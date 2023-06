Griock-König einfach besiegen, wie geht das? – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es einige Gegner, die es wirklich in sich haben. Zu diesen übermächtigen Feinden zählen die dreiköpfigen Drachen, die allseits gefürchteten Griock.

Und sie sind in der Tat allesamt recht zäh wie gefährlich. Doch in dieser Lösung verraten wir euch einen recht einfachen Weg, wie ihr sogar den König aller Könige besiegt: einen sogenannten Griock-König. Denn so wie jeder Feind hat auch dieser eine Schwachstelle und es ist absolut machbar, ihn mit wenigen Mitteln zu Fall zu bringen.

Wo finde ich einen Griock-König?

Es gibt drei verschiedene Orte, wo ihr einen Griock-König in TotK auffinden könnt. Sie warten auf sehr entfernte und hoch im Himmel gelegene Steinformationen, die wir nicht ohne Weiteres erreichen können.

In unserem Guide: alle 20 Wille der Weise samt Fundort geben wir euch Tipps und Tricks mit auf den Weg, wie ihr die einzelnen Örtlichkeiten mit den Drachen recht einfach erreichen könnt.

Griock-König, wir kommen! © Nintendo/PlayCentral.de

Vorbereitungen: die perfekte Rüstung

Doch zunächst einmal benötigen wir ein paar Dinge, die wir vorab besorgen müssen. Wir sollten uns nun Gedanken um die Rüstung machen.

Welche Rüstung kommt in Frage? Es bietet sich zum Beispiel die Barbaren-Rüstung an, da sie einen dreifachen Boost auf die Angriffskraft gibt. Und das Gute ist, dass die Barbaren-Rüstung recht einfach und früh im Spiel besorgt ist.

Mit dieser Ausrüstung bringen wir einen König zu Fall. © Nintendo/PlayCentral.de

Als Alternative schlagen wir die Grimmige-Gottheit-Rüstung vor, auch sie erhöht die Angriffskraft von Link.

Welche Upgrades brauche ich? Es bietet sich an, die Rüstung auf Stufe 2 zu leveln, damit ihr mehr aushaltet, falls ihr doch noch mal einen Treffer einstecken müsst. Die Rüstung verfügt dann über 24 Rüstungspunkte, was vollkommen ausreicht.

Fürs Upgrade der Barbaren-Rüstung müsst ihr Schwertgras und Schwertrüstling farmen und ein paar normale Leunen ausschalten, um an ihre Materialien zu kommen. Wie ihr idealerweise einen Leunen besiegt, lest ihr an dieser Stelle.

Lösung: Leunen kinderleicht besiegen, so gehts!

Vorbereitungen: die perfekte Waffe

Welchen Schild brauche ich?

Als Schild bietet sich der Hylia-Schild an, der superleicht in TotK zu bekommen ist. Schaut einfach hier in unsere Lösung.

Es ist nur so, dass ihr im Normalfall im Kampf gegen einen Königs-Griock ausweichen solltet. Von daher tut es auch ein etwas schwächerer Schild. Ihr müsst also nicht zwangsweise auf das Hylia-Schild setzen.

Stellt jedoch sicher, dass ihr 2x Ausdauerbalken freigeschaltet habt, damit ihr mit mehr Ausdauer in den Kampf geht.

Welche Waffe brauche ich?

Im Grunde ist die Wahl der Waffe nur sekundär wichtig, aber sie sollte schon gut was taugen. In unserem Beispiel verwenden wir das Master-Schwert, das viele von euch womöglich schon besitzen? Wenn nicht, gerne hier entlang:

Und obendrein kombinieren wir unsere Angriffe mit einem 2-Händer wie einem Breitschwert oder einer Lanze.

Natürlich ist die richtige Nahkampfwaffe wichtig. Ihr könnt euch einen Königs-Zweihänder oder gleich einen Garde-Zweihänder in Schloss Hyrule besorgen. Alternativ bieten sich die Miasma-Waffen der Phantom-Ganons an.

