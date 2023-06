So aktiviert ihr den Turm in der Gerudo-Hochebene (Zelda Tears of the Kingdom)

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lassen sich nicht alle Kartografietürme einfach so aktivieren, manchmal muss Link einen Trick anwenden. So auch beim Gerudo-Turm beziehungsweise beim Turm in der Gerudo-Hochebene. Wie ihr den Turm auf dem Elmeda-Plateau erreicht und wie ihr ihn trotz der Schneemengen aktiviert, verraten wir euch in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: Den Turm in der Gerudo-Hochebene erreichen

Dieser Kartografieturm steht mitten in der Gerudo-Hochebene auf dem Elmeda-Plateau, zwischen dem Beryll-Schneefeld und dem Saphias-Plateau. Wer diesen Ort zu Fuß erreichen will, hat eine Menge Laufarbeit und vor allen Dingen viele Klettertouren vor sich, die eine Menge Zeit und manchmal auch Nerven kosten können. Zum Glück geht es aber auch einfacher.

Solltet ihr bereits den Turm im Gerudo-Tal aktiviert haben (Den Turm in Gerudo-Tal in Zelda Tears of the Kingdom erreichen, so geht´s), lasst euch von diesem in die Luft schleudern und steuert euren Paragleiter von dort aus nach Nord/Nordwest. Vor allen Dingen in der Nacht lässt sich der erhöht liegende Turm gut aus großer Entfernung ausmachen und ansteuern.

Für die lange Strecke braucht ihr aber auch ordentlich Ausdauermedizin beziehungsweise entsprechenden Proviant, ihr seid nämlich eine Weile in der Luft unterwegs. Dafür gibt es aber auch keine einfachere und schnellere Methode als der Luftweg, daher lohnt es sich durchaus, ein paar wenige Ressourcen dafür bereitzustellen.

Der Turm steht, vor allem in der Nacht gut sichtbar, auf dem Elmeda-Plateau. © Nintendo Vom Wüstenturm aus könnt ihr diesen Turm direkt ansteuern. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Den Turm in der Gerudo-Hochebene aktivieren

Bei eurer Ankunft merkt ihr schnell, dass sich der Turm nicht betreten lässt, da der Eingang unter den Schneemassen einfach vergraben wurde. Da ist guter Rat teuer, doch zum Glück wartet er bereits überraschend günstig an einem nahen Ort, nämlich bei dem Zelt direkt vor dem Turm. Dort liegt ein Tagebuch, das euch von einer nahegelegenen Höhle berichtet.

Damit ist die Höhle am Elmeda-Plateau gemeint, die ihren Eingang nur wenige Meter nördlich von dem Zelt hat. Im Inneren findet ihr einen Fluss vor, dessen Wasser viel zu kalt ist, um darin schwimmen zu können, daher muss Link einen anderen Weg finden, dem Verlauf des Flusses zu folgen und den Eingang vom Turm in der Gerudo-Hochebene zu erreichen.

Das Tagebuch erzählt von der Höhle am Elmeda-Plateau. © Nintendo Ein einfaches Brett reicht für die kurze Seefahrt vollkommen aus. © Nintendo

Solltet ihr kein selbst konstruiertes Boot besitzen oder die Energie dafür nicht verschwenden wollen, schnappt euch einfach direkt am Wasser eines der Bretter, die für die Reparatur des Turms gedacht sind. Legt das Brett mit Ultra-Hand ins Wasser, steigt drauf und lasst euch zu einem nahegelegenen Wasserfall treiben, den ihr nach unten gleitet.

Euer Ziel ist es nun, mit dem Brett bis zu den dicken Holzbalken zu treiben, die vor dem Gitter aus dem Wasser ragen. Sollte euer Brett vorher irgendwo verkeilen, versucht, einen der Balken zu erreichen, zu erklimmen und das Brett von dort aus via Ultra-Hand heranzuziehen. Verkeilt das Brett nun direkt vor den Balken und springt dann erneut drauf.

Hier steht ihr perfekt für einen Deckensprung. © Nintendo

Nun steht ihr perfekt, um einen Deckensprung auszuführen, der euch direkt in den Turm führt. Nun muss Link nur noch die Tür öffnen und den Turm aktivieren und schon habt ihr eure Karte um das Gebiet Gerudo-Hochebene erweitert. Und wenn ihr schon mal da seid, dann wollt ihr vielleicht auch noch das Yiga-Geheimversteck aufsuchen, das sich ganz in der Nähe befindet.

In unserem Guide Das Versteck der Yiga-Bande und den Blitzschutzhelm in Zelda Tears of the Kingdom finden, so geht’s verraten wir euch, wie ihr die Basis der Ninja findet, wie ihr es schafft, hereingelassen zu werden, und was ihr dort alles tun und entdecken könnt. Da ihr dort den Blitzschutzhelm und die Erdmanipulation-Anleitung erhaltet, lohnt sich der Besuch auf jeden Fall.