Sonau-Energiekristalle in Tears of the Kingdom schnell farmen, so geht´s

Sonau-Energiekristalle sind in Zelda: Tears of the Kingdom der Schlüssel zur Energieversorgung und zur Verbesserung der Batteriekapazität, die für den Betrieb von Ausrüstungen wie Gleiter und Fahrzeuge unerlässlich ist.

In diesem Guide zu dem beliebten Action-Adventure von Nintendo wollen wir euch verraten, wo ihr diese Kristalle findet, was ihr mit ihnen macht und wie ihr Energiekristalle schnell farmen könnt.

Was sind Sonau-Energiekristalle?

Sonau-Energiekristalle sind in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spezielle Ressourcen, die für die Energieversorgung und Leistungssteigerung in der Spielwelt essentiell sind.

Sie dienen primär als Rohstoffe für den Bau und die Erweiterung von Batterien, die für den Betrieb verschiedener Geräte wie Gleiter und Fahrzeuge notwendig sind. Ohne diese Kristalle wäre die Nutzungsdauer dieser Geräte stark begrenzt.

Die Verwendung dieser Kristalle ist relativ einfach: Ihr könnt sie zum Aufrüsten eurer Batterien nutzen, wodurch die Betriebszeit der Geräte verlängert wird.

Normale Sonau-Energiekristalle können direkt für kleinere Aufrüstungen verwendet werden, während Große Sonau-Energiekristalle, die der Energie von 20 normalen Kristallen entsprechen, für umfangreichere Upgrades eingesetzt werden.

Diese Kristalle sind in der Spielwelt an verschiedenen Orten zu finden oder können durch Handel und Quests erworben werden.

Die Energiekristall-Shops in den Minen sind der perfekte Ort, um schnell an Kristalle zu gelangen. © Nintendo

Wo finde ich die Kristalle in TotK?

Diese Energiekristalle sind in der geheimnisvollen Unterwelt des Spiels versteckt. Ihr könnt diese wertvollen Kristalle hauptsächlich in verschiedenen Minen finden, die über das gesamte Unterreich verteilt sind.

Zu den bekanntesten Orten zählen die Verlassene Zentralmine, die Verlassene Gerudo-Mine, die Ranelle-Mine und die Hebra-Mine. Diese Minen sind nicht nur reich an Kristallen, sondern auch mit Schnellreisepunkten ausgestattet, was das Sammeln der Kristalle erheblich erleichtert.

Das Abbauen der Kristalle erfordert ein wenig Strategie und Kenntnis der Spielwelt. In der Unterwelt droppen alle Monster Sonanium, ein Rohstoff, der für den Erwerb der Energiekristalle notwendig ist.

Ihr könnt auch in bestimmten Quests und durch das Erkunden der Spielwelt Sonanium sammeln. In den Minen und an Alchemiekonstrukten könnt ihr dann euer gesammeltes Sonanium gegen Sonau-Energiekristalle eintauschen.

Für jeden Energiekristall werden drei Einheiten Sonanium benötigt. Neben dem direkten Abbau könnt ihr auch durch das Abschließen bestimmter Quests und das Plündern von Truhen auf Sonau-Energiekristalle stoßen.

Manchmal lassen besiegte Gegner oder Bosse diese Kristalle fallen. Ihr solltet daher immer auf der Suche nach Möglichkeiten sein, Sonau-Energiekristalle zu sammeln, sei es durch Erkundung, Kampf oder Handel, um eure Ausrüstung und Fähigkeiten im Spiel zu verbessern.

Größe Preis 1x Sonau-Energiekristall 3x Sonanium 1x Großer Sonau-Energiekristall 3x Großes Sonanium

Tipp für Schnellstarter

Für die Schnellstarter unter euch: Beim ersten Minenbesuch in der Verlassenen Zentralmine gibt’s in einer Truhe einen Enormen Sonau-Energiekristall – ein echter Jackpot, der eure Batterie auf Anhieb aufwertet. Außerdem sind in der Quest Kogas finstere Pläne insgesamt 300 Kristalle versteckt.

Wer Kogas finstere Pläne vereitelt, sammelt unterwegs massenweise Kristalle ein. © Nintendo

Wie kann man Sonau-Energiekristalle schnell farmen?

Ihr fragt euch, wie ihr schnell an diese wertvollen Kristalle kommt? Das Zauberwort heißt Sonanium. Dieses könnt ihr in Höhlen oder in der Unterwelt farmen. Alle Monster in der Unterwelt droppen Sonanium, und wenn ihr Bosse farmt, gibt’s gleich Energiekristalle obendrauf.

Für einen Sonau-Energiekristall braucht ihr drei Sonanium. Eine ganze Batterie kostet euch also 300 Kristalle, was wiederum 900 Sonanium entspricht​​. Außerdem gibt es das große Sonanium, das euch einen Großen Sonau-Energiekristall liefert, welcher 20 normalen Kristallen entspricht​.

Habt ihr den Energiekristall-Shop in der Zentralmine leergekauft? Kein Problem: Einfach zur Oberwelt teleportieren, kurz übernachten und zurück zur Zentralmine. So wird der Shop wieder aufgefüllt, und ihr könnt weiter Kristalle shoppen.

Die Verlassene Zentralmine ist ein guter Ausgangspunkt, um Sonau-Energiekristalle zu farmen. © Nintendo/PlayCentral.de

Schnell Sonau-Energiekristalle farmen: Fazit

In „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ sind die Sonau-Energiekristalle mehr als nur glitzernde Spielereien. Sie sind das Herzstück für das Upgrade eurer Batteriekapazität und somit ein Muss für jeden Abenteurer, der seine Sonau-Konstruktionen maximal nutzen möchte.

Mit den oben genannten Tipps und Tricks seid ihr bestens gerüstet, um die Kristalle effizient zu farmen und eure Batterien auf Vordermann zu bringen. Also, schnappt euch eure Ausrüstung und macht euch auf die Jagd nach den wertvollen Edelsteinen.