Die Miasma-Lanze hat einen Grundwert von 40 und sie ist als „Lanze“ auch sehr gut für diesen Kampf geeignet. Der Aufladeangriff feuert aus allen Lanzenrohren.

Die Miasma-Lanza ist eine gute und einfache Wahl. © Nintendo/PlayCentral.de

Doch mindestens genauso wichtig (oder sogar wichtiger) ist vor allem das richtige Synthese-Material. Die Hörner der Silbernen Leunen sind sehr stark und können gut für solch einen Kampf verwendet werden. Aber es geht auch ohne den Sieg über einen Silbernen Leunen. Die Hörner der Blauen Leunen reichen vollkommen aus. Hier sind ein paar Empfehlungen für die Synthese:

Diamant: Mit 25+ grenzwertig

Mit 25+ grenzwertig Silberner-Echsalfos-Schwanz +31 erweitert Angriffsradius

+31 erweitert Angriffsradius Moldora-Kiefer eines Moldora : Mit +32 ganz passabel

: Mit +32 ganz passabel Blauer-Leune-Säbelhorn: Mit +33 für unsere Lösung ausreichend!

Mit +33 für unsere Lösung ausreichend! Silberner-Leune-Massivhorn +51

Außerdem bieten sich hier die Hörner anderer Griocks an. Wenn ihr bereits einen Donner-Griock oder ähnliches besiegt habt, könnt ihr auch dieses Material auf eure Waffe klemmen.

Ich empfehle, im Kampf das Master-Schwert für schnelle Schläge oder einen 2-Händer für den Aufladeschlag (Y-Taste gedrückt halten), denn so dreht sich Link mit der Waffe unaufhörlich und trifft mehrere Köpfe zugleich (zum Kampf später mehr).

Welchen Bogen brauche ich?

Das Allerwichtigste bei der Vorbereitung ist die Wahl des richtigen Bogens! Nun gilt es, sich vorab Gedanken über die Fernkampfwaffe zu machen.

Welcher Bogen kommt in Frage? Die einfachste Lösung auf unserem Weg zum Königstöter ist der Weg über den Bogen eines Leunens.

Ein Leunenbogen, der von roten Leunen fallengelassen wird, reicht dabei mit seinen 10 Schadenspunkten nicht aus. Ihr solltet schon einen Chimärenbogen (zwischen 30-40 Schaden) im Gepäck haben!

Unsere Geheimwaffe im Kampf. © Nintendo/PlayCentral.de

Schaltet also einen Blauen Leunen aus und schnappt euch seinen übermächtigen Bogen!

Warum ist das hölzerne Schießeisen so gut? Dieser Bogen hat einen einzigartigen 3-Schuss-Effekt. Diese Fernkampfwaffe verschießt 3x Pfeile gleichzeitig – und das mit nur einem Pfeil auf der Sehne. 3 Pfeile und 3-köpfiger Drache, klingt passend?

Die Angriffskraft im Fernkampf wird somit direkt verdreifacht und das ist essenziell, weil wir damit die Schwachstelle des Königs bearbeiten werden.

Welche Materialien sind wichtig?

Schlussendlich brauchen wir noch ein paar Zutaten, die uns den Kampf gegen einen Griock-König um einiges erleichtern werden.

Wenn ihr mit dem Bogen das Maximum an Schaden herausholen möchtet, bieten sich die Gibdo-Knochen an. Sie sind zwar hochgradig zerbrechlich, aber für die Synthese mit einem Holzpfeil ideal geeignet. Sie fügen jedem Pfeil +40 Schaden hinzu.

Ein essenzielles Material für den Bogen. © Nintendo/PlayCentral.de

Doch das Wichtigste (!) sind die Flederbeißeraugen. Sammelt normale Flederbeißeraugen, Eis-Flederbeißeraugen (+4), Donner-Flederbeißeraugen (+4) oder die stärkste Version: ein Feuer-Flederbeißerauge (+8). Ihr solltet mindestens 20 bis 30 Augen dabei haben.

