20x Wille der Weisen-Fundorte: Fähigkeiten verbessern in Zelda Tears of the Kingdom (TotK)

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder kurz TotK gibt es zahlreiche Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. In dieser Lösung setzen wir uns voll und ganz mit den Fundorten der besonderen Segen auseinander, die sich Wille der Weisen nennen. Aber was hat es damit auf sich?

Was ist ein Wille der Weisen in TotK?

Mit diesem speziellen Segen, der sich im Spiel finden lässt, könnt ihr eure Fähigkeiten verbessern. Im Detail betrifft das die Fähigkeiten der Weisen, die ihr erhaltet, wenn ihr die Hauptquests nach und nach abschließt.

Jede Fähigkeit eines Weisens kann einmal verbessert werden und deshalb gibt es auch 20 Fundorte für diese besonderen Segen. Sie stehen für 5 Verbesserungen der Weisen-Kräfte. Die Verbesserungen lassen sich an folgenden Weisen durchführen:

Fundort aller Segen: Wille der Weisen

Wir erklären euch in dieser Lösung punktgenau, an welcher Stelle ihr suchen müsst, um an die jeweilige Fundorte zu gelangen. Auf der nachfolgenden Karte erkennt ihr die Nummer des Segens, die weiter unten genauer erklärt wird.

Alle Fundorte: Wille der Weisen in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. © Nintendo/PlayCentral.de

Für einige der Punkte benötigen wir einen selbstgebauten Helikopter. Wir zeigen euch nun erst einmal, wie ihr das in Windeseile sicherstellen könnt.

Wie kann ich einen Helikopter bauen?

Für einige Punkte in dieser Lösung benötigen einen selbstgebauten Helikopter. Deshalb reisen wir zum Archipel von Süd-Akkala und zu dem nördlichen Spot, wo wir einen fertigen Heli finden.

Hier findet ihr einen Helikopter. © Nintendo/PlayCentral.de

Wir bauen noch zwei Batterien an die Seiten (geht aber auch ohne), sodass er vier Batterien hat, und dann speichern wir dieses Konstrukt mit der Bautomatik unter Favoriten ab.

Jetzt könnt ihr den Heli überall auf der Karte verwenden. Diesbezüglich braucht ihr lediglich die Bautomatik zücken und den Heli herstellen. Wenn ihr alle Sonau-Bauteile aus dem Inventar fallenlasst, fehlt nur noch die Plattform und dafür bezahlt ihr dann gerade einmal 3x Sonanium. Der Heli besteht nämlich aus:

4x Ventilator

1x Lenkelement

4x Zusatzbatterie

1x Gerüst

Setzt ihn jetzt als Favorit auf die Liste. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr für die eine oder andere Reise noch mehr Batterien benötigt, dann könnt ihr jederzeit noch welche dran heften. Das ist lediglich die Grundversion des Helikopters. Es empfiehlt sich hier und da eine Hochleistungsbatterie in der Hinterhand zu haben. Die hält sehr, sehr lang.

Wille der Weisen #1 – Archipel von West-Hebra

Eines noch vorab: Falls euch die großen Drachen zu schwierig sein sollten, könnt ihr auch erst einmal mit den anderen Willen starten. Ignoriert dann vorerst Wille #1, Wille #15 und Wille #20 in unserer Lösung. Das sind sehr schwerere Punkte, da sie von übermächtigen Feinden bewacht werden. Die anderen 17x Sammelgegenstände sind relativ einfach zu bekommen.

Los gehts! Für diesen Segen nehmt ihr den Turm am Karuga-Pass als Ausgangspunkt. Das ist der Turm im Nordwesten der Weltkarte, in den Hebra-Bergen und oberhalb vom Dorf der Orni.

Unser Ziel liegt westlich von hier, im Archipel von West-Hebra. Hier sehen wir eine runde Steinformation mit einem kleinen Zipfel am unteren Ende. An diesem unteren Ende befindet sich unser erster Weisen-Segen. Aber wie kommen wir hier hin?

© Nintendo/PlayCentral.de

Bedenkt, dass es in den Himmeln hier sehr kalt ist (wie auf dem Boden). Deshalb braucht ihr eine Rüstung, die euch einen doppelten Kälteschutz bietet.

