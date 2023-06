Schatten-Set erhalten in Zelda: Totk – So schaltet ihr die coole Twilight Princess-Rüstung frei

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kann sich Link nun wirklich nicht über ausreichend Outfits und abwechslungsreiche Rüstungen beschweren. Für nahezu jedes Problem in dem Action-Rollenspiel gibt es ein passendes Sets, dass euch Abhilfe verschafft, egal ob Kälte, Hitze oder rutschigen Felswänden zu trotzen.

Besonders cool ist aber die Schatten-Rüstung, die Fans nostalgisch an „The Legend of Zelda: Twilight Princess“ zurückerinnern lässt. Wie ihr an dieses Set gelangt, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Wo finde ich die Schatten-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom?

Alle drei Rüstungsteile des Schatten-Sets befinden sich im Untergrund an recht gefährlichen Orten. Ihr solltet bereits einen größeren Teil der Karte durch die Aktivierung von Lichtwurzeln aufgedeckt haben, ansonsten müsst ihr euch auf eine längere Reise gefasst machen.

Deckt euch im Vorfeld in jedem Fall mit genügend Leuchtsamen ein, damit diese euren Weg erleuchten. Ebenfalls sehr nützlich ist die Untertage-Rüstung, da diese ebenfalls eure nähere Umgebung erhellt.

Fundort: Schattenmütze

Die Schattenmütze ist von allen drei Rüstungsteilen mit Abstand am schwersten zu erhalten, da diese von einem Griock-König bewacht wird. Die Truhe, in der sich das Kopfteil befindet, öffnet sich erst, wenn ihr diesen besiegt habt. Einen ausführlichen Guide, wie ihr den zähen Gegner letztendlich in seine Schranken weist, haben wir euch an dieser Stelle verlinkt.

Ihr findet die Truhe und den Griock-König in der Griock-Höhle im Untergrund, direkt unter den Deubran-Ruinen an der Oberfläche. Nördlich dieses Ortes könnt ihr die Akkatenim-Wurzel aktivieren, im Südwesten findet ihr die Nuqaqik-Wurzel. Von beiden Wurzeln ist es ein recht kurzer Fußmarsch bis zur besagten Höhle.

© Nintendo/PlayCentral.de

Habt ihr diese beiden Punkte noch nicht aktiviert, könnt ihr alternativ an der Oberfläche den Abgrund am Juglano-Hochland über dem Wald von Hyrule nutzen, um in den Untergrund zu gelangen. Am Grund angekommen befindet ihr euch quasi schon vor dem Eingang der riesigen Arena, in der ihr es mit dem Griock-König aufnehmen müsst.

© Nintendo/PlayCentral.de

Sobald ihr den dreiköpfigen Drachen besiegt habt, öffnet sich die Truhe und ihr könnt euch die Schattenmütze schnappen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Fundort: Schattengewand

Bei dem Schattengewand empfehlen wir euch für die Anreise die Kkatan-nis-Wurzel im Untergrund zu nutzen, die etwas nördlich der Mine im Ulri-Tal liegt. Weiter südlich kann zudem die Akaw-ikathsar-Wurzel aktiviert werden.

© Nintendo/PlayCentral.de

Kommt ihr von der Oberfläche, solltet ihr in der Region Akkala den Abgrund der Ebene von Ost-Akkala nach unten nehmen.

Markiert euch an der Oberfläche die Marcuse-Halbinsel mit dem Gemimiq-Schrein in deren Mitte. Im Untergrund müsst ihr dieser Schneckenform bis ganz zum Ende zur Marcuse-Mine folgen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Auf diesem Weg bekommt ihr es zwar permanent mit Gegnern zu tun, diese stellen aber keine große Bedrohung dar, wenn ihr es schon mit dem Griock aufnehmen konntet.

In der Mine angekommen, könnt ihr die Qimimeg-Wurzel aktivieren. Direkt in der Nähe steht eine Truhe, in der ihr das Schattengewand findet.

© Nintendo/PlayCentral.de

Fundort: Schattenhose

Auch bei der Schattenhose müsst ihr es mit keinem übermächtigen Gegner aufnehmen, dennoch solltet ihr euch auf diese Expedition gut vorbereiten. Starke Waffen, genügend Leuchtsamen und eine ordentliche Rüstung sind Grundvoraussetzung dafür, dass ihr den Untergrund wieder lebend verlasst.