Tipps: Kampf gegen Griock-König

Wenn ihr auf dem Weg zum Griock-König seid, läuft das Spiel immer gleich ab. Sie bewachen eine steinerne Himmelsinsel, wo der Kampf stattfinden wird. Das ist eine gigantische, runde Plattform auf der Himmelskarte.

Beachtet, dass ihr in einigen Gebieten einen zusätzlichen Kälte- oder Hitzeschutz benötigt.

Vor eurer Landung könnt ihr den freien Fall bereits für den Angriff ausnutzen. Fliegt nahe an das Vieh heran und nutzt den Zeitlupeneffekt, um die 3 Köpfe des Drachen mit dem Bogen zu bearbeiten. Ihr müsst auf die Augen zielen.

Jeder Kopf hat nach jedem KO immer wieder eine eigene Lebensleiste. Wenn diese gen 0 sinkt, lässt der Griock den Kopf hängen. Und wenn ihr das bei allen Köpfen erreicht, ist der Drache kurzzeitig ausgeknockt, er fällt vom Himmel.

Wenn er liegt, rennt sofort zu den Köpfen! © Nintendo/PlayCentral.de

Das ist dann die Gelegenheit für den Nahkampfangriff. Saust zum Drachen und packt das Master-Schwert, das Breitschwert oder die Lanze aus.

Mit dem Master-Schwert könnt ihr sehr schnell angreifen, die Lanze solltet ihr erst aufladen und dann mit voller Wucht auf einen der Köpfe zielen und mit dem Breitschwert könnt ihr euch unaufhörlich zwischen zwei Köpfen drehen, was sehr viel Schaden austeilt.

Wann soll ich womit angreifen?

Wenn der Drache in der Luft ist, ist es im Normalfall sehr schwer, einen Treffer mit dem Chimärenbogen zu landen.

Hier gibt es zunächst einmal die Option, dass ihr einen Kopf anvisiert und den Bogen dann mit den Flederbeißeraugen ausstattet. Die Feueraugen teilen den größten Schaden aus. Ein bis zwei Pfeile reichen dann schon aus, weil alle 3x Pfeile, die von dem Chimärenbogen abgeschossen werden, garantiert ins Ziel treffen.

Die Augen treffen selbst etwas weiter in der Luft! © Nintendo/PlayCentral.de

Und falls der Drache in der Nähe des Bodens ist, könnt ihr es mit den Gibdo-Knochen als Syntheseaufsatz versuchen – oder natürlich auch dann, wenn ihr einfach gut zielen könnt.

Ein kleiner Trick im Kampf

Wenn ihr den Zeitlupeneffekt triggern möchtet, um euch ein wenig Zeit in der Luft zu verschaffen, nutzt Tannenzapfen und zündet sie an. Dann könnt ihr den Auftrieb mit dem Segel nutzen, um in die Luft geschleudert zu werden.

Wenn ihr dann den Bogen zückt, triggert der Effekt erneut und ihr könnt entweder in Ruhe zielen oder weiter mit den Augen auf den Pfeilen angreifen.

Den König aus der Luft holen!

Und dann wäre da noch die Schlussphase des Kampfes: das große Finale.

Ab circa 25% Leben steigt der Griock-König richtig hoch in die Luft und es ist nahezu unmöglich, ihn dann noch zu treffen.

Er feuert sogleich mit verheerenden Angriffen wie einem tödlichen Donnerblitz aus der Luft. Denen müsst ihr unbedingt ausweichen! Lauft um euer Leben. Doch danach ergibt sich eine Gelegenheit. Wir müssen wir ihn nun irgendwie aus der Luft bekommen.

Das ist unsere Chance! © Nintendo/PlayCentral.de

Unser Glück: Die Donnerblitze hinterlassen mehrere Luftsäulen, die wir mit dem Segel nutzen können. Springt also auf eine Luftsäule und fliegt ein ganzes Stück weit in die Luft. Dann könnt ihr einmal mehr den Chimärenbogen zücken und den Drachen angreifen.

Nun solltet ihr ihn aber wirklich geschafft haben und haben wir zu viel versprochen? Mit diesem Weg ist der König sogar mit relativ einfachen Mitteln zu besiegen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!