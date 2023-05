Das Versteck der Yiga-Bande und den Blitzschutzhelm in Zelda Tears of the Kingdom finden, so geht’s

Dia Yiga, die Link bereits in Breath of the Wild das Leben schwer gemacht haben, sind in Tears of the Kingdom zurück und sie machen wieder allerlei Ärger. Ebenfalls zurück ist das Versteck der Yiga-Bande, das ihr in kompletter Yiga-Rüstung infiltrieren könnt. Wie das geht und welche Quest euch vor dem Versteck erwartet, erfahrt ihr in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So findet ihr das Versteck der Yiga-Bande in Gerudo

Bevor ich euch daran macht, die Yiga-Basis in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu suchen, solltet ihr erst einmal an eurem Kleidungsstil arbeiten. Was keine Kritik sein soll, doch wer nicht das komplette Yiga-Set trägt, hat keine Chance, die geheime Basis der Ninja betreten zu können und kann daher auch die dazugehörige Quest nicht annehmen.

Zu eurem Glück, ist es aber gar nicht schwer, alle drei Teile der Yiga-Rüstung zu finden, ihr müsst lediglich drei Verstecke des Clans aufsuchen, die Wachen dort besiegen und schließlich mit einem Schneider/einer Schneiderin sprechen. Wo genau sich diese Verstecke befinden erfahrt ihr hier: Yiga-Rüstung: Wo ihr in Zelda Tears of the Kingdom das Yiga-Set finden könnt (Lösung).

Zum Glück all jener unter euch, die bereits den Vorgänger „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ gespielt haben, hat sich am Standort der Yiga-Basis nicht viel geändert, denn sie befindet sich noch immer an der gleichen Stelle in der Gerudo-Hochebene, nördlich von Gerudo-Wüste. Sucht den Eingang in einer Schlucht, zwischen Elmeda- und Saphias-Plateau.

Das Versteck befindet sich in der Gerudo-Hochebene. © Nintendo Sucht nach dem Eingang in der Schlucht zwischen den beiden Plateaus. © Nintendo

Direkt vor dem Eingang zum Versteck der Yiga-Bande steht Watzel, mit dem ihr sprechen müsst, damit die Episode Zum Versteck der Yiga-Bande aktiviert wird. Eigentlich sollt ihr euch jetzt auf den Weg machen und die drei Teile vom Yiga-Set finden, da ihr das aber ja schon getan habt, könnt ihr einfach die komplette Montur anziehen und mit dem Haupteingang interagieren.

Seit eurem letzten Besuch im Versteck der Yiga-Bande hat sich hier einiges getan. Der Ort wurde beispielsweise um mehrere Kammern erweitert, außerdem gibt es hier nun Händler, mit denen Link handeln kann. Die wichtigsten Anlaufstellen und was ihr sonst noch über das Versteck wissen solltet verraten wir euch in der folgenden Übersicht.

Besonders interessieren sollte euch aber der Blitzschutzhelm, der seinem Namen alle Ehre macht, und die Erdmanipulation-Anleitung, mit welcher es Link möglich ist, unbewaffnet aufgeladene Angriffe zu benutzen. Beide Items erhaltet ihr durch die Teilnahme am Trainingsprogramm im großen Trainingsraum des Verstecks.

Im Versteck der Yiga-Bande gibt es einiges zu entdecken. © Nintendo

Den Blitzschutzhelm im Versteck der Yiga-Bande gewinnen

Dieser Helm kann als Belohnung im Trainingsbereich erhalten werden. Sucht den großen Trainingsraum hinter der Werkstatt auf und klettert dort nach oben, wo ihr mit einem Offizier sprechen müsst, um mit dem Training zu beginnen. Ihr müsst nun drei Runden absolvieren, in denen ihr eine Zeit- und eine Gegnervorgabe erhaltet.

Besiegt die geforderte Anzahl an Feinden in der vorgegebenen Zeit und ihr seid erfolgreich. Wir empfehlen für eine solche Herausforderung eine Waffe mit hoher Reichweite, da sich Mitglieder vom Yiga-Clan so am einfachsten erwischen und schließlich auch niederstrecken lassen. Folgend die Liste der Belohnungen, die ihr erhalten könnt:

Runde 1 : Yiga-Stoff

: Yiga-Stoff Runde 2 : Erdmanipulation-Anleitung

: Erdmanipulation-Anleitung Runde 3: Blitzschutzhelm

Besiegt 9 Gegner in einer Minute und der Blitzschutzhelm gehört euch. © Nintendo

Versteckte Truhe #1 im Versteck der Yiga-Bande (Zanshin-Kurzschwert)

Ein Zanshin-Kurzschwert mit erhöhter Haltbarkeit ruht in einer Truhe im Eingangsbereich des Verstecks, direkt hinter dem Offizier. Fackelt einfach den weißen Yiga-Vorhang im Osten des Eingangsbereichs ab und ihr legt die entsprechende Truhe frei, die ihr nun nur noch plündern müsst. Sofern ihr denn überhaupt ein rostiges Kurzschwert haben wollt.

