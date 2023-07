Die besten Zelda TotK Builds: Gunships – Scorpion-Kriegsmaschine

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es super viele Möglichkeiten, mit der Ultra-Hand ein paar wundervolle Konstruktionen zu erschaffen. Das neue Gameplay-Feature sorgt für viel Freude in der Zelda-Community und das führt zu nachhaltigem Spaß.

Wir stellen euch auf PlayCentral.de regelmäßig fantastische Funde aus der Community vor.

Zelda TotK-Builds: Gunships – Kanonenboot „The Scorpion“

Wenn ihr dachtet, ihr hättet bereits alles gesehen wie einen voll funktionstüchtigen Transformer in TotK, irrt ihr euch!

Wie wäre es mit einem echten Schlachtschiff, einem Giganten am Himmel, das eure Feinde aus sicherer Höhe ordentlich Dampf unter dem digitalen Hintern macht?

Das geht! Denn Hoverbike war gestern. Jetzt kommt das Kanonenboot. Die Gunships sind eine echte Alternative, wenn ihr mal größere Gruppen ausschalten möchtet. Sie sind also echt praktisch und sehen obendrein noch cool aus.

YouTuber chesepuf zeigt in seinem Video, wie ein solches Gunship gebaut wird. Und wir sehen es sogleich im Einsatz.

Im Endeffekt handelt es sich hierbei um ein umgebautes Hoverbike. Die Upgrade-Version, sozusagen, die mit ein paar Lasern, zielsuchenden Sensoren und weiteren Details ausgestattet wurde.

So feuert das Kanonenboot mit dem passenden Namen „The Scorpion“ einfach von alleine auf Feinde in der Nähe, während ihr mit Link am Steuer sitzt und in der Luft über die Gegnerscharen segelt.

Dank des Videos könnt ihr das Kanonenboot direkt nachbauen. Und nicht vergessen, es als Favorit in eurer Bautomatik zu speichern. Ansonsten müsst ihr es wieder bauen, wenn ihr nochmal auf das Gunship zugreifen wollt. Es spart also pure Zeit!

Eine coole Idee? Finden wir auch! Aber welche Ideen habt ihr und was habt ihr bereits in Zelda TotK gebaut? Teilt es uns in den Kommentaren mit und diskutiert mit uns über das Nintendo-Spiel.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein.