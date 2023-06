Alle Rüstungen in Zelda: Totk – Rüstungswert & Set-Bonus im Überblick

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es die bislang größte Auswahl an verschiedenen Rüstungen und Outfits für Link. Besonders interessant sind hier vor allem die speziellen Set-Boni, die ihr nur durch Upgrades der Einzelteile bei Großen Feen erhaltet. Außerdem lässt sich hier der Rüstungswert der meisten Rüstungsteile erhöhen, um besser gegen die Gefahren von Hyrule gewappnet zu sein.

Da Links Garderobe wirklich umfassend ist, listen wir euch im Folgenden alle Rüstungen alphabetisch auf.

Alle Rüstungen in Zelda: Totk im Überblick

Das Tragen eines Rüstungsteils gewährt Link den entsprechenden Effekt. Verbessert ihr alle drei Rüstungsteile eines Sets bei einer Großen Fee auf Stufe 2, erhaltet ihr einen zusätzlichen Set-Bonus. Dieser ist in den meisten Fällen ziemlich nützlich, um euch das Leben in Hyrule einfacher zu gestalten. Ihr könnt aber natürlich auch alle Rüstungsteile individuell nach eurem Geschmack miteinander kombinieren.

Aero-Rüstung / Glide Armor

Rüstungsteile : Aero-Maske, Aero-Harnisch, Aero-Beinschutz

: Aero-Maske, Aero-Harnisch, Aero-Beinschutz Rüstungswert : Stufe 0 = 6, Max = 48

: Stufe 0 = 6, Max = 48 Rüstungseffekt : Aerodynamik

: Aerodynamik Set-Bonus : kein Fallschaden

: kein Fallschaden Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Anti-Feuer-Rüstung / Flamebreaker Armor

Rüstungsteile : Anti-Feuer-Helm, Anti-Feuer-Rüstung, Anti-Feuer-Hose

: Anti-Feuer-Helm, Anti-Feuer-Rüstung, Anti-Feuer-Hose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : Brandschutz

: Brandschutz Set-Bonus : kein Brennen

: kein Brennen Fundort: Weitere Infos

©Nintendo/PlayCentral.de

Altes Set / Archaic Tunic

Rüstungsteile : Alte Toga, Altes Beinkleid, Alte Windhose

: Alte Toga, Altes Beinkleid, Alte Windhose Rüstungswert : Mit Alter Windhose 3; lässt sich nicht verbessern

: Mit Alter Windhose 3; lässt sich nicht verbessern Rüstungseffekt : Kälteschutz (Alte Windhose)

: Kälteschutz (Alte Windhose) Set-Bonus : –

: – Fundort: Vergessene Himmelsinsel

Barbaren-Rüstung / Barbarian Armor

Rüstungsteile : Barbarenmaske, Barbarenkleider, Barbarenhose

: Barbarenmaske, Barbarenkleider, Barbarenhose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Set-Bonus : Aufladeangriff-Ausdauer erhöht

: Aufladeangriff-Ausdauer erhöht Fundort: Weitere Infos

© Nintendo

Blitzstrahl-Rüstung / Charged Armor

Rüstungsteile : Blitzstrahlkopfschmuck, Blitzstrahlumhang, Blitzstrahhose

: Blitzstrahlkopfschmuck, Blitzstrahlumhang, Blitzstrahhose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : Elektroangriff bei Gewitter

: Elektroangriff bei Gewitter Set-Bonus : Aufladeangriff bei Gewitter

: Aufladeangriff bei Gewitter Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Dunkel-Rüstung / Depths Armor

Rüstungsteile : Dunkelkapuze, Dunkelgewand, Dunkelhose

: Dunkelkapuze, Dunkelgewand, Dunkelhose Rüstungswert : Basiswert 9, kann nicht verbessert werden

: Basiswert 9, kann nicht verbessert werden Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Nachttempo erhöht

: Nachttempo erhöht Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Erinnerungsgewand / Tunic of Memories

Rüstungsteile : Erinnerungsgewand

: Erinnerungsgewand Rüstungswert : Stufe 0 = 4, Max = 28

: Stufe 0 = 4, Max = 28 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : –

: – Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Erwachen-Rüstung / Awakening Armor

