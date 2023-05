Die Barbaren-Rüstung in Zelda Tears of the Kingdom: So findet ihr das komplette Barbaren-Set

Es gibt viele Rüstungsteile in dem Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, doch selten wird ein Set von so vielen verzweifelt gesucht wie die Barbaren-Rüstung. Schließlich könnt ihr diese Klamotten nicht einfach irgendwo kaufen, sondern müsst sie auf euren Erkundungstouren finden. Wo genau, erklären wir in diesem Guide.

Bärenstark dank Barbaren-Rüstung: So findet ihr das komplette Barbaren-Set

Wie alle Sets in Zelda Tears of the Kingdom besteht auch die Barbaren-Rüstung aus insgesamt drei Teilen, die in verschiedenen Höhlen in Hyrule versteckt wurden. In diesem Guide verraten wir euch die Fundorte der Barbarenkleider, der Barbarenhose und der Barbarenmaske und natürlich auch, wie ihr diese Teile in die Finger bekommt.

Barbaren-Rüstung: So findet ihr den Brustschutz Barbarenkleider

Der Brustpanzer dieses Sets ist Teil von Ramdas Schatz und kann bereits recht früh in Zelda Tears of the Kingdom gefunden werden. Einen ersten Hinweis auf seinen Fundort erhaltet ihr zudem von einer Hylanerin, die nahe des Spähpostens auf dem Weg angetroffen werden kann und euch von dem Verbrecherkönig berichtet.

Sie markiert euch drei Stellen auf der Karte, wo lauf der Legende Teile von Ramdas Schatz versteckt wurden. Einer davon, nämlich dieser Teil des Barbaren-Sets, wird im Osten von Inneres Hyrule eingetragen, am Fuß der Gongol-Hügels. Sucht den entsprechenden Ort auf und haltet Ausschau nach einem Höhleneingang.

An dieser Stelle befindet sich der Eingang zur gesuchten Höhle. © Nintendo Der Schrein versteckt sich hinter einer Ansammlung von Leuchtstein. © Nintendo

Lauft nahe des Flusses zu der markierten Position und ihr seht bereits die Flederbeißer, die die Höhle verlassen und euch damit genau zeigen, wo ihr hingehen müsst. In der Höhle am Gongol-Hügel gibt es viele Leuchtsteinvorkommen, einen Mayoi, dem ihr wieder ein Siegel abluchsen könnt, und einen Leuchtenden Iwarok.

Den Iwarok bekämpft ihr wie jeden anderen Vertreter dieses Feindtyps auch. Hinter ihn gelangen, hochklettern und den Stein auf dem Rücken mit einer Waffe bearbeiten, die sich gut für den Bergbau eignet. Ein direkter Treffer des Schwachpunkts mit einem starken Pfeil bringt den Koloss zudem kurz in die Knie.

Habt ihr euch um den wandelnden Steinhaufen gekümmert, müsst ihr die Ansammlung von Leuchtstein in Nord/Nordost zerstören. Dies geht am einfachsten mit einer Donnerblume. Dahinter wird ein Höhlenraum frei, in welchem sich die Truhe mit dem Bruststück Barbarenkleider befindet. Schnappt euch das gute Teil und dann geht es mit dem nächsten Setteil weiter.

© Nintendo

Beschreibung : Kleidung eines Kriegerstamms, der einmal in Phirone gelebt haben soll. Die Verzierungen steigern den Mut und die Angriffskraft des Trägers.

: Kleidung eines Kriegerstamms, der einmal in Phirone gelebt haben soll. Die Verzierungen steigern den Mut und die Angriffskraft des Trägers. Rüstung : 3

: 3 Bonus : Angriffskraft

: Angriffskraft Fundort: Höhle am Gongol-Hügel

Barbaren-Rüstung: So findet ihr den Helm Barbarenmaske

Das nächste Teil der Barbaren-Rüstung befindet sich weit im Osten von Hyrule, nämlich zwischen West- und Ost-Necluda. Südlich vom Vambluth-Plateau beziehungsweise westlich vom Halbluth-Plateau könnt ihr zu Boden gleiten und findet direkt neben den mysteriösen Steinkreis den Zugang zur Höhle am Halbluth-Plateau.

