Turm auf Sahasra-Hügel freischalten, so gehts! – Zelda Tears of the Kingdom (Lösung)

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es mehrere Türme, die eure Kartenabschnitte in Hyrule und in den Wolken im Himmel freischalten. Diese Türme dienen der Erkundung des Landes und des Luftraums.

Aber der eine oder andere Turm ist ein in sich geschlossenes Rätsel. Denn ohne Weiteres kommen wir hier nicht an die Spitze des Turms. Was also tun? In diesem Guide verraten wir euch die Lösung zum Sahasra-Turm auf dem Sahasra-Hügel.

Turm auf Sahasra-Hügel in Zelda Tears of the Kingdom

Fundort des Sahasra-Turms

Wo finde ich den Sahasra-Turm? Wenn ihr den Sahasra-Turm sucht, müsst ihr euch vom Spähposten aus in den Südosten begeben. Wenn ihr dem Weg folgt, seht ihr den Turm bereits am Horizont. Folgt dem glänzenden Turm so lange, bis ihr direkt vor Ort seid (siehe Karte).

Fundort vom Turm auf dem Sahasra-Hügel © Nintendo/PlayCentral.de

Sahasra-Turm aktiveren, so gehts!

Doch nun stehen wir vor einem Dilemma. Denn ohne Weiteres lässt sich dieser Turm nicht betreten. Wir müssen zunächst einmal Folgendes tun.

Vor dem Kartografieturm steht der Orni Schnabuda. Sprecht mit ihm, bevor es weiter geht. Der Gute deutet bereits an, dass wir eventuell bei einer Höhle in der Nähe vorbeisehen könnten. Aber um welche Höhle mag es sich hierbei nur handeln?

Die Höhle am Sahasra-Hügel findet ihr genau neben dem Turm. Sie ist sozusagen unter dem Turm und hat sogar zwei Eingänge. Ihr könnt sie im Grunde gar nicht verfehlen.

Der Höhleneingang ist recht unscheinbar in der Dunkelheit. © Nintendo/PlayCentral.de

In der Höhle müsst ihr nun erst einmal einen Hammer auspacken, mit dem ihr die Höhle freilegen könnt. Dafür eignet sich ein Felshammer aus einem Stock und einem Felsen. Und wie der Zufall es so will, liegt sogar ein Felsen direkt in der Höhle.

Höhle des Sahasra-Turm

Ganz schön tief: Die Höhle ist sogar so tief, dass wir glatt mehrere Felshammer benötigt haben, um sie überhaupt zu durchdringen. Deshalb empfehlen wir euch, zum Beispiel mit einem Hartholzprügel und einem Felsbrocken einen mächtigen Felsbrockenhammer zu bauen.

Schließlich ist es endlich so weit und wir sind durch. Im Inneren warten ein paar Horrorblins auf euch! Insbesondere der blaue Anführer hält gut was aus. An dieser Stelle empfehle ich, eine gute alte Flammenkeule, denn sie sprüht dann schön Flammen auf alle Feinde.

Flammenkeule: Besteht aus Soldatenschwert + Flammenwerfer

Den Flammenwerfer könnt ihr an den Sonau-Kapselautomaten ziehen und dann könnt ihr den Horrorblins ordentlich Feuer unter dem Hintern machen. Danach könnt ihr euch die Truhe mit dem Goshin-Schild (16) sichern, bevor es weitergeht mit dem Höhlenkloppen!

In der nächsten Höhle müssen wir einen großen Felsbrocken wegschieben. Dahinter verbirgt sich eine gigantische Kröte. Das ist Mayoi, der die Mayoi-Signum fallenlässt.

Wo muss ich eigentlich hin? Nun geht es wieder zurück zur Vorkammer, wo ihr den großen Megafelsen gefunden habt. Hier an der nachfolgenden Stelle auf unserer Karte könnt ihr einen Deckensprung vollziehen und dann kommt ihr im Zentrum des Turms heraus, wo ihr ihn schließlich aktivieren könnt.

Genau an dieser Stelle müsst ihr den Deckensprung aktivieren. © Nintendo/PlayCentral.de

Zuvor müsst ihr aber noch die Tür öffnen, um den Orni hereinzulassen. Das geht, indem ihr die Äste links und rechts von der Tür wegnehmt. Das könnt ihr zum Beispiel mit der Ultra-Hand machen oder ihr nehmt die Waffen in euer Inventar.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!