Rüstungsteile : Erwachensmaske, Erwachensgewand, Erwachenshose

: Erwachensmaske, Erwachensgewand, Erwachenshose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Fundort: Wird nachgetragen

Finsternis-Rüstung / Dark Armor

Rüstungsteile : Kapuze der Finsternis, Gewand der Finsternis, Gamaschen der Finsternis

: Kapuze der Finsternis, Gewand der Finsternis, Gamaschen der Finsternis Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : Miasma-Schutz

: Miasma-Schutz Set-Bonus : Miasma-Schutz erhöht (auch gegen Feinde)

: Miasma-Schutz erhöht (auch gegen Feinde) Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Flammen-Rüstung / Ember Armor

Rüstungsteile : Flammenkopfschmuck, Flammenwams, Flammenhose

: Flammenkopfschmuck, Flammenwams, Flammenhose Rüstungswert : Stufe 0 = 6, Max = 48

: Stufe 0 = 6, Max = 48 Rüstungseffekt : Feuerangriff bei Hitze

: Feuerangriff bei Hitze Set-Bonus : Aufladeangriff bei Hitze

: Aufladeangriff bei Hitze Fundort: wird nachgetragen

Grimmige-Gottheit-Rüstung / Fierce Deity Armor

Rüstungsteile : Grimmige-Gottheit-Mütze, Grimmige-Gottheit-Panzer, Grimmige-Gottheit-Stiefel

: Grimmige-Gottheit-Mütze, Grimmige-Gottheit-Panzer, Grimmige-Gottheit-Stiefel Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Set-Bonus : Aufladeangriff-Ausdauer erhöht

: Aufladeangriff-Ausdauer erhöht Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Geister-Rüstung / Mystic Armor

Rüstungsteile : Geisterkopfschmuck, Geistergewand, Geister-Hakama

: Geisterkopfschmuck, Geistergewand, Geister-Hakama Rüstungswert : Stufe 0 = 9, keine Verbesserung möglich

: Stufe 0 = 9, keine Verbesserung möglich Rüstungseffekt : Rubinpanzer

: Rubinpanzer Set-Bonus : –

: – Fundort: wird nachgetragen

Heldengeist aus uralter Zeit / Ancient Hero’s Aspect Armor

Rüstungsteile : Heldengeist aus uralter Zeit

: Heldengeist aus uralter Zeit Rüstungswert : Stufe 0 = 12, Max = 48

: Stufe 0 = 12, Max = 48 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Master-Schwert-Strahlen

: Master-Schwert-Strahlen Fundort: Wird nachgetragen

Himmel-Rüstung / Sky Armor

Rüstungsteile : Himmelsmütze, Himmelsgewand, Himmelshose

: Himmelsmütze, Himmelsgewand, Himmelshose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Fundort: Wird nachgetragen

Hylia-Rüstung / Hylian Armor

Rüstungsteile : Hylia-Kapuze, Hylia-Gewand, Hylia-Hose

: Hylia-Kapuze, Hylia-Gewand, Hylia-Hose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : –

: – Fundort: Kann im Spähposten erworben werden

Isolier-Rüstung / Rubber Armor

Rüstungsteile : Isolier-Helm, Isolier-Rüstung, Isolier-Hose

: Isolier-Helm, Isolier-Rüstung, Isolier-Hose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : Elektroschutz

: Elektroschutz Set-Bonus : kein Blitzschaden

: kein Blitzschaden Fundort: Weitere Infos

©Nintendo/PlayCentral.de

Kletter-Rüstung / Climbing Gear Armor

Rüstungsteile : Kletterkopftuch, Kletterhandschuhe, Kletterschuhe

: Kletterkopftuch, Kletterhandschuhe, Kletterschuhe Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : Klettertempo erhöht

: Klettertempo erhöht Set-Bonus : Klettersprungausdauer erhöht

: Klettersprungausdauer erhöht Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Kröten-Rüstung / Froggy Armor