Für dieses Rüstungsteil solltet ihr euch zur Lichtwurzel Nigedijt-ayam teleportieren. Euer Ziel ist die Antike Untergrundbefestigung ein Stück weiter südlich. Hier befindet sich die Oni’usmod-Wurzel.

© Nintendo/PlayCentral.de

An der Oberfläche könnt ihr euch zum Domsu’ino-Schrein bei den Ruinen der Akkala-Festung teleportieren. Von hier aus geht es ein Stück weiter südlich in den Abgrund der Ebene von Süd-Akkala. Auf dem Grund angekommen, müsst ihr ein kurzes Stück Richtung Norden laufen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Die Untergrundbefestigung ist voll mit Gegnern, allerdings keine Übermächtigen. Schleicht euch am besten an und erledigt einige von ihnen lautlos, schnappt euch dann die Truhe in dem zerstörten Haus. Mit der Schattenhose habt ihr auch das dritte Teil der Schatten-Rüstung in eurem Besitz!

© Nintendo/PlayCentral.de

Was kann die Schatten-Rüstung?

Jedes Teil der Schatten-Rüstung verfügt über einen Rüstungswert von 3, während es keine Effekte gibt. Verbessert ihr das Set aber auf Stufe 2, erhaltet ihr den starken Set-Bonus erhöhte Angriffskraft.

Voll aufgerüstet besitzt die Rüstung einen Defensivwert von 60. Damit gehört sie weder zu den stärksten, noch den schwächsten Outfits für Link. Zwar ist das Set schwer zu bekommen und die Werte sind nicht sonderlich beeindruckend, für Fans dürfte die Rüstung, die an The Legend of Zelda: Twilight Princess angelehnt ist, aber etwas ganz besonderes sein.

© Nintendo/PlayCentral.de

Upgrade der Schatten-Rüstung, so geht’s

Die folgenden Materialien benötigt ihr für alle drei Set-Teile

Kosten Rüstung Set-Bonus Stufe 0 Keine 3 Keiner Stufe 1 1x Sternensplitter, 1x Topas, 10x Rubine 5 Keiner Stufe 2 1x Sternensplitter, 4x Topas, 50x Rubine 8 Angriffskraft erhöht Stufe 3 1x Sternensplitter, 6x Topas, 200x Rubine 12 Angriffskraft erhöht Stufe 4 1x Sternensplitter, 10x Topas, 500x Rubine 20 Angriffskraft erhöht

Um das Schatten-Set bei einer Großen Fee komplett aufzurüsten, benötigt ihr also insgesamt 12 Sternensplitter, 63 Topase und 2.280 Rubine.

Solltet ihr die Schatten-Rüstung mal verkauft haben und gerne zurück wollen, könnt ihr euch jedes Teil gegen jeweils 400 Irrlichter an Magier-Statuen zurückkaufen.

Die Schatten-Rüstung im Überblick

Schattenmütze

Beschreibung : Der Held, der gegen Schatten kämpfe, soll sie getragen haben. Riecht ein klein wenig nach nassem Hund…

: Der Held, der gegen Schatten kämpfe, soll sie getragen haben. Riecht ein klein wenig nach nassem Hund… Effekt : –

: – Rüstung : 3

: 3 Fundort : Untergrund

: Untergrund Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Schattengewand

Beschreibung : Der Held, der gegen Schatten kämpfe, soll sie getragen haben. Wenn man etwas sucht, findet man noch Wolfhaare daran.

: Der Held, der gegen Schatten kämpfe, soll sie getragen haben. Wenn man etwas sucht, findet man noch Wolfhaare daran. Effekt : –

: – Rüstung : 3

: 3 Fundort : Untergrund

: Untergrund Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Schattenhose

Beschreibung : Der Held, der gegen Schatten kämpfe, soll sie getragen haben. Die Innenseite ist mit etwas Wolfsfell gefüttert.

: Der Held, der gegen Schatten kämpfe, soll sie getragen haben. Die Innenseite ist mit etwas Wolfsfell gefüttert. Effekt : –

: – Rüstung : 3

: 3 Fundort : Untergrund

: Untergrund Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Alle Rüstungen in Zelda: Tears of the Kingdom findet ihr hier in der Übersicht.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!