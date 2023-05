Alle 12 Geoglyphen und Dranchentränen finden in Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es durch eine sehr wichtige Quest. Diese Quest lautet Mission: Impa und die Geoglyphen, wir erhalten sie bei Impa. Und ihr solltet sie unbedingt angehen, denn ansonsten verpasst ihr nicht nur wertvolle Cutscenes aus der Story. Obendrein ist sie wichtig für den Erhalt des Master-Schwerts.

In dieser Lösung verraten wir euch, wo ihr alle 12 Geoglyphen und die damit verbundenen Drachentränen findet. Aber einen Moment mal: schrieb ich gerade wirklich 12 Drachentränen? Sind es nicht eigentlich 11 Geoglyphen und somit auch 11 Tränen? Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Guide.

Alle 12 Geoglyphen in Zelda Tears of the Kingdom

Drachenträne 1

Wenn ihr die Quest mit Impa angenommen habt und mit dem Heißluftballon durch die Luft saust, müsst ihr euch die Geoglyphe ganz genau anschauen. Es gibt einen Punkt auf der Geoglyphe, der nicht wie die anderen ausgehüllt ist. Das ist unser Ziel.

Schaut einmal ganz nach obenl, sozusagen zum Kopf des Gebildes. Hier sehen wir mehrere Tränen oder Tropfen. Doch eine der Tränen ist weiß (es ist eine ganze Träne). Fliegt hier mit dem Gleiter hin und untersucht die Stelle.

Drachenträne 2

Die zweite Drachenträne finden wir, wenn wir uns beim Turm, wo wir Impa das erste Mal getroffen haben, nach oben schießen lassen. Das ist der Turm auf dem Tilio-Berg in Nordwesten von Impa. Die Geoglyphe sieht aus wie eine Art Schloss.

Die Drachenträne befindet sich relativ zentral in dem Gebilde. Sie ist mittig und das bedeutet, mitten im Berg. Denn diese Geoglyphe verläuft über mehre Ebenen, da sie auf einem Berg eingraviert wurde. Ihr solltet also in der Luft genau schauen, wo ihr hinlaufen müsst (siehe Bild). Von oben kommt ihr einfach an sie heran.

Drachenträne 3

Die dritte Drachenträne findet ihr im Nordosten der Weltkarte im Reich der Goronen. Aktiviert ganz einfach den Turm in der Nähe. Das ist der Turm in der Schlucht von Eldin in der Nähe des Todesbergs. Wenn ihr diesen bereits aktiviert habt, fliegt kurz einmal hoch und schaut dann nach Südosten.

Die Geoglyphe sieht aus wie ein Purahpad, ein wenig an eine Nintendo Switch angelehnt. Die gesuchte Träne befindet sich genau in der absoluten Mitte der Zeichnung. Landet hier und aktiviert die Cutscene!

Drachenträne 4

Die vierte Drachenträne gibt am Turm auf dem Sahasra-Hügel. Schaltet diesen Turm frei und springt in die Luft. Ihr seht das ovale Gebilde direkt unter euren Füßen, wenn ihr gen Norden schaut.

Allerdings erblicken wir hier aus der Luft gar keine geschlossene Träne. Was ist hier los? Die Entwickler haben sich etwas Besonderes einfallen lassen. Die Träne versteckt sich im oberen, rechten Bereich unter den Bäumen. Schaut mal bei uns auf die Karte. Wir haben euch markiert, wo ihr die Träne findet.

Drachenträne 5

Die fünfte Drachenträne wartet im Südwesten der Weltkarte. Wir müssen also in die Wüste aufbrechen. Idealerweise starten wir beim Gerudo-Turm (folgt dieser Lösung).

Von hier aus könnt ihr in die Luft sausen. Die Geoglyphe befindet sich dann im Nordwesten. Die Träne ist mal wieder sehr schwer zu erkennen, doch sie befindet sich im oberen Segment. Schaut mal auf die Schneelinien. Hier seht ihr die geschlossene Träne in der Mitte.

Drachenträne 6

Die sechste Drachenträne könnt ihr sammeln, wenn ihr noch einmal zum Turm am Tilio-Berg teleportiert. Doch dieses Mal schauen wir nach dem Absprung gen Südwesten. Ihr seht die Geoglyphe bereits aus der Luft, sie sieht ein bisschen aus wie ein Löwenkopf. Es ist ratsam, einen kleinen Boxenstopp im Himmel einzulegen. Oberhalb des Taunjhijo-Schrein könnt ihr kurz halten und dann weiter segeln.

