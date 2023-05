Wenn ihr zum ersten Mal die Spielwelt von Zelda: Tears of the Kingdom betretet, merkt ihr rasch: Mit dem bösartigen Miasma ist nicht zu spaßen. Immerhin beraubt die seltsame, dämonische Substanz unseren Helden Link fast vollständig seiner Kräfte und kostet ihn einen Arm.

Wir begegnen dem Miasma daraufhin im späteren Spielverlauf immer wieder – und von diesen Begegnungen geht eine besondere Gefahr aus. Denn wenn Link von Miasma befallen oder von einem durch Miasma verseuchten Feind verletzt wird, verliert er Herzen, die sich nicht mit normalem Essen wiederherstellen lassen.

Stattdessen braucht ihr besondere Mahlzeiten, um diese verlorene Lebensenergie zurückzuerlangen. Außerdem könnt ihr euch mit einer speziellen Rüstung gegen die Einflüsse des Miasmas schützen.

Wir erklären euch in diesem Guide die entsprechenden Kochrezepte. Weitere hilfreiche Tipps und Tricks rund um Nintendos neuesten AAA-Titel lest ihr überdies in unserer Komplettlösung zu „Zelda: Tears of the Kingdom“.

Miasma heilen: Rezepte zur Wiederherstellung von zerstörten Herzen

In „Zelda: Tears of the Kingdom“ gibt es verschiedene Kochrezepte, mit denen ihr von Miasma zerstörte Herzen wiederherstellen könnt. Hauptzutat dieser Rezepte ist eine Pflanze namens Sonnenfleckchen.

Sonnenfleckchen wächst laut Beschreibung vor allem an sonnigen Stellen in großer Höhe. Ihr findet die Pflanze in der Schlucht von Eldin und der Ebene von Hyrule, aber vor allem auch auf den Himmelsinseln. Dort steht das Sonnenfleckchen überall in der freien Landschaft.

Ihr erkennt die Pflanze übrigens von Weitem daran, dass sie recht hoch wächst, schmale grün-gelbliche Blätter besitzt und über trichterförmige Blüten verfügt. Pro Rezept benötigt ihr unterschiedliche Mengen an Sonnenfleckchen, also steckt euch ruhig größere Mengen der gelben Pflanze ein.

Mit besonderen Mahlzeiten könnt ihr von Miasma befallene Herzen heilen. © Nintendo/PlayCentral.de

Bisher bekannte Rezepte für die Heilung von Miasma sind:

Sol-Milch-Gemüserisotto (heilt 3 Miasma-Herzen und 3 normale Herzen): Hyrule-Reis (unter anderem verkauft von Fichtjoff in Hateno), Milch (unter anderem verkauft von Fichtjoff in Hateno), Sonnenfleckchen

(heilt 3 Miasma-Herzen und 3 normale Herzen): Hyrule-Reis (unter anderem verkauft von Fichtjoff in Hateno), Milch (unter anderem verkauft von Fichtjoff in Hateno), Sonnenfleckchen Sol-Dampffleisch (heilt 3 Miasma-Herzen und 4 normale Herzen): Edelwild (Fleisch von großen Tieren wie Wölfen, auffindbar abseits der Straße und in Bergschneisen), Hyrule-Pilz (roter Schirm, wächst an Bäumen in ganz Hyrule), 2x Sonnenfleckchen

(heilt 3 Miasma-Herzen und 4 normale Herzen): Edelwild (Fleisch von großen Tieren wie Wölfen, auffindbar abseits der Straße und in Bergschneisen), Hyrule-Pilz (roter Schirm, wächst an Bäumen in ganz Hyrule), 2x Sonnenfleckchen Sol-Fleisch-Reisbällchen (heilt 3 Miasma-Herzen und 4 normale Herzen): Edelwild, Hyrule-Reis, 2x Sonnenfleckchen

Das Rezept für das Sol-Milch-Gemüserisotto erlernt ihr übrigens im Rahmen der Quest „Die Miasma-Misere“. Diese Nebenaufgabe startet bei Himba hinter dem Rüstungsladen in Kakariko (West-Necluda).

Himbas Großmutter ist in Kontakt mit Miasma gekommen und ihr sollt Zutaten für ein Risotto beschaffen, um sie zu heilen. Besorgt einfach die Zutaten (siehe oben) und kocht das Risotto für Himba. Als Belohnung bekommt ihr eine Portion des Risottos geschenkt.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!