Ihr solltet vom Idjo-o-Schrein starten. Hier oben könnt ihr dann mit dem Bau eures Helikopters beginnen. Fliegt dann zum Punkt rüber und stellt euch dem Drachen – einem Griock-König. Erst nach dem Sieg könnt ihr den Willen der Weisen in Empfang nehmen.

Wille der Weisen #2 – Archipel von Süd-Hebra

Hier startet ihr beim Turm am Karuga-Pass im Hebra-Gebiet und dann springt ihr in die Luft. Das Ziel ist das Archipel von Süd-Hebra. Wir müssen zu dem aufgezeigten Punkt auf unserer Karte. Das ist der äußerste Norden dieser Steinformation, die in der Mitte mit einem „Kabel“ verbunden ist. Wir können aufgrund der Höhe aber nur am rechten, unteren Ende der Formation landen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Bedenkt, dass ihr mindestens 2x Ausdauerbalken oder entsprechende Ausdauertränke benötigt, um hier hinfliegen zu können.

Um auf die andere Seite zu gelangen, müssen wir uns ein kleines Gefährt bauen. Verbindet einen Haken mit einem Holzbrett. Hinten kommt dann noch ein Ventilator dran (alles liegt auf der Insel) und dann aktivieren wir den Aufzug mit Link drauf.

© Nintendo/PlayCentral.de

Fahrt bis zum Ende. Die Truhe mit „Wille der Weisen“ findet ihr in der Mitte der Himmelsinsel, ganz entspannt.

Wille der Weisen #3 – Archipel von Nord-Tabanta

Der nächste Wille befindet sich direkt über dem Dorf der Orni. Ich empfehle hier den Weg über dem Turm am Karuga-Pass. Jetzt fliegt ihr erst einmal in Richtung der Felsformation von Wille der Weisen #2 und landet sicher. Wir müssen nun zum Wasserfall im Süden.

© Nintendo/PlayCentral.de

Um hier unten an den Rand des Wasserfalls zu gelangen, benötigen wir eine kleine Startrampe für eine Rakete. Nehmt das Holzbrett und schnappt euch 2x Rakete. Haut sie ans Brett – rauf und Zündung!

Dann schießen euch die Raketen so hoch, dass ihr von hier in Richtung Wasserfall mit dem Gleiter abspringen könnt (2x Ausdauerbalken nötig).

Oben geht es weiter auf dem Archipel von Nord-Tabanta. Hier geht es an den Teich mit den kleinen Feen vorbei. Es gilt, eine Lore mit einer Rakete dran zu bauen, um auf die andere Seite zu gelangen. Setzt sie aufs Gleis und fahrt rüber.

© Nintendo/PlayCentral.de

Doch auf die letzte Insel kommen wir nicht so einfach. Schnappt euch einen der Gleiter, die hier herumliegen. Montiert einen Ventilator hinten und eine Rakete vorne, bevor ihr ihn auf die Startbahn setzt. Die Rakete ist wichtig, da wir sonst nicht genügend Schub bekommen.

Außerdem bedarf es hier rund 5x Sonau-Batterien an eurem Gürtel. Wenn ihr nicht genug habt, könnt ihr jederzeit Sonau-Energiesphären für den temporären Boost verwenden.

Fliegt dann vom Himmel aus in Richtung der letzten Insel, die mit diesem Archipel verbunden ist, und sammelt den Willen der Weisen ein!

Wille der Weisen #4 – Archipel von Eldin

Dieses Objekt ist über den Todesberg zu erreichen. Erklimmt die Spitze des Todesbergs, zum Beispiel über den Situmo’i-Schrein. Und fliegt dann gen Westen ab.

© Nintendo/PlayCentral.de

Ihr seht die Insel schon von Weitem, doch ihr könnt im Normalfall nicht durchfliegen, da die Höhe nicht reicht. Vor der Insel liegt zum Glück noch eine sehr kleine Insel als Zwischenstopp. Fliegt sie an und landet sicher.

