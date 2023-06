Master-Schwert ganz einfach über Deku-Baum-Quest erhalten in TotK – Das verlorene Heldenschwert

Zu Beginn von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom scheint das legendäre heilige Bannschwert verloren zu sein, doch über die beiden Hauptquests Impa und die Geoglyphen sowie Die Tränen des Drachen könnt ihr das Master-Schwert wiederbeschaffen und zwar stärker als jemals zuvor.

Habt ihr diese beiden Aufgaben erfolgreich absolviert, könnt ihr im Grunde das Schwert bereits in euren Besitz bringen. Dieses Unterfangen ist allerdings recht schwierig, wenn auch nicht unmöglich. Wir haben für euch unseren Tricks 17 im Gepäck, mit dem ihr es euch noch gutes Stück einfacher macht.

Wollt ihr es euch aber noch bequemer gestalten, empfehlen wir euch zusätzlich die Hauptquest Das verlorene Heldenschwert im Wald der Krogs zu absolvieren und mit dem Deku-Baum zu sprechen. Weshalb ihr euch das Leben dadurch deutlich einfacher macht, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Quest Das verlorene Heldenschwert lösen

Wir erklären euch erst einmal, wie ihr in den Wald der Krogs zum bekannten Deku-Baum gelangt. Denn einfach in den Wald der Krogs durch die Verlorenen Wälder zu spazieren, ist aufgrund einer mysteriösen Nebelwand leider nicht möglich. Stattdessen müsst ihr einen anderen Weg finden, der allerdings nicht ganz so offensichtlich und dazu noch ziemlich gefährlich ist.

Und zwar müsst ihr den Wald der Krogs über den Untergrund erreichen. Wie genau ihr dabei vorgehen solltet, erklären wir euch im Detail in diesem separaten Guide.

Seit ihr schließlich per Deckensprung nach oben in den Wald der Krogs gelangt, werdet ihr diesen überraschend trist und düster vorfinden. Zwar befinden sich hier einige Krogs, diese bewegen sich aber nicht und lassen sich von Link auch nicht ansprechen.

Am besten solltet ihr jetzt erst einmal den Muzanqira-Schrein direkt in der Nähe aktivieren, um einen funktionieren Teleporter für dieses Gebiet freizuschalten.

Betretet im Anschluss den riesigen Deku-Baum vor euch und durchquert diesen bis zu einem Abgrund. Springt hinein und lasst euch bis nach ganz unten fallen. Mit dem Parasegel fangt ihr kurz vor dem Boden den Sturz ab.

Kampf gegen Miasma-Hände und Phantom-Ganon gewinnen

Seid ihr am Grund des Baums gelandet, werdet ihr kurze Zeit später von ziemlich nervigen Miasma-Händen begrüßt. Diese verursachen nicht nur ordentlich Miasma-Schaden, sondern spawnen auch immer wieder von neuem, wenn ihr sie nicht schnell genug besiegt. Wir empfehlen euch genügend Herzen, ordentliche Waffen und eine gute Rüstung im Gepäck zu haben. Sehr nützlich sind zum Beispiel die Finsternis-Rüstung in Kombination mit verschiedenen Gerichte, die euch einen zusätzlichen Miasma-Schutz bieten.

Sobald ihr die Miasma-Hände erledigt habt, beginnt quasi die zweite Phase dieses Kampfes. Ihr müsst gegen Phantom-Ganon antreten. Diese Art von Gegner gibt es in drei verschiedenen Versionen, die sich in Sachen Bewaffnung und ihren Angriffen voneinander unterscheiden. In unserem Fall müssen wir es mit einem Phantom-Ganon aufnehmen, der ein Schwert als Waffe nutzt, um Link aus den Schuhen zu hauen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Tipps und Taktiken, um den Kampf schnell zu euren Gunsten zu drehen, erklären wir euch in diesem Guide: So besiegt ihr Miasma-Hände und Phantom-Hände.