Rüstungsteile : Kröten-Kapuze, Kröten-Anzug, Kröten-Stiefel

: Kröten-Kapuze, Kröten-Anzug, Kröten-Stiefel Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : Rutschreduktion

: Rutschreduktion Set-Bonus : Rutschfest

: Rutschfest Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Leucht-Rüstung / Radiant Armor

Rüstungsteile : Leuchtmaske, Leuchtanzug, Leuchthose

: Leuchtmaske, Leuchtanzug, Leuchthose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Tarnung, Knochenwaffen

: Tarnung, Knochenwaffen Fundort: Wird nachgetragen

Leibwachen-Rüstung / Royal Guard Armor

Rüstungsteile : Leibwache-Mütze, Leibwache-Gewand, Leibwache-Stiefel

: Leibwache-Mütze, Leibwache-Gewand, Leibwache-Stiefel Rüstungswert : Stufe 0 = 12, Max = 72

: Stufe 0 = 12, Max = 72 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Aufladeangriff-Ausdauer erhöht

: Aufladeangriff-Ausdauer erhöht Fundort: Wird nachgetragen

Ninja-Rüstung / Stealth Armor

Rüstungsteile : Ninja-Maske, Ninja-Anzug, Ninja-Hose

: Ninja-Maske, Ninja-Anzug, Ninja-Hose Rüstungswert : Stufe 0 = 6, Max = 48

: Stufe 0 = 6, Max = 48 Rüstungseffekt : Schleichen

: Schleichen Set-Bonus : Nachttempo

: Nachttempo Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Orni-Rüstung / Snowquill Armor

Rüstungsteile : Anti-Schnee-Federn, Orni-Gewand, Orni-Hose

: Anti-Schnee-Federn, Orni-Gewand, Orni-Hose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : Kälteschutz

: Kälteschutz Set-Bonus : kein Gefrieren

: kein Gefrieren Fundort: Weitere Infos

Phantom-Rüstung / Phantom Armor

Rüstungsteile : Phantom-Helm, Phantom-Rüstung, Phantom-Beinschutz

: Phantom-Helm, Phantom-Rüstung, Phantom-Beinschutz Rüstungswert : Basiswert = 24, kann nicht verbessert werden

: Basiswert = 24, kann nicht verbessert werden Rüstungseffekt : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Set-Bonus : –

: – Fundort: wird nachgetragen

Rüstung der Zeit / Time Armor

Rüstungsteile : Zeitmütze, Zeitgewand, Zeithose

: Zeitmütze, Zeitgewand, Zeithose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Schatten-Rüstung / Twilight Armor

Rüstungsteile : Schattenmütze, Schattengewand, Schattenhose

: Schattenmütze, Schattengewand, Schattenhose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Fundort: Wird nachgetragen

Schneesturm-Set / Frostbite Armor

Rüstungsteile : Schneesturmkopfschmuck, Schneesturmtunika, Schneesturmhose

: Schneesturmkopfschmuck, Schneesturmtunika, Schneesturmhose Rüstungswert : Stufe 0 = 6, Max = 48

: Stufe 0 = 6, Max = 48 Rüstungseffekt : Eisangriff bei Kälte

: Eisangriff bei Kälte Set-Bonus : Aufladeangriff bei Kälte

: Aufladeangriff bei Kälte Fundort: wird nachgetragen

Sonanium-Rüstung / Zonaite Armor

Rüstungsteile : Sonanium-Helm, Sonanium-Rüstung, Sonanium-Knieschützer

: Sonanium-Helm, Sonanium-Rüstung, Sonanium-Knieschützer Rüstungswert : Stufe 0 = 12, Max = 84

: Stufe 0 = 12, Max = 84 Rüstungseffekt : Energie erhöht

: Energie erhöht Set-Bonus : Energieerholung erhöht

: Energieerholung erhöht Fundort: wird nachgetragen

Soldaten-Rüstung / Solider’s Armor

Rüstungsteile : Hylia-Helm, Hylia–Rüstung, Hylia-Beinschutz

: Hylia-Helm, Hylia–Rüstung, Hylia-Beinschutz Rüstungswert : Stufe 0 = 12, Max = 84