Hier könnt ihr mit 2x Rakete und 1x Transporter eine solide Startrampe bauen. Schießt euch in die Luft und fliegt schnurstracks geradeaus zum Ziel. Es ist jedoch Ratsam, den Schwur von Tulin, Weiser des Windes zu aktivieren, da die Entfernung knapp bemessen ist. Verwendet also seine Kraft, um rechtzeitig an die Insel zu kommen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Hier auf dem Archipel von Eldin müsst ihr nur noch ein Delta-Kriegerkonstrukt ausschalten und die Truhe mit dem Segen gehört euch!

Wille der Weisen #5 – Akkala-Himmel

Der nächste Segen befindet sich im Himmel über Akkala. Nutzt den Turm auf dem Ulri-Berg, um in die Luft zu steigen. Etwas weiter östlich gibt im Norden von Archipel von Süd-Akkala gibt es eine Plattform, die unseren zuvor erwähnten Helikopter beinhaltet. Mit dem Gleiter geht es also erst einmal hier hin und dann fliegt ihr mit dem Helikopter weiter zum Zielpunkt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Ihr benötigt trotz der Zusatzbatterien am Hovercraft noch mindestens 3x weitere Batteriepunkte, um auf die Höhe der Insel zu gelangen. Sonau-Energiesphären helfen euch hier in der Not, falls ihr eure Batterie noch nicht erweitert habt.

Fliegt die große Kugel an, davor seht ihr einen Kapselspender. Hier könnt ihr sicher landen. Wenn ihr den Natakka-Schrein bereits freigeschaltet habt, könnt ihr natürlich auch hier starten. Ansonsten einfach nebenbei den Transporter aktivieren.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wo ist jetzt die Truhe mit dem Segen? Die Truhe befindet sich tatsächlich in der Kugel. Also wie kommen wir hier hinein? Auf der mittleren Plattform befindet sich ein Katapult. Das schleudert euch in die Luft neben die Kugel. Von hier aus seht ihr das Loch und den Eingang zur Kugel.

In der Kugel selbst könnt ihr mit dem mittleren Ball die gesamte Kugel (Außenhülle) mit der Ultra-Hand verschieben. Die Truhe versteckt sich in der unteren Hälfte der Kugel. Deshalb müssen wir das Loch an den Rand bekommen, wo sich die obere und untere Seite schneiden. So ist es ein Leichtes, durch das Loch nach unten zu springen.

Wille der Weisen #6 – Archipel von Eldin

Diesen Willen erhaltet ihr im Archipel von Eldin. Es geht also zum Turm in der Schlucht von Eldin und von hier aus in die Luft. Den exakten Punkt findet ihr hier auf der Karte. Gleitet erst einmal gen Süden.

© Nintendo/PlayCentral.de

Die Truhe befindet sich innerhalb der unteren Insel. Fliegt sie von der Luft aus direkt an. Wenn ihr oben gelandet seid, müsst ihr allerdings noch eine Etage tiefer. Springt auf der Südseite ab und gleitet direkt eine Etage tiefer. Die Truhe ist im Südwesten der Insel, sehr mittig gelegen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Doch das gute Stück wurde hinter einigen Ranken versteckt (siehe Bild). Durch dieses Hindernis können wir uns einfach von links durcharbeiten. Sammelt den Segen im Anschluss ein. Fallt dabei nur nicht von der Insel. Speichert am besten ab, wenn ihr oben auf der Insel steht, bevor ihr dann heruntergleitet und weitermacht.

Wille der Weisen #7 – Archipel von Ranelle

Diesen Hotspot erreicht ihr über den Turm im Zorana-Hochland. Steigt in die Luft und fliegt in Richtung der großen Kugel. Sie sieht aus wie ein übergroßer Todesstern.

© Nintendo/PlayCentral.de

Ihr müsst zunächst in die Kugel gelangen, gleitet also vorsichtig herein. Hier drinnen findet ihr den Jiru-tag’mats-Schrein. Schaltet den Teleporter frei und dann stellt sich nur noch die Frage, wo ist die Truhe?

