Guides und hilfreiche Tipps für euer Überleben in „Sons of the Forest“.