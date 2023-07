Transformer bauen in Zelda TotK: Diese abgedrehten Roboter sind möglich

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es die Besonderheit, dass wir aus Sonau-Bauteilen die verrücktesten Kombinationen erstellen können. Bei einem hohen Batterie-Vorrat ist es möglich, die kreativen Bauten lange am Leben zu halten.

Neben Ventilatoren und Reifen gibt es sogar Flammenwerfer und Laser, aus denen wir mächtige Waffen bauen können. Ein YouTuber zeigt nun verrückte Maschinen, die Fans gebaut haben, darunter sogar ein Roboter aus Transformers.

Zelda Tears of the Kingdom: Baut euch euren eigenen Transformer

Was ist in dem Video zu sehen? Das knapp 15-minütige Video zeigt beeindruckende Konstrukte, die Fans mithilfe von Sonau-Bauteilen erstellt haben. Zwar sind im Video keine direkten Bastelanleitungen vorhanden, doch sie dienen als Inspiration für ähnliche Konstrukte.

Das Video von Verlisify könnt ihr euch hier ansehen:

Das erste Gefährt besteht beispielsweise aus Rädern und Ventilatoren, damit es sich sowohl an Land als auch in der Luft fortbewegen kann. Zum Angriff wurde es vorne mit Laserkanonen versehen.

Ab 1:30 baut der gleiche User aus denselben Bauteilen einen Roboter, der den Transformers aus dem gleichnamigen Franchise ähnlich sieht. Er ist so hoch gebaut, dass er sogar durch Seen fahren kann.

Um an die Steuerung des Transformers zu gelangen, muss Link sogar seinen Deckensprung einsetzen, weil der Roboter so hoch ist. An seinen Augen sind die Laser befestigt, die Gegner automatisch erfassen und abschießen.

Der Gleiter wurde genutzt, um daraus den Rücken zu bauen und den Transformer so zu stabilisieren. An seiner Vorderseite befindet sich sogar eine Lampe, mit der wir bei Nacht oder im Zweifelsfall im Untergrund besser sehen können.

Doch es gibt auch harmlosere Bauten: Motorräder, Segways, Helikopter und Wasserräder sind ebenfalls Bauwerke, die Link aus den Sonau-Bauteilen herstellen kann.

Alternativ ist es möglich, einen kleinen Mech zu bauen, den wir von hinten aus steuern können. Mit ihm können wir uns schneller durch Hyrule begeben.