Schaltet den Ventilator in der Mitte aus und schiebt das Drehkreuz manuell in die gewünschte Richtung. Und die Richtung ist am Ende egal, denn es kommt wieder darauf an, dass das Loch auf halber Höhe (Fußhöhe) zum Stehen gebracht wird.

© Nintendo/PlayCentral.de

Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten? Aber die Truhe befindet sich wieder in der unteren Hälfte der Kugel. Wenn ihr das Loch nun richtig positioniert habt, lasst ihr euch nach unten fallen und sammelt die Truhe ein.

Wille der Weisen #8 – Unter dem Wassertempel

Weiter geht es beim Wassertempel. Ihr solltet bereits den Eingang des Wassertempels freigeschaltet haben, dann könnt ihr von hier aus zum gesuchten Punkt unter dem Wassertempel gleiten.

Alternativ reicht es, wenn ihr beim Igoshon-Schrein angekommen seid. Von hier aus sind es nur ein paar Meter gen Westen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Es geht in den Kampf gegen ein Beta-Blockkonstrukt. Wenn ihr es besiegt habt, lässt es eine metallene Truhe fallen. Sie beinhaltet einen weiteren Willen der Weisen.

Wie besiege ich ein Blockkonstrukt?

Es folgen ein paar Tipps für den Kampf: Ein Blockkonstrukt ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie man vorgehen muss. Zielt immer auf den grün leuchtenden Energiekern mit der Ultra-Hand und wackelt so lange herum, wie ihr könnt.

Nehmt euch dabei vor sämtlichen Angriffen in Acht: vor allem die Walze oder der Stampfer sind verheerend.

© Nintendo/PlayCentral.de

Das Schwerste an der ganzen Sache ist wahrscheinlich der UFO-Modus, wenn sich das Beta-Blockkonstrukt im Himmel befindet und nicht mehr herunterkommt.

Dann müsst ihr eines der angreifenden Blöcke nutzen, um mit Zeitumkehr auf das Konstrukt zu gelangen. Setzt Zeitumkehr ein, steigt drauf und lasst euch nach oben fahren. Dann gebt ihr ihm Saures!

Wille der Weisen #9 – Archipel von Nord-Gerudo

Das Archipel von Nord-Gerudo erreicht ihr über den Turm in der Gerudo-Hochebene. Steigt in die Luft und segelt gen Norden. Hier seht ihr einen Kreisformation und in der Mitte eine Kugel. Das Ziel liegt in dieser dunklen Kugel.

Bedenkt, dass es hier sehr kalt ist und ihr einen Stufe-2-Kälteschutz benötigt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Um in diesem Gebiet etwas an Höhe zu gewinnen, können wir die gigantischen, schwebenden Steine verwenden. Schaltet das kleine Sonau-Konstrukt aus und montiert eine Rakete an eine Seite. Die andere lasst ihr in der Mitte liegen, denn die brauchen wir für eine zweite Zündung.

© Nintendo/PlayCentral.de

Schießt nun die erste Rakete mit dem Bogen an und wartet, bis sämtlicher Schub nach oben fort ist. Packt dann die zweite Rakete mit der Ultra-Hand an den Stein und zündet auch diese.

Jetzt haben wir genug Höhe, um so gut wie jeden Spot in der Nähe anzufliegen. Fliegt jetzt zur Kugel. Im Nordosten der Kugel ist der Eingang zur sogenannten Sternblick-Insel.

Nun gilt es ein Rätsel zu lösen. Wir müssen die Plattform vor der Truhe mit Licht versorgen. Wo fangen wir an? Wir öffnen zunächst den Bannschrein.

Das Drehkreuz in der Mitte der Kugel muss so gedreht werden, dass sie links neben der Truhe den Spiegel anleuchtet. Dann schießt Licht zur Decke. Im Süden gibt es einen Spiegel, bei dem das Licht ins Leere verläuft. Springt hier hoch und dreht das Licht ein Stück nach rechts. Springt dann zu dem Ort, wo das Licht gerade eben eingetroffen ist, also bei dem nächsten Spiegel. Einmal nach vorn springen auf die Plattform. Hier schießt das Licht jetzt einfach gegen die Wand. Dreht den Spiegel links am Kapselspender vorbei. Hier ist der nächste Spiegel. Nun schießt das Licht gerade gegen den Kapselspender, also müssen wir auch diesen Spiegel wieder drehen. Dreht das Licht rechts am Kapselspender vorbei in die Mitte. Jetzt zeigt das Licht von der Mitte aus in den Himmel. Wenn ihr jetzt die Mitte einmal dreht, öffnet sich der Bannschrein.

