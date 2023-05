Yiga-Rüstung: Wo ihr in Zelda Tears of the Kingdom das Yiga-Set finden könnt (Lösung)

Seid ihr jemals in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Koga und seinem Yiga-Clan über den Weg gelaufen und habt euch gedacht, dass ihr auch so cool aussehen wollt? Dann wünscht nicht weiter, denn mit der Yiga-Rüstung ist das absolut kein Problem. Für ihr das komplette Yiga-Set findet, verraten wir euch in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So findet ihr das komplette Yiga-Set

Eine Sache vorneweg: Wenn ihr die komplette Yiga-Rüstung tragt, werden euch die Bewohner von Hyrule für ein waschechtes Mitglied der Bande halte und euch auch entsprechend behandelt. In Gerudo-Stadt werdet ihr in diesem Outfit sogar verhaftet. Tragt es also mit Vorsicht und nur dann, wenn ihr euch wirklich sicher seid.

Das Yiga-Set hat aber auch seine Vorteile. Es ist nämlich so überzeugend, dass sogar Mitglieder der Yiga-Bande euch für einen Freund halten und euch Zugang zu ihrer geheimen Basis in der Gerudo-Hochebene gewähren. Dazu passend gibt es eine Quest in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, die ihr nur mit kompletter Yiga-Rüstung abschließen könnt.

Hunger auf Schwertbanane? © Nintendo

Yiga-Rüstung: So findet ihr die Yiga-Maske

Um die Suche nach dem kompletten Yiga-Set ins Rollen zu bringen, solltet ihr einen bestimmten Ort in Phirone, also im Süden von Hyrule, aufsuchen. Nordwestlich vom Hylia-See, beziehungsweise östlich vom Hylia-Berg, könnt ihr unweit einen Zugangs zum Abgrund, auf der weiten Grasebene, eine schwer verteidigte Hütte finden.

Ihr habt zwei Möglichkeiten, die spitzen Fallen rund um die Hütte herum zu umgehen. Entweder gleitet ihr aus einiger Höhe mit dem Parasegel darüber hinweg, oder ihr fällt einen Baum, legt ihn über die Abwehrmaßnahmen und verschafft euch auf diese Weise Zugang. Am Ende des Tages ist eure Vorgehensweise hier vollkommen egal, tobt euch also aus.

Die Maske des Sets befindet sich in Phirone, im Süden von Hyrule. © Nintendo Nordwestlich vom Hylia-See werdet ihr fündig. © Nintendo

Sobald ihr mit der Tür interagiert, müsst ihr einen Yiga-Novizen und einen Yiga-Offizier ausschalten. Erst, wenn diese beiden sich zurückgezogen haben, könnt ihr die Hütte selbst betreten, wo Link mit der Schneiderin Parzel spricht und schließlich die Yiga-Maske von ihr bekommt. Damit ist das erste Teil der Yiga-Rüstung schon mal in eurem Besitz.

Ein Baumstamm und alle Abwehr war umsonst. © Nintendo

Yiga-Rüstung: So findet ihr den Yiga-Anzug

Und schon ist es an der Zeit, sich direkt mit den nächsten Yiga-Mitgliedern zu prügeln. Dieses Mal weit im Nordosten von Hyrule, im Hochland von Nord-Akkala. Dort, am nordöstlichsten Zipfel der Region, befindet sich das Akkala-Institut, ein Ort, der mittlerweile von dem Yiga-Clan besetzt wurde und wo ebenfalls fiese Feinde auf euch warten.

Wie zuvor auch schon müsst ihr lediglich mit der Tür der Instituts interagieren, um die Fieslinge auf den Plan zu rufen. Und auch dieses Mal bekommt ihr es mit einem ganz normalen Novizen und einem Offizier zu tun. Solltet ihr Probleme haben, nutzt die Erdmanipulation des Offiziers und ihre besonderen Eigenschaften zu eurem Vorteil.

Das zweite Stück vom Yiga-Set wartet im Hochland von Nord-Akkala auf euch. © Nintendo Das Akkala-Institut befindet sich weit im Nordosten. © Nintendo

Sobald der Angriff sich gut sichtbar durch den Boden frisst und in Richtung Link bewegt, nutzt ihr dessen Aufwinde, um mit dem Parasegel in die Luft zu steigen. Von dort könnt ihr einen schönen Schmetterangriff auf den Feind ausführen, der sicherlich einiges an schaden verursachen kann, sofern ihr denn eine starke Waffe schwingt.

Habt ihr die Mitglieder der Yiga-Bande besiegt, betretet das Innere des Instituts und sprecht dort mit dem Schneider Kordt, der euch das Bruststück vom Yiga-Set mit Freuden überlässt. So weit, so gut, jetzt habt ihr schon zwei teile der Yiga-Rüstung und müsst euch nur noch eins holen. Doch das ist natürlich besonders gut bewacht.

Das Institut ist auch nicht mehr das, was es mal war… © Nintendo

Yiga-Rüstung: So findet ihr die Yiga-Hosen

Für das letzte Teil vom Yiga-Set geht es in den Norden von Hyrule, direkt über Inneres Hyrule. Hier, westlich vom Wald von Hyrule, liegt die Alno-Kette, die südlich vom Juglano-Berg verläuft. Genau dort, am südlichen Fuß des Juglano-Bergs, findet ihr den Eingang zu einer Höhle und damit den Zugang zum Yiga-Stützpunkt Maritta.

Sobald ihr euch dem Yiga-Offizier und seinem Unterling nähert, kommt es zum gewohnten Kampf. Schaltet wie immer zuerst den Offizier aus, behaltet den Yiga-Novizen dabei aber stets im Blick. Nach dem Kampf gibt es so einiges zu plündern, allen voran Schwertbananen und Pfeile. Damit seid ihr nach dem Erkunden des Stützpunktes aber auch zugedeckt.

Das letzte Stück der Yiga-Rüstung befindet sich westlich vom Wald von Hyrule. © Nintendo Südlich vom Juglano-Berg befindet sich der Höhleneingang. © Nintendo

Nun gilt es, den geheimen Raum zu finden, in welchem der Schneider der Yiga-Bande gefangen gehalten wird. Einen Hinweis auf die Position dieses Raums verrät euch das Tagebuch in dem kleinen Lagerraum. Oder schaut in dem Höhlenraum, in welchem ihr gerade gekämpft habt, einfach zur Decke, wo die Antwort bereits deutlich zu sehen ist.

An einer Stelle klafft ein Loch in der Decke und offenbart damit, dass sich dort der geheime Raum befindet. Setzt bei den Steinplatten zum Deckensprung an und ihr erreicht das geheime Zimmer mit Schneiderin Aliza, die euch die Hosen vom Yiga-Set gerne überlässt, sofern sie diesen Ort nur schnell verlassen kann.

Ein Blick nach oben offenbart euer Ziel. © Nintendo