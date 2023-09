Balthazars Raum in Baldurs Gate 3 betreten und Schattenlaterne erhalten

Tausend und ein kleines sowie größeres Geheimnis könnt ihr in Baldurs Gate 3 entdecken und gleich zwei davon verstecken sich in Balthazars Raum in den Türmen des Mondaufgangs.

Wo genau ihr den Raum des Nekromanten im zweiten Akt finden könnt und was euch dort erwartet, verraten wir euch in aller Ausführlichkeit in diesem Guide zu Larian Studios Rollenspiel.

Baldurs Gate 3: Balthazars Raum finden und untersuchen

Balthazar ist ein mächtiger Nekromant im Dienste von General Thorm und einer der vielen Bosse, die ihr in Baldurs Gate 3 besiegen müsst. Und er hat ein grauenhaft blutiges Zimmer voller Schätze.

Um diesen Raum betreten zu können, müsst ihr euch im zweiten Akt des Spiels erst einmal Zutritt zu den Türmen des Mondaufgangs verschafft haben. Als Träger einer Illithidenlarve geht das recht problemlos.

Sucht im Inneren die Wahre Seele Z’rell auf und überzeugt sie mit erfolgreichen Wahrnehmungswürfen davon, dass ihr der Absoluten treu ergeben seid. So erhaltet ihr den Schlüssel zu Balthazars Raum.

Den entsprechenden Raum findet ihr im ersten Stock der Türme, bewacht von dem Oger Glourik. Mit dem Schlüssel und Z’rells Erlaubnis könnt ihr euch einfach Zutritt verschaffen.

Alternativ gibt es noch zwei weitere Zugänge. Hier braucht ihr aber gute Werte im Knacken von Schlössern und müsst auf etwaige Patrouillen achten. Natürlich könnt ihr euch auch durchkämpfen.

Solltet ihr euch dafür entscheiden, Jaheira und den Harfnern zu helfen, die Türme zu stürmen, braucht ihr euch um eine Zutrittserlaubnis und Wachen sowieso keine Sorgen machen und könnt euch frei umsehen.

Japp, Balthazars Raum ist ein Schweinestall. © Larian Studios

Wie löse ich das Bücherregal-Rätsel in Balthazars Raum?

Wie ihr schnell erkennen werdet, gibt es in diesem Raum einiges zu holen. Gold, wertvolle Schriftrollen, eine intakte Mondlaterne und andere praktische Items warten darauf, geplündert zu werden.

Besonders interessant ist aber das Bücherregal. Denn hier müsst ihr ein kleines Rätsel lösen, um Zugang zu dem geheimen Raum dahinter zu erhalten. Hinweise dafür sind im ganzen Zimmer verstreut.

Statt jetzt aber jedes Buch zu lesen und auf relevante Passagen zu achten, könnt ihr auch einfach unserem Guide folgen, wodurch ihr das Auslösen einer der vielen Fallen vermeidet.

Was ihr definitiv tun wollt, denn wer es schafft, das Rätsel zu lösen, erhält einmal Inspiration, wer es aber zudem schafft, ohne auch nur eine Falle zu aktivieren, erhält eine zweite Inspiration obendrauf.

Herz einsammeln : Hebt Gegenstände im Raum hervor und sucht das Herz in der Mitte des Raums. Nehmt es an euch.

: Hebt Gegenstände im Raum hervor und sucht das Herz in der Mitte des Raums. Nehmt es an euch. Nach dem richtigen Buch greifen : Interagiert mit der Bücherreihe oben rechts im Regal, wodurch der Steinsockel rechts von Bücherregal freigegeben wird.

: Interagiert mit der Bücherreihe oben rechts im Regal, wodurch der Steinsockel rechts von Bücherregal freigegeben wird. Das Herz einsetzen : Interagiert mit dem Steinsockel und kombiniert diesen mit dem Herz.

: Interagiert mit dem Steinsockel und kombiniert diesen mit dem Herz. Geheimraum betreten: Das Regal wird verschoben und gibt einen kleinen Forschungsraum dahinter frei.

In dem geheimen Raum wollt ihr diesen Ritualkreis untersuchen. Aber nur mit Gale. © Larian Studios

Wie erhalte ich die Schattenlaterne?

Jetzt wird es spannend, denn in dem kleinen Labor in Balthazars Raum findet ihr einen grün leuchtenden Ritualkreis auf dem Arbeitstisch und daneben kaputte Mondlaternen und tote Pixies. Hier ist Gale gefragt.

Habt ihr den Zauberer in eurer Gruppe, kann dieser mit dem Ritualkreis interagieren. Alternativ könnt ihr dies mit eurem Hauptcharakter selbst tun und Gale wird sich automatisch zu Wort melden.

Ihr habt nun zwei Möglichkeiten. Da Mystra Totenbeschwörung verabscheut, sollte Gale die Zutaten und den Ritualkreis eigentlich zerstören. Es gibt aber auch einen anderen Weg, der euch vielleicht besser gefällt.

Gale kann die zerstörte Laterne und eine tote Pixie miteinander kombinieren, um eine Schattenlaterne herzustellen, die als Lichtquelle ausgerüstet werden kann und daher keinen Waffenplatz einnimmt.

Diese Schattenlaterne erlaubt es euch einmal pro langer Rast, einen Nekromantiezauber des 6. Grades auszuführen, nämlich Schattenlaternen-Todesalb beschwören. Ein mächtiger Zauber.

Durch das Nutzen einer kleinen oder mittelgroßen Leiche könnt ihr nun eine untote Kreatur aus den verkommenen magischen Tiefen der Schattenlaterne beschwören, die euch im Kampf zur Seite steht.

Was Mystra nicht weiß… Die Schattenlaterne ist die Gräueltat fast schon wert. © Larian Studios