Lasst den Vorhang brennen und legt die Truhe dahinter frei. © Nintendo

Versteckte Truhe #2 im Versteck der Yiga-Bande (Schleichmedizin)

Auf dem Weg vom Eingangsbereich zur Werkstatt werdet ihr eine Truhe hinter einem Gitter sehen, die sich nicht direkt erreichen lässt. Sucht in der Werkstatt, hinter dem Novizen, der am Todesschlitten arbeitet, die brüchige Felswand und schlagt euch dort durch. Einige Felswände später gehört die Truhe und damit die Schleichmedizin euch.

Sprengt diese Wand weg, danach geht es direkt zur Truhe. © Nintendo

Bauplan #1 im Versteck der Yiga-Bande (Piksmobil)

Ein Novize im Unterschlupf verkauft euch einen schicken Flitzer, sofern ihr im im Austausch 999 Rubine zukommen lasst. Sprecht in der Werkstatt mit dem Yiga-Novizen und lasst ihm das Geld zukommen. Er übergibt euch den Wagen, an welchem ihr nun nur noch eine Modifikation vornehmen müsst, um ihn in eurer Bautomatik abzuspeichern.

Setzt beispielsweise eine Batterie hinten auf das Piksmobil oder irgendein anderes Sonau-Bauteil, das ihr gerade dabei habt. Ist das Bauteil platziert, ruft eure Bautomatik auf und speichert eure letzte Konstruktion als Favoriten ab, damit euch die Skizze für diesen Flitzer nicht flöten geht. Nun könnt ihr das Piksmobil nach Lust und Laune neu zusammensetzen.

Das Piksmobil kostet 999 Rubine. Ein Schnäppchen. © Nintendo

Bauplan #2 im Versteck der Yiga-Bande (Todesschlitten)

Im gleichen Raum wie der Novize, der euch das Piksmobil verkauft, befindet sich ebenfalls ein Novize, der an einem Todesschlitten arbeitet. Sagt diesem Yiga, das sein Todesschlitten besser ist als das Piksmobil, und er verkauft euch das gute Stück für lächerliche 99 Rubine. Jetzt müsst ihr es nur noch einmalig modifizieren und als Favorit abspeichern.

99 Rubine für so ne coole Kiste? Take my Money. © Nintendo

Bogenhändler im Versteck der Yiga-Bande

Ebenfalls im Eingangsbereich befindet sich ein Yiga, der euch normale Holzpfeile und einen Doppelschussbogen verkauft. Ein solcher Bogen ist natürlich äußerst praktisch, mit 88 Rubinen aber auch nicht gerade günstig. Entscheidet selbst, ob euch ein solcher Bogen das Geld wert ist oder ob ihr diesen Händler einfach auslasst.

Ein Doppelschussbogen ist schon eine feine Sache. © Nintendo

Stachelhändler im Versteck der Yiga-Bande

Solltet ihr Bedarf an einigen Stacheln haben, die ihr an eure Konstruktionen klatschen könnt, dann sucht den Yiga-Novizen im nördlichen Teil des Eingangsbereichs auf, der euch eine solche, höchst gefährliche Platte verkauft. Solche Stacheln würden sich gut an eurem Piksmobil machen, das ihr ebenfalls im Versteck der Yiga-Bande in Gerudo kaufen könnt.

Bezahlt den Mann und ihr dürft die Stacheln mitnehmen. © Nintendo

Schwerthändler im Versteck der Yiga-Bande

Wer nicht nur wie ein Yiga-Ninja aussehen sondern auch wie einer bewaffnet sein möchte, sucht den Schwerthändler auf, der ebenfalls im Eingangsbereich des Verstecks angetroffen werden kann. Dieser maskierte Unternehmer hat ein Zanshin-Langschwert und ein Zanshin-Kurzschwert im Angebot, beide aber leider verrostet.

Leider ist die Ware komplett im Eimer. © Nintendo

Bananenhändler im Versteck der Yiga-Bande

Direkt im Eingangsbereich, oberhalb einiger Treppenstufen, sitzt ein Yiga-Novize, der euch Schwertbanenen verkauft. Sollte euer Vorrat also mal zur Neige gehen, geht doch einfach in das Versteck der Yiga-Bande und füllt euren Bedarf an Obst, das eure Angriffskraft steigert, wieder auf. Oder verkauft den Yiga euren Schrott.

Hunger auf Schwertbanane? © Nintendo

Hintereingang zum Versteck der Yiga-Bande

Sobald ihr den Blitzschutzhelm gewonnen habt, könnt ihr das Schwertbananenlager im angrenzenden Bereich betreten. Genau dort könnt ihr eine Hintertür öffnen, die direkt zu einem Schrein führt. Ansonsten bringt euch der Zugang zu diesem Bereich nicht wirklich viel, doch die Abkürzung durch den Teleportationspunkt zu haben ist recht nett.

Durch den Hintereingang könnt ihr schneller in das Versteck der Yiga-Bande zurückkehren. © Nintendo