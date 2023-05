Turm auf dem Ulri-Berg freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom

Möchtet ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die gesamte Karte aufdecken, kommt ihr nicht drumherum, alle Türme in den verschiedenen Regionen freizuschalten. Blöd nur, dass ihr nicht in jeden Turm einfach so hereinspazieren könnt. Einige von ihnen sind entweder verschlossen oder gar nicht funktionsfähig. Meist müsst ihr innerhalb einer kleineren Aufgabe das entsprechende Problem aus der Welt schaffen.

So aktiviert ihr den Turm auf dem Ulri-Berg

Der Turm auf dem Ulri-Berg liegt in der Region Akkala in den Ruinen der Akkala-Festung. Am Eingang trefft ihr auf den NPC Haloda, der Link erzählt, dass ein Monster die Vorrichtung des Kartografieturms entwendet hat. Aus diesem Grund funktioniert der Turm nicht mehr und ihr müsst dieses Bauteil erst einmal wiedererlangen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wo ist die Turmvorrichtung? Bei dem erwähnten Monster handelt es sich um ein Kakuda, das etwas weiter hinter dem Turm im Himmel seine Kreise fliegt. Die Lösung ist in diesem Fall recht simpel, wenn das Biest nicht allzu hoch fliegt. Dann reicht schon ein einzelner, gut gezielter Schuss mit Pfeil und Bogen, um den Kakuda auszuschalten. Dadurch landet die Turmvorrichtung im Bestfall bequem vor euren Füßen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Habt ihr aber Pech und die Reichweite des Pfeils reicht aufgrund der Flughöhe des Monsters nicht aus, gibt es einen kleinen Trick. Wählt in eurem Inventar ein Flederbeißerauge aus und nutzt dieses mit eurem Pfeil. Dadurch verfolgt dieser sein Ziel und bringt es schließlich zur Strecke.

Schnappt euch jetzt die Vorrichtung und setzt diese unten im Turm an die entsprechende Stelle. Haloda wird den Turm nun reparieren, damit ihr im Anschluss den Teleporter wie gewohnt aktivieren könnt. Außerdem kann sich Link endlich in die Luft katapultieren lassen, um diese Region vollständig zu kartografieren.

© Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, dürfte euch unsere Komplettlösung womöglich weiterhelfen. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!