Öffnet zunächst den Bannschrein. © Nintendo/PlayCentral.de

Aber das ist noch nicht das Ziel. Ihr müsst das Licht aus 6. an der Mitte vorbei drehen und zwar direkt zum gelben Punkt nach rechts, dahinter sitzt die Truhe.

Es ist wirklich ratsam, zuerst den Bannschrein zu aktivieren. Wenn das Licht in die Mitte scheint, könnt ihr also zum Drehkreuz in der Mitte springen und es bewegen. Wenn ihr den Spiegel richtig ausrichtet, schaltet ihr den Maya-skiara-Schrein frei.

Dann braucht ihr nur noch diesen Spielgel auf der rechten Seite drehen. © Nintendo/PlayCentral.de

Wille der Weisen #10 – Archipel von West-Hyrule

Für dieses Collectible startet ihr beim Turm auf dem Tilio-Berg. Springt in die Luft und fliegt ein Stück gen Süden. Hier seht ihr eine spiralförmige Insel. Das ist die Insel der Heldenmutprobe (1.), landet ganz oben!

Fliegt von 1. zu 2. auf der Karte. © Nintendo/PlayCentral.de

Wir nutzen diesen Hotspot als Ausgangspunkt für unsere weitere Reise. Doch wir benötigen dafür einen Gleiter und eine Rakete. Befestigt die Rakete am Gleiter und steigt drauf. Nutz den hiesigen Steg, dann könnt ihr gerade wegfliegen und direkt in Richtung Süden lenken.

Die Rakete dient als Startboost. © Nintendo/PlayCentral.de

Jetzt müssen wir nur noch sehr weit fliegen, um zu einer kreisrunden Himmelsinsel (2.) zu gelangen. Das ist das Archipel von West-Hyrule. Landet hier und besiegt das Gamma-Blockkonstrukt.

Denkt dran, dass die Truhe irgendwo auf der Plattform liegt, sie wird immer in irgendeine Richtung geschleudert. Es ist eine Metalltruhe.

Wille der Weisen #11 – Archipel von Ranelle

Ein weiteres Blockkonstrukt wartet im Ranelle-Luftraum und zwar mittendrin. Startet beim Turm in Zorana-Hochland und fliegt gen Süden. Ihr benötigt 2x Ausdauerbalken, um die kreisrunde Steinformation zu erreichen. Außerdem solltet ihr den Schwur von Tulin, Weiser des Windes aktivieren. Er gibt euch den Schub, den ihr braucht.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr beim Beta-Blockkonstrukt angekommen seid, dann müsst ihr es nur noch wie gewohnt ausschalten und auch dieser Wille der Weisen gehört euch!

© Nintendo/PlayCentral.de

Wille der Weisen #12 – Archipel von Nord-Necluda

Weiter geht es beim Turm auf dem Sahasra-Hügel. Steigt in die Luft und fliegt gen Osten. Im Archipel von Nord-Necluda sehen wir einen gigantischen schwarzen Felsen mitten in der Luft. Und genau hier müssen wir hin!

© Nintendo/PlayCentral.de

Wir fliegen den Ort einfach direkt an. Es ist ein Felsen, auf dem ihr ganz viele Leuchtsteinbrocken findet und es gibt auch ein paar Edelsteine. Auf der Hinterseite liegt die Truhe. Dieser Punkt ist wirklich super einfach zu erreichen.