Die Träne verbirgt sich links von eurer Flugrichtung aus gesehen. Sucht einfach nach Impa, die hier mit dem Luftballon steht. Die Träne ist ganz in der Nähe.

Drachenträne 7

Die sagenumwobene siebte Drachenträne versteckt sich selbst im äußersten Südosten der Weltkarte. Am besten startet ihr beim Turm in den Labella-Sümpfen. Von hier aus könnt ihr den Rest dann fliegen. Die Glyphe sieht aus wie ein Gerudo-Schwert. Sie befindet sich am Inselzipfel, der ein wenig an Italien oder an einen Haken erinnert.

Auf halbem Weg könnt ihr noch einmal im Himmel eine Gleiterpause einlegen. Dann müsst ihr den Rest durchgleiten. Die Träne befindet sich an der linken Seite des Schwerts (im Sand), sie ist etwas schwer zu erkennen, da der Sand so hell ist.

Drachenträne 8

Die achte Drachenträne finden wir nördlich vom Vergessenen Tempel. Reitet einfach nördlich zum Turm im Zuzukiki-Schneefeld. Wenn ihr den Turm freigeschaltet habt, könnt ihr in die Luft steigen und einfach gen Nordosten fliegen.

Die Geoglyphe sieht ein wenig aus wie eine Krabbe. Und die Drachenträne befindet sich an der markierten Stelle (siehe unser Bild). Sie ist auf der linken Seite in der Mitte und das relativ unscheinbar.

Drachenträne 9

Die neunte Drachenträne finden wir ganz im Osten in Ranelle. Wenn ihr das Donnerhorn im Zorana-Hochland erobert habt, könnt ihr ganz hoch bis nach Miphas Stätte und zum Kap der Prüfungen laufen. Von hier aus könnt ihr es schon im Südosten sehen. Spawnt einfach bei Sidon am Schrein.

Alternativ könnt ihr auch erst einmal hoch zur Insel des Schuppentanzes reisen (siehe Sidon-Questline) und von hier aus starten.

Legt auf halber Höhe bei dem feindlichen Lager einen kleinen Gleiterstopp ein, um wieder Ausdauer zu tanken. Danach könnt ihr durchfliegen und seid in wenigen Minuten da. Die gesuchte Träne ist vorne links. Direkt auf der obersten Stelle des Berges.

Drachenträne 10

Die zehnte Drachenträne findet ihr im äußersten Süden der Weltkarte. Diese Geoglyphe erkennt ihr an der kronenartigen Form. Am besten startet ihr beim Turm im Pappel-Hochland und fliegt dann gerade in Richtung Westen. Ihr seht die Geoglyphe dann direkt aus der Luft.

Das Gebilde befindet sich demnach westlich vom Hylia-See, beim roten Drachen auf der Hylia-Brücke, und die Drachenträne ist vom Turm aus gesehen links oben (siehe Bild). Falls ihr es nicht schafft mit dem Gleiter, lauft einmal durch die Prärie von Phirone oder nördlich am Hylia-See vorbei.

Drachenträne 11

Die elfte Drachenträne sieht aus wie ein Schwert und befindet sich westlich vom Todesberg. Wenn ihr bereits die 3. Träne gefunden habt, könnt ihr direkt noch einmal zum Turm porten und einen Sprung in den Norden wagen. Lauft dann ganz nach Norden durch und schaut westlich.

Besser wäre allerdings der Sprung vom Turm in den Deubran-Ruinen. Denn von hier aus könnt ihr das Schwert direkt aus der Luft sehen und es mal eben anfliegen. So müsst ihr nicht lange suchen. Schaltet also unbedingt vorher den anderen Turm frei. Alles andere wäre der blanke Wahnsinn.

Die ausgefüllte Träne befindet sich an der Spitze des Master-Schwerts, auch wenn es leider nur eine Zeichnung des Bannschwerts ist. Immerhin.

Letzte Träne des weißen Drachens

Noch ist das ganze Spiel an dieser Stelle nicht vorüber. Nachdem wir alle 11x Drachentränen beisammen haben, taucht ein weißer Drache auf und er führt uns zu einer weiteren Träne auf der Marcuse-Halbinsel in Akkala.

Dieser Punkt ist nun auf der Karte markiert. Begebt euch einfach an diese Stelle in Akkala. Ihr könnt hier beim Turm auf dem Ulri-Berg starten, wenn ihr diesen bereits freigeschaltet habt. Springt hoch und dann einfach in den Osten zum Kreisel in die Mitte. Das Mysterium um die Drachentränen wird gelüftet. Aber wo ist nun das Bannschwert?

Weiter geht es mit der Suche nach dem Master-Schwert

