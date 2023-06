Hoverbike einfach bauen! – Bauanleitung für Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Konstruktionen, die wir mit der Ultra-Hand und den entsprechenden Sonau-Bauteilen anfertigen können.

Darunter gibt es auch einige Flugapparate, die teilweise gar nicht so schwer zu basteln sind. Und deshalb sollten wir uns einmal Gedanken um die Möglichkeiten machen, die uns das Spiel hier überhaupt bietet.

Denn tatsächlich gibt es unter anderem ein super einfaches Hoverbike, das wir mit ein wenig Vorbereitungszeit jederzeit aus dem Hut zaubern können. Und das sollten wir auch tun! Denn es trägt uns überall hin, wo wir möchten. Wie das geht und was ihr beachten müsst, erfahrt ihr in unserer Lösung.

Hoverbike in TotK – Vorbereitung

Zunächst einmal sei gesagt, dass es zum Hoverbike ein relativ cooles Pendant gibt. In der nachfolgenden Lösung erklären wir euch, wie ihr euch einen waschechten Helikopter craften könnt, mit dem ihr so gut wie an jede Stelle fliegen könnt. Der Vorteil ist hier die Integration unzähliger Zusatzbatterien oder Hochleistungsbatterien.

Doch rein von der Konstruktion her geht sogar noch einfacher. Das Hoverbike ist so simpel wie effektiv, dass es sich fast schon wie ein Cheat im Spiel anfühlt! Aber ist es wirklich ein Cheat?

Natürlich nicht, denn das Zauberwort lautet Ultra-Hand. Mit dieser Fähigkeit können wir so gut wie alles craften – und das ganz ohne Cheats.

Doch für die abschließenden Vorbereitungen benötigen wir eine weitere Fähigkeit und das ist die Bautomatik. Falls ihr sie noch nicht freigeschaltet habt, solltet ihr das erst einmal tun. Ansonsten müsst ihr das Craften immer wieder manuell übernehmen und das kann beim Hoverbike etwas fummelig werden.

Hoverbike: unsere Bauanleitung

Nun gehen wir über zum eigentlichen Bau des Hoverbikes. Das Gute ist, dass es relativ günstig gebaut ist. Es ist nur beim ersten Mal etwas schwierig, ein Hoverbike zu konstruieren.

Die Schwierigkeit liegt darin begründet, dass wir die Bauteile wirklich exakt positionieren müssen. Ansonsten funktioniert das Hoverbike aus physikalischen Gründen nicht richtig und driftet immer ab. Wie müssen wir also vorgehen?

Fliegt sich gut das Hoverbike! © Nintendo/PlayCentral.de

Das Hoverbike besteht aus 2x Ventilator und 1x Lenkelement plus dazu noch einen Pfosten für den Notfall (für die Vorabkonstruktion, falls ihr es nicht anders hinbekommt).

Unser Tipp: Verwendet für die Konstruktion einen Pfosten dann, wenn ihr es gar nicht anders hinbekommt. Dann könnt ihr das Hoverbike erst einmal auf diesem Pfosten zusammenbauen, bevor ihr es vom Pfosten nehmt beziehungsweise den Pfosten vom Rest des Bikes entfernt. Doch es geht eigentlich viel besser ohne.

Wie kann ich ein Hoverbike richtig zusammensetzen? Es kommt definitiv auf die richtige Vorgehensweise an. Folgt unserer Bauanleitung:

Legt alle drei Sonau-Bauteile auf den Boden und startet mit dem ersten Ventilator. Platziert ihn einfach gerade auf dem Boden, sodass die Unterseite nach oben liegt (die luftverströmende Seite liegt unten).

Kippt das Lenkelement nach hinten! © Nintendo/PlayCentral.de

Und dann geht es weiter: Montiert nun das Lenkelement an den Ventilator. Kippt das Lenkelement einmal nach hinten (wirklich auf die hintere Seite). Die Höhe und Neigung muss genauso aussehen wie auf unserem Bild (siehe oben). Das Lenkelement muss hier jetzt schräg und sehr präzise verbaut sein, damit das Hoverbike läuft.

Haltet den Hauptteil nun etwas höher als den Venti. © Nintendo/PlayCentral.de

Dann kommt der zweite Ventilator auf die Rückseite. Der Venti kommt jetzt ganz einfach an die Hinterseite des Lenkelements montiert, doch zuvor muss das Hauptteil etwas angehoben werden. Nun gilt auch hier wieder, dass wir die absolute Mitte treffen müssen!

Jetzt kommt es auf die mittige Platzierung an. © Nintendo/PlayCentral.de

Im Endeffekt ist die Konstruktion ganz simpel. Wenn es dennoch vorkommt, dass euer Hoverbike in der Luft verzieht, war die Ausrichtung der einzelnen Elemente nicht genau genug. Dann müsst ihr es noch mal auseinandernehmen.

Und keine Sorge: die falsche Positionierung kann schneller passieren, als man es annehmen sollte. Denn es handelt sich hierbei um echte Millimeterarbeit. Bei uns hat es auch eine Weile gedauert, bis wir es genau hinbekommen haben.

Hat alles geklappt mit dem Hoverbike?

Jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Und ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben. Die Konstruktion ist schwieriger, als man denkt, obwohl sie eigentlich relativ simpel ist. Deshalb sollten wir sofort die Bautomatik öffnen und die aktuelle Konstruktion, unser fertiges Hoverbike, als Favorit abspeichern.

In der Zukunft brauchen wir dann lediglich die Bautomatik-Fähigkeit aktivieren und wir können ein Hoverbike aus dem Hut zaubern.

Aufgestellt zeigt das Lenkelement nach hinten. © Nintendo/PlayCentral.de

Dafür benötigen wir lediglich 9x Sonanium, vorausgesetzt ihr habt die drei Sonau-Bauteile nicht zuvor auf den Boden gelegt. Dann kostet euch diese Konstruktion kein weiteres Sonanium.

Aber der Umweg übers Sonanium ist eine solide Zwischenlösung, wenn euch gerade die Bauteile ausgegangen sind. Und dann können wir uns später immer noch darum kümmern, neue zu besorgen.

Wir hoffen, wir konnten euch mit unserem Guide ein wenig behilflich sein

Womöglich kann euch sogar unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel. Weiterhin viel Spaß mit dem Game!