Wille der Weisen #13 – Archipel von Süd-Hyrule

Diesen Hotspot erreichen wir über den Turm in der Ebene von Hyrule, relativ mittig auf der Weltkarte. In der Luft gleiten wir seelenruhig gen Süden zu dem markierten Punkt auf der Karte. Allerdings können wir nicht durchfliegen, da die Höhe nicht hinkommt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Deshalb landen wir auf der Insel, die östlich vom Ziel abgeht. Hier gibt es einen großen Schwebestein mit Raketen drauf. Die Raketen befestigen wir an den Seiten und aktivieren sie. Danach schießt der Stein in die Höhe und wir können zur Insel mit den zwei Seen gleiten.

Die Truhe befindet sich im rechten See. Aber wir müssen vorerst das Wasser ablassen. Schnappt euch 2x Baumstämme. Befestigt einen oben auf der Steinwand und einen an der Seite, nachdem ihr die Platte hochgezogen habt. Dann bleibt die Steinwand oben (siehe Bild)

© Nintendo/PlayCentral.de

Wille der Weisen #14 – Archipel von Ost-Gerudo

Für dieses Item starten wir im Südwesten der Karte, beim Turm im Gerudo-Tal. Wir müssen ins Archipel von Ost-Gerudo und näher gesagt an die nördliche Stelle auf unserer Karte.

Es ist augenscheinlich eine sehr friedliche und idyllische Insel, doch der Schein trügt. Etwas liegt hier verborgen, nur eben nicht auf der Oberfläche.

© Nintendo/PlayCentral.de

Diese Insel hat eine geheime, untere Ebene. Springt östlich ab und dann eine Etage tiefer (Klettern tut es auch). Und dann zerschneidet ihr kurz die Ranken, stellt euch dem gefährlichen Konstrukt und lauft dann rechts. Folgt dem Weg und sammelt die Truhe mit der Karte ein. Aber passt auf den Flammenturm auf.

Nun müssen wir rechts neben dem Feuerturm herunter. Aber vorher müssen wir eine Konstruktion aus den Teilen anfertigen (siehe Bild).

Ihr könnt einfach die Steinwände (1. + 2.) aneinander kleben, dann legt ihr den Spiegel (3.) drauf und fertig. Das Konstrukt brauchen wir dann unten, da sich die Stahlgitter mit der Truhe nur öffnen, wenn wir hier Licht herzaubern.

© Nintendo/PlayCentral.de

Also halten wir den Spiegel ins Sonnenlicht und zwar auf korrekter Höhe und so, dass er dann in Richtung des gelben Lichtschalters strahlt. Der Spiegel muss das Licht also hinter uns hinführen, während wir ihn raus in die Sonne heben mit der Ultra-Hand.

Wille der Weisen #15 – Gerudo-Luftraum

Dieses Objective liegt ganz im Südwesten der Weltkarte, im Luftraum der Gerudo. Nur wie kommen wir auf die helle Steinformation?

© Nintendo/PlayCentral.de

Hier kommen wir ganz einfach mit einem Helikopter hin. Wir starten beim Turm im Gerudo-Tal in die Luft und landen ein Stück weiter im Süden auf der Luftplattform. Das ist unser Startpunkt.

Baut nun den Helikopter zusammen. Wir benötigen insgesamt 4 Batterien und eine Hochleistungsbatterie (ohne Zusatzenergie vom Gürtel), um schließlich den Punkt im Gerudo-Luftraum anfliegen zu können.

Mit Hochleistungsbatterie und 4x Ersatzbatterien braucht ihr keine eigene Energie. © Nintendo/PlayCentral.de

Am Zielort kämpft ihr gegen einen Griock-König. Und wenn ihr ihn besiegt habt, ist der nächste Wille euer!

Wille der Weisen #16 – Archipel von Phirone

Es geht los auf der Vergessenen Himmelsinsel in der Mitte der Himmelskarte. Wir spawnen beim Natjo-yaha-Schrein, also bei dem Schrein aus dem Prolog.

© Nintendo/PlayCentral.de

Hier laufen wir ganz nach oben an die südlichste Spitze und springen mit dem Gleiter ab. Fliegt dann in Richtung Südwesten. Das Ziel ist eine kreisrunde Steininsel. Mit 2x Ausdauerbalken könnt ihr das Ziel locker erreichen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Hier gilt es nun ein Blockkonstrukt zu besiegen, das einmal mehr eine Metallkiste mit unserem Willen auf dem Rücken trägt.

Wille der Weisen #17 – Donnergrollinseln

Diese Truhe findet ihr auf den Donnergrollinseln. Diesbezüglich müsst ihr schon sehr weit im Spiel sein und den fünften Weisen suchen. Im Rahmen der Quest tun sich die Donnergrollinseln auf und ihr könnt sie betreten.

© Nintendo/PlayCentral.de

Arbeitet euch dann bis zum Djok-usini-Schrein vor und vollzieht einen Deckensprung, um oben auf der Insel heraus zu kommen. Lauft dann gen Westen zum nachfolgenden Punkt auf der Karte. Und Vorsicht vor den Blitzen!

Springt jetzt in die Mitte des Gebiets, wo das Katapult unaufhörlich zuschlägt. Dreht das Katapult in Richtung Nordwesten und lasst euch dann losschießen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Oben auf der Insel findet ihr bröckelige Felsen in der Mitte. Zerstört sie mit einem Hammer und springt nach unten, wo die Truhe schon auf euch wartet!

Wille der Weisen #18 – Drachenkopfinsel

Auf den Donnergrollinseln gibt es noch eine weitere Truhe mit einem Segen, allerdings ganz im Osten beim Kopf, der sogenannten Drachenkopfinsel. Folgt dem Punkt bis zur markierten Stelle auf unserer Karte.

© Nintendo/PlayCentral.de

Der Lösungsweg: Begebt euch wieder zum Katapult in der Mitte der Karte. Nur dieses Mal lasst ihr euch gen Südosten abschießen, um dem Weg regulär zu folgen. Macht hier direkt einen Abbieger nach rechts. Hier oben liegen zwei Raketen, die ihr mit einer Steinplatte verbinden könnt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Lasst euch mit dieser Startrampe in den Himmel schießen und dann fliegt ihr schnurstracks zum besagten Punkt. Holt euch zur Not die Kraft des Windweisens zur Hilfe.

Ein kleiner Stopp auf dieser Insel. © Nintendo/PlayCentral.de

Ihr könnt einen kleinen Zwischenstopp auf der oberen Insel machen. Oben auf der Insel sehen wir nicht viel, deshalb geht es direkt weiter. Springt im Norden ab und gleitet bis zum linken Ende des Schlangenkopfes. Also quasi zur Unterlippe. Hier findet ihr dann relativ offen eine Truhe mit dem Willen.

Wille der Weisen #19 – Archipel von Süd-Neclada

Diesen Hotspot erreichen wir schnell über den Turm in den Labella-Sümpfen im Südosten der Weltkarte. Springt in die Luft und gleitet gen Süden. Seht ihr schon die kleine runde Steininsel am Horizont? Hier müssen wir hin!

© Nintendo/PlayCentral.de

Es ist die runde Himmelsinsel und auf ihr wartet wie auf allen ähnlichen Inseln in dieser Größe ein Blockkonstrukt. Schaltet es aus und holt euch die Metallkiste mit 1x Wille der Weisen. Ihr kennt das Spiel ja bereits!

Wille der Weisen #20 – Meer von Necluda

Die letzte Truhe befindet sich im äußersten Südosten der Weltkarte. Und zwar im Himmel über dem Meer von Necluda.

Auch hier gibt es kaum Möglichkeiten, schnell und einfach zu landen. Denn ihr könnt es sicher schon erraten, hier wartet noch einmal ein dreiköpfiger Drache: ein Griock-König.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wir können dieses Mal beim Hateno-Institut landen und von hier aus starten. Baut euch wieder einen Helikopter und fliegt los. Alternativ könnt ihr vom Torongastrand starten. Das ist näher dran und ihr braucht lediglich hochzufliegen.

Oben erwartet euch wieder ein fieser Drache. Aber sobald ihr den Drachen besiegt habt, könnt ihr nun auch den letzten Willen einpacken.

Somit habt ihr 20x Wille der Weisen aufgesammelt. Nun könnt ihr all eure Fähigkeiten verbessern. Sucht diesbezüglich einfach einen Göttinnenstein auf und wählt einen Weisen nach dem anderen aus.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!