In der Höhle müsst ihr auf die grob gehauenen Steinfiguren achten. Ihre Blickrichtung gibt an, wo sich der gesuchte Schatz und damit das zweite Teil des Barbaren-Sets befindet. In der Höhle angekommen geht es also direkt nach rechts. Im nachfolgenden Höhlenlabyrinth lauft ihr nun stets in der Gang, in welchen die Statuen blicken.

An dieser Stelle findet ihr den Eingang zur zweiten Höhle. © Nintendo Die Blickrichtung der Statuen zeigt euch den richtigen Weg. © Nintendo

Im großen Höhlenraum mit den rundum angeordneten Statuen folgt ihr den Blicken der drei Statuen, die zu einer bröckeligen Steinwand schauen. Schlagt euch dort mit einem Felshammer oder ähnlichem durch und folgt dann dem Gang in einen Höhlenraum voller Bobklin und einem Blauen Bossbok. Erledigt diese Feinde.

Schlagt euch jetzt durch die Gesteinsbrocken im Boden und ihr legt einen weiteren Gang frei, der wiederum in einen Raum voller Statuen führt. Hier stehen drei Ansammlungen von Statuen, vor denen ihr einen Deckensprung ausführen könnt. Die Plattformen mit einer und mit fünf Statuen führen zu einem Mayoi in einem Höhlenraum direkt über dem Ort, wo ihr die Gegner besiegt habt.

Ihr wisst also, was ihr zu tun habt, wenn ihr das nächste Teil der Barbaren-Rüstung finden wollt. Stellt euch auf die Plattform vor den drei Statuen und setzt den Deckensprung ein, um direkt bei dem kleinen Tempel zu landen, wo ihr nur noch die Truhe öffnen müsst, um die Barbarenmaske zu erhalten. Jetzt fehlt nur noch ein Teil vom Barbaren-Set.

© Nintendo

Beschreibung : Traditioneller Kopfschutz eines Kriegerstamms, der einmal in Phirone gelebt haben soll. Die eingeritzten Symbole steigern den Mut und die Angriffskraft des Trägers.

: Traditioneller Kopfschutz eines Kriegerstamms, der einmal in Phirone gelebt haben soll. Die eingeritzten Symbole steigern den Mut und die Angriffskraft des Trägers. Rüstung : 3

: 3 Effekt : Angriffskraft

: Angriffskraft Fundort: Höhle am Halbluth-Plateau

Barbaren-Rüstung: So schnappt ihr euch den Beinschutz Barbarenhose

Das letzte Setstück der Barbaren-Rüstung befindet sich noch weiter im Südosten der Weltkarte, nämlich am Fuß des Magoni-Bergs. Dort, am südlichen Rand des Expa-Walds, befindet sich ein Teich und direkt neben diesem Teich findet ihr den Zugang zur Höhle am Magoni-Berg. Im Inneren erwarten euch Horrorblins, Raubschleim und andere Monster, seid also vorbereitet.

An der markierten Stelle findet ihr den Zugang zur dritten und damit letzten Höhle. © Nintendo Der Tempel steht im oberen Bereich und kann im richtigen Winkel leicht entdeckt werden. © Nintendo

Sobald euch die Monster in der Höhle die Chance dazu geben, solltet ihr einen Deckensprung ausführen, um den Felsübergang im oberen Bereich zu erreichen. Dort, auf der westlichen Seite, könnt ihr einen Höhlenraum entdecken, in welchem sich der kleine Tempel befindet. Zum greifen nah, gleitet also einfach mit dem Parasegel rüber.

Nun müsst ihr das Eis, welches die Truhe umschließt, nur noch mit Feuer zum Schmelzen bringen und schon könnt ihr euch den Inhalt schnappen: die Barbarenhose. Damit habt ihr jetzt endlich die komplette Barbaren-Rüstung und könnt eure Angriffskraft stark erhöhen, was manch einen Kampf deutlich beschleunigen kann.

© Nintendo

Beschreibung : Beinbekleidung eines Kriegerstammes, der einst in Phirone angesiedelt war. Sie ist mit Symbolen verziert, die Mut und Angriffskraft steigern.

: Beinbekleidung eines Kriegerstammes, der einst in Phirone angesiedelt war. Sie ist mit Symbolen verziert, die Mut und Angriffskraft steigern. Rüstung : 3

: 3 Effekt : Angriffskraft

: Angriffskraft Fundort: Höhle am Magoni-Berg