Habt ihr auch Phantom-Ganon besiegt, verzieht sich das Miasma am Grund des Deku-Baums und drei Krogs kommen zu euch hinuntergeflogen, um sich bei Link zu bedanken, dass ihr dieses „Ding“ besiegt habt. Außerdem teilen sie euch mit, dass der Deku-Baum bereits im Wald der Krogs wartet.

Diese Belohnung erwartet euch

Als Belohnung erhaltet ihr drei Finsterklumpen. Diese verleihen als Kochzutat Resistenz gegen Miasma. Weiterhin gibt es den Bogen des Dämonenkönigs. Je höher die Maximalanzahl von Link Herzen sind, desto höher ist seine Angriffskraft. Zu guter letzte könnt ihr das Miasma-Schwert einsammeln, das den Nutzer aber auch Gegner mit Miasma überzieht.

Teleportiert euch jetzt zurück zum Muzanqira-Schrein an der Oberfläche und sprecht dann mit dem Deku-Baum.

Oben angekommen erwartet euch außerdem Maronus, bei dem ihr gefundene Krogs in weitere Inventarplätze für Schilde, Bögen und Nahkampfwaffen investieren könnt. Außerdem hat sich der Wald der Krogs jetzt merklich verändert. Der mysteriöse, böse Nebel ist verschwunden, die Atmosphäre ist deutlich fröhlicher und alles strahlt in einem satten Grün.

Klettert nun hinauf zum Deku-Baum und sprecht mit ihm. Er offenbar euch, dass er wohl einen bösen Traum hatte. Dank Link hat er sein Bewusstsein zurückerlangt. Es folgt eine Erinnerung, in frt Link den Baum gemeinsam mit Prinzessin Zelda besucht und dort das Master-Schwert aus der Plattform herauszieht.

© Nintendo/PlayCentral.de

Die Suche nach dem Master-Schwert

Nach dieser Sequenz bemerkt der Deku-Baum, dass Link das Schwert nicht mehr mit sich führt und fragt, was damit geschehen sei. Daraufhin erklärt Link die Geschichte, die ihr zu Beginn des Spiels erlebt habt. Der Baum erklärt, dass die Klinge nicht zerstört wurde, da er noch immer ihre Präsenz spüren kann. Anschließend zeigt er euch auf der Karte den genauen Ort des Schwertes an, ganz oben im Himmel. Es scheint sich allerdings zu bewegen.

Habt ihr die anderen Quests rund um das Schwert bereits erfüllt, wisst ihr, dass sich das Master-Schwert bei dem Weißdrachen befindet.

© Nintendo/PlayCentral.de

Bei der Markierung auf der Karte handelt es sich allerdings nicht um die einzige große Hilfe beziehungsweise Erleichterung für uns. Zusätzlich fliegt der Weißdrache mit Abschluss der Quest deutlich tiefer und hält diese Flughöhe fortan permanent, wodurch ihr ihn deutlich einfacher direkt von den verschiedenen Himmelsinseln aus erreichen könnt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Dies geschieht wirklich nur dann, wenn ihr Phantom-Ganon besiegt und den Deku-Baum sowie den Wald der Krogs dauerhaft von dem Übel befreit habt.

Teleportiert euch jetzt zu einem Schrein auf einer Himmelsinsel, der sich in der Nähe des markierten Weißdrachens befindet. Von hier oben aus solltet ihr ihn ziemlich einfach erreichen können. Landet auf seinem Kopf und zieht dann das Master-Schwert heraus. Dafür benötigt ihr unbedingt mindestens zwei volle Ausdauerkreise, ansonsten ist es Link nicht möglich diese Aufgaben erfolgreich abzuschließen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Sobald ihr das Master-Schwert in eurem Besitz habt, ist die Quest abgeschlossen und die Markierung des Drachens verschwindet wieder, die Flughöhe bleibt aber konstant. In diesem Guide erklären wir euch, wie die Flugroute des Weißdrachens genau aussieht und welche Materialien ihr von der Kreatur looten könnt.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!