: Stufe 0 = 12, Max = 84 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : –

: – Fundort: Wird nachgetragen

Tingle-Rüstung / Tingle Armor

Rüstungsteile : Tingles Kapuze, Tingles Hemd, Tingles Strumpfhose

: Tingles Kapuze, Tingles Hemd, Tingles Strumpfhose Rüstungswert : Stufe 0 = 6, kann nicht verbessert werden

: Stufe 0 = 6, kann nicht verbessert werden Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Nachttempo erhöht

: Nachttempo erhöht Fundort: wird nachgetragen

Unheilsreiter-Rüstung / Evil Spirit Armor

Rüstungsteile : Unheilsreiter-Helm, Unheilsreiter-Rüstung, Unheilsreiter-Stiefel

: Unheilsreiter-Helm, Unheilsreiter-Rüstung, Unheilsreiter-Stiefel Rüstungswert : Basiswert = 12, kann nicht verbessert werden

: Basiswert = 12, kann nicht verbessert werden Rüstungseffekt : Schleichen erhöht

: Schleichen erhöht Set-Bonus : Tarnung, Knochenwaffen

: Tarnung, Knochenwaffen Fundort: wird nachgetragen

Untertage-Rüstung / Miner’s Armor

Rüstungsteile : Untertage-Maske, Untertage-Harnisch, Untertage-Hose

: Untertage-Maske, Untertage-Harnisch, Untertage-Hose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : Leuchten

: Leuchten Set-Bonus : Leuchtfußspuren

: Leuchtfußspuren Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Ursprung-Rüstung / Hero Armor

Rüstungsteile : Ursprungsmütze, Ursprungsgewand, Ursprungshose

: Ursprungsmütze, Ursprungsgewand, Ursprungshose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Fundort: Wird nachgetragen

Wildnis-Rüstung / Wild Armor

Rüstungsteile : Wildnismütze, Wildnisgewand, Wildnishose

: Wildnismütze, Wildnisgewand, Wildnishose Rüstungswert : Stufe 0 = 12, Max = 84

: Stufe 0 = 12, Max = 84 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Fundort: Wird nachgetragen

Wind-Rüstung / Wind Armor

Rüstungsteile : Windmütze, Windgewand, Windhose

: Windmütze, Windgewand, Windhose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : –

: – Set-Bonus : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Fundort: Wird nachgetragen

Wüsten-Rüstung / Desert Voe Armor

Rüstungsteile : Wüsten-Stirnband, Wüsten-Schulterschutz, Wüsten-Beinschutz

: Wüsten-Stirnband, Wüsten-Schulterschutz, Wüsten-Beinschutz Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : Hitzeschutz

: Hitzeschutz Set-Bonus : Elektroschaden

: Elektroschaden Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Yiga-Rüstung / Yiga Clan Armor

Rüstungsteile : Yiga-Maske, Yiga-Anzug, Yiga-Hose

: Yiga-Maske, Yiga-Anzug, Yiga-Hose Rüstungswert : Stufe 0 = 3, Max = 36

: Stufe 0 = 3, Max = 36 Rüstungseffekt : Schleichen erhöht

: Schleichen erhöht Set-Bonus : Nachttempo erhöht

: Nachttempo erhöht Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Zora-Rüstung / Zora Armor

Rüstungsteile : Zora-Helm, Zora-Rüstung, Zora-Hose

: Zora-Helm, Zora-Rüstung, Zora-Hose Rüstungswert : Stufe 0 = 9, Max = 60

: Stufe 0 = 9, Max = 60 Rüstungseffekt : Schwimmtempo erhöht, Wasserfälle hinaufschwimmen (Zora-Rüstung), Drehattacke (Zora-Helm)

: Schwimmtempo erhöht, Wasserfälle hinaufschwimmen (Zora-Rüstung), Drehattacke (Zora-Helm) Set-Bonus : Schwimmausdauer erhöht

: Schwimmausdauer erhöht Fundort: Weitere Infos

© Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird von uns täglich aktualisiert. Wir danken euch für eure Geduld.