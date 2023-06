Den Turm am Karuga-Pass in Zelda Tears of the Kingdom aktivieren, so geht´s

Die beachtlich große offene Spielwelt von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kann manchmal recht unübersichtlich werden, vor allen Dingen dann, wenn man keine Details auf der Karte erkennen kann. Daher sollte man Türme wie den Turm am Karuga-Pass auch erst einmal aktivieren, bevor die Erkundungstour beginnen kann. Doch manchmal ist es gar nicht so einfach.

So wie beispielsweise beim Turm in der Hochebene, dessen Eingang unter Schneemassen begraben liegt. Oder aber eben auch der Turm zwischen dem Tabanta-Grenzland und der Hebra-Berge, nur wenige Fußminuten nördlich vom Dorf der Orni. Auch hier müsst ihr erst ein Hindernis aus dem Weg räumen, bevor ihr die Gegend kartografieren könnt.

Zelda Tears of the Kingdom: So erreicht ihr den Turm am Karuga-Pass

Der Turm am Karuga-Pass wird spätestens dann für euch relevant, wenn ihr die Hauptmission Untersuche die vier Regionen verfolgt. In diesem Fall führt euch eure Reise nämlich auch in den nördlichen Teil vom Tabanta-Grenzland, wo sich das Dorf der Orni befindet. An diesem Ort könnt ihr die Primäraufgabe Tulin aus dem Dorf der Orni aktivieren, was euch schlussendlich zum Windtempel führt.

Solltet ihr genau an diesem Punkt in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gerade sein und ihr habt Probleme, die Rätsel im Tempel zu lösen, schaut gerne in unseren Guide Windtempel in Himmelsarche lösen & alle 5 Schlösser entriegeln – Zelda: Tears of the Kingdom – Tulin aus dem Dorf der Orni, wo wir euch genau erklären, wie ihr den Dungeon abschließen könnt.

Doch wahrscheinlicher ist, dass ihr erst einmal auf der Karte erkennen können wollt, wie die Landschaft aufgebaut ist und wo sich die Wege, Wälder, Plateaus und andere Beschaffenheiten des Landes befinden. In diesem Fall müsst ihr einfach nur dem Weg vom Dorf der Orni aus nach Norden folgen, wo sich die Straße schließlich gabelt.

Ein Abzweigung führt nun zum Rinos-Pass, die andere zur Hebra-Berghütte und damit zum Karuga-Pass. Euer Ziel? Befindet sich genau dazwischen. Erklimmt zwischen dem Rinos- und dem Karuga-Pass das Plateau und ihr steht direkt vor dem Turm, den ihr nun natürlich noch aktivieren müsst, bevor ihr endlich alle Details auf eurer Weltkarte erkennen könnt.

Weit im Nordwesten von Hyrule liegt der Turm am Karuga-Pass. © Nintendo Der Turm liegt zwischen dem Rinos- und dem Karuga-Pass. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: So aktiviert ihr den Turm am Karuga-Pass

Jetzt, wo ihr die lange und beschwerliche Reise durch die eiskalte Landschaft hinter euch gebracht habt, steht ihr endlich an dem Turm, der den Bereich rund um die Hebra-Berge erleuchten kann. Doch zu Links Unglück hat die Natur euch bereits einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stachelige Ranken, die euch bei Berührung leichten Schaden zufügen, machen ein Eintreten unmöglich.

Na, ja. Zumindest vorläufig. Denn an dieser Stelle hilft euch wie so oft auch ein kleines Feuerchen. Sei es durch eine Waffe, an der beispielsweise ein Rhodonit befestigt wurde, durch den Abschuss einer Feuerfrucht via Pfeil und Bogen oder irgendeiner anderen Quelle, die die Flammen sprießen lassen kann. Hauptsache, die Ranken fangen Feuer.

Sobald die Ranken erst einmal brennen, weitet sich das Feuer auf alle Ranken aus, die sich berühren, bis der Eingang zum Turm wieder frei liegt. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Sollte es zu diesem Zeitpunkt gerade regnen, kann es sein, dass die Ranken sich nicht entzünden lassen. In diesem Fall müsst ihr entweder warten oder einen Trick anwenden.

Wenn die Ranken erst einmal brennen, ist der Weg schon so gut wie frei. © Nintendo

Theoretisch könnt ihr später wiederkommen oder an einem geschützten Ort ein Lagerfeuer entfachen, um dort die Funktion nutzen zu können, Zeit vergehen zu lassen. Spätestens nach einem Tag sollte der Regen aufgehört haben und ihr könnt die Ranken wie gewohnt vernichten. Alternativ ist es aber auch möglich, die Ranken abzudecken, damit das Feuer nicht direkt wieder vom Regen gelöscht wird.

Fällt dafür Bäume in der näheren Umgebung und klebt diese mit der Fähigkeit Ultra-Hand einander um eine Art Dach zu konstruieren, das ihr schützend über die Ranken stellen könnt. Oder ihr beschwört eine geeignete Konstruktion aus den Bauplänen eurer Bautomatik. Gerade im Verlauf könnten bereits die Materialien sein, die ihr hier benötigt.