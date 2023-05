Turm in der Schlucht von Eldin freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom

Möchtet ihr die gesamte Karte von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aufdecken, müsst ihr die verschiedenen Türme freischalten. Diese sind überall in der Spielwelt verteilt und lassen sich zum Teil aus verschiedenen Gründen nicht direkt öffnen. Dazu müssen erst einmal unterschiedliche Aufgaben oder Quests erfüllt werden.

Wie schalte ich den Turm in der Schlucht von Eldin frei?

Wo befindet sich der Turm? Ihr findet den Turm in der Schlucht von Eldin nordöstlich vom Spähposten in der Region Eldin.

© Nintendo/PlayCentral.de

Vor dem Turm trefft ihr auf den NPC Haloda, der euch mitteilt, dass in der Gegend besonders viele Ruinen heruntergefallen sind. Ein Teil hat dabei die Luke des Turms getroffen, weshalb diese nun am Boden vor dem Eingang liegt. Aus diesem Grund lässt sich der Turm nicht mehr betreten.

Wie gelange ich in den Turm?

Etwas weiter unter dem Turm befinden sich mehrere Trümmerteile, die in gewissen Abständen in den Himmel steigen. Sobald sich ein solcher Stein auf dem Boden befindet, klettert hinauf und nutzt im Anschluss die Fähigkeit Zeitumkehr. Damit saust der Stein mitsamt Links zurück in die Höhe.

© Nintendo/PlayCentral.de

Seid ihr ein gutes Stück über dem Turm, könnt ihr abspringen. Versucht nun mit dem Parasegel auf dem Turm zu landen, um durch die Öffnung (die Luke liegt ja jetzt unten) hinein zu gelangen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Unten angekommen nutzt ihr das Purah-Pad, um die Lesevorrichtung zu aktivieren. Dadurch öffnet sich schließlich die Tür.

Somit ist Haloda glücklich und ihr habt außerdem einen weiteren Teleporter aktiviert. Jetzt müsst ihr euch in dem Turm nur noch in die Luft katapultieren lassen, um das gesamte Gebiet zu kartografieren.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, dürfte euch unsere Komplettlösung womöglich